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Тоттенхэм Хотспур - Астон Вилла 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850
03 Ноября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Тоттенхэм Хотспур
Астон Вилла

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Астон Вилла, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Астон Вилла
Бирмингем
1 Италия вр Гульельмо Викарио
23 Испания зщ Педро Порро
6 Румыния зщ Раду Дрэгушин
33 Уэльс зщ Бен Дэвис
13 Италия зщ Дестини Удоджи
8 Мали пз Ив Биссума
10 Англия пз Джеймс Мэддисон
21 Швеция нп Деян Кулушевски
22 Уэльс нп Бреннан Джонсон
19 Англия нп Доминик Соланке
16 Германия нп Тимо Вернер
23 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
2 Польша зщ Мэтти Кэш
4 Англия зщ Эзри Конса
14 Испания зщ Пау Торрес
12 Франция зщ Лука Динь
7 Шотландия пз Джон Макгинн
24 Бельгия пз Амаду Онана
8 Бельгия пз Юри Тилеманс
41 Англия пз Джейкоб Рэмси
27 Англия нп Морган Роджерс
11 Англия нп Олли Уоткинс
Главные тренеры
Австралия Ангелос Постекоглу
Испания Унаи Эмери
История личных встреч
10.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур Астон Вилла0 : 4Тоттенхэм Хотспур
26.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2Астон Вилла
13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Астон Вилла2 : 1Тоттенхэм Хотспур
01.01.2023 Англия - Премьер-лига 18-й тур Тоттенхэм Хотспур0 : 2Астон Вилла
09.04.2022 Англия - Премьер-лига 32-й тур Астон Вилла0 : 4Тоттенхэм Хотспур
03.10.2021 Англия - Премьер-лига 7-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 1Астон Вилла
19.05.2021 Англия - Премьер-лига 37-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2Астон Вилла
21.03.2021 Англия - Премьер-лига 18-й тур Астон Вилла0 : 2Тоттенхэм Хотспур
16.02.2020 Англия - Премьер-лига 26-й тур Астон Вилла2 : 3Тоттенхэм Хотспур
10.08.2019 Англия - Премьер-лига 1-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 1Астон Вилла
30.10.2024 Англия — Кубок лиги 1/8 финала Тоттенхэм Хотспур2 : 1
27.10.2024 Англия — Премьер-лига 9-й тур 1 : 0Тоттенхэм Хотспур
24.10.2024 Лига Европы Общий этап. 3-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 0
19.10.2024 Англия — Премьер-лига 8-й тур Тоттенхэм Хотспур4 : 1
06.10.2024 Англия — Премьер-лига 7-й тур 3 : 2Тоттенхэм Хотспур
30.10.2024 Англия — Кубок лиги 1/8 финала Астон Вилла1 : 2
26.10.2024 Англия — Премьер-лига 9-й тур Астон Вилла1 : 1
22.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур Астон Вилла2 : 0
19.10.2024 Англия — Премьер-лига 8-й тур 1 : 3Астон Вилла
06.10.2024 Англия — Премьер-лига 7-й тур Астон Вилла0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1025
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1023
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест1019
4
Лига чемпионов
Арсенал1018
5
Лига Европы
Астон Вилла918
6 Челси917
7 Брайтон энд Хоув Альбион1016
8 Борнмут1015
9 Ньюкасл Юнайтед1015
10 Тоттенхэм Хотспур913
11 Брентфорд913
12 Фулхэм912
13 Манчестер Юнайтед911
14 Вест Хэм Юнайтед1011
15 Лестер Сити1010
16 Эвертон109
17 Кристал Пэлас107
18
Зона вылета
Ипсвич Таун105
19
Зона вылета
Саутгемптон104
20
Зона вылета
Вулверхэмптон103

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