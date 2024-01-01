Тоттенхэм Хотспур - Астон Вилла 03 Ноября прямая трансляция
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850
03 Ноября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Астон Вилла, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Астон Вилла
Бирмингем
|1
|вр
|Гульельмо Викарио
|23
|зщ
|Педро Порро
|6
|зщ
|Раду Дрэгушин
|33
|зщ
|Бен Дэвис
|13
|зщ
|Дестини Удоджи
|8
|пз
|Ив Биссума
|10
|пз
|Джеймс Мэддисон
|21
|нп
|Деян Кулушевски
|22
|нп
|Бреннан Джонсон
|19
|нп
|Доминик Соланке
|16
|нп
|Тимо Вернер
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|4
|зщ
|Эзри Конса
|14
|зщ
|Пау Торрес
|12
|зщ
|Лука Динь
|7
|пз
|Джон Макгинн
|24
|пз
|Амаду Онана
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|41
|пз
|Джейкоб Рэмси
|27
|нп
|Морган Роджерс
|11
|нп
|Олли Уоткинс
Главные тренеры
|Ангелос Постекоглу
|Унаи Эмери
История личных встреч
|10.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 4
|26.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|13.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 1
|01.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 2
|09.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 4
|03.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|19.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 2
|21.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 2
|16.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 3
|10.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 1
|30.10.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 1
|27.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|24.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 0
|19.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|4 : 1
|06.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 2
|30.10.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 2
|26.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|22.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 0
|19.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 3
|06.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|10
|25
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|10
|23
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|10
|19
| 4
Лига чемпионов
|Арсенал
|10
|18
| 5
Лига Европы
|Астон Вилла
|9
|18
|6
|Челси
|9
|17
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|10
|16
|8
|Борнмут
|10
|15
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|15
|10
|Тоттенхэм Хотспур
|9
|13
|11
|Брентфорд
|9
|13
|12
|Фулхэм
|9
|12
|13
|Манчестер Юнайтед
|9
|11
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|11
|15
|Лестер Сити
|10
|10
|16
|Эвертон
|10
|9
|17
|Кристал Пэлас
|10
|7
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|10
|5
| 19
Зона вылета
|Саутгемптон
|10
|4
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|10
|3