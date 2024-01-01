Севилья - Реал Сосьедад 03 Ноября прямая трансляция
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 48649
03 Ноября 2024 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 12-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Реал Сосьедад, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Севилья
Севилья
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
|1
|вр
|Альваро Фернандес
|32
|зщ
|Хосе Анхель Кармона
|4
|зщ
|Кике Салас
|23
|зщ
|Маркан
|3
|зщ
|Адрия Педроса
|26
|зщ
|Хуанлу Санчес
|6
|зщ
|Неманья Гудель
|19
|зщ
|Валентин Барко
|12
|пз
|Альберт-Самби Локонга
|11
|пз
|Доди Лукебакио
|7
|нп
|Исаак Ромеро
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|27
|зщ
|Хон Арамбуру
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|21
|зщ
|Найеф Агер
|17
|зщ
|Серхио Гомес
|4
|пз
|Мартин Субименди
|24
|пз
|Лука Сучич
|23
|пз
|Брайс Мендес
|14
|нп
|Такефуса Кубо
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
|9
|нп
|Орри Оускарссон
Главные тренеры
|Гарсия Пимьента
|Иманол Альгуасиль
История личных встреч
|02.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|3 : 2
|26.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|2 : 1
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 1
|09.11.2022
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 2
|20.03.2022
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 0
|19.09.2021
|Испания - Примера
|5-й тур
|0 : 0
|18.04.2021
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 2
|09.01.2021
|Испания - Примера
|18-й тур
|3 : 2
|16.07.2020
|Испания - Примера
|37-й тур
|0 : 0
|29.09.2019
|Испания - Примера
|7-й тур
|3 : 2
|30.10.2024
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 3
|25.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|0 : 2
|20.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|5 : 1
|06.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|1 : 0
|29.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|1 : 1
|27.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|0 : 2
|24.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 2
|19.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|0 : 1
|06.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|1 : 1
|03.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|11
|30
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|11
|24
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|11
|21
| 4
Лига чемпионов
|Осасуна
|12
|21
| 5
Лига Европы
|Атлетико М
|11
|20
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Мальорка
|12
|18
|7
|Атлетик Б
|11
|18
|8
|Бетис
|11
|18
|9
|Райо Вальекано
|11
|16
|10
|Жирона
|12
|15
|11
|Севилья
|11
|15
|12
|Сельта
|11
|13
|13
|Алавес
|12
|13
|14
|Реал Сосьедад
|11
|12
|15
|Леганес
|12
|11
|16
|Хетафе
|11
|10
|17
|Эспаньол
|11
|10
| 18
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|11
|9
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|12
|8
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|11
|7