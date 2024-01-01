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Севилья - Реал Сосьедад 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 48649
03 Ноября 2024 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 12-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
Севилья
Реал Сосьедад

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Реал Сосьедад, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Севилья
Севилья
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1ИспанияврАльваро Фернандес
32ИспаниязщХосе Анхель Кармона
4ИспаниязщКике Салас
23Бразилиязщ Маркан
3ИспаниязщАдрия Педроса
26ИспаниязщХуанлу Санчес
6СербиязщНеманья Гудель
19АргентиназщВалентин Барко
12БельгияпзАльберт-Самби Локонга
11БельгияпзДоди Лукебакио
7ИспаниянпИсаак Ромеро
1ИспанияврАлекс Ремиро
27ВенесуэлазщХон Арамбуру
5ИспаниязщИгор Субельдия
21МароккозщНайеф Агер
17ИспаниязщСерхио Гомес
4ИспанияпзМартин Субименди
24ХорватияпзЛука Сучич
23ИспанияпзБрайс Мендес
14ЯпониянпТакефуса Кубо
10ИспаниянпМикель Оярсабаль
9ИсландиянпОрри Оускарссон
Главные тренеры
ИспанияГарсия Пимьента
ИспанияИманол Альгуасиль
История личных встреч
02.03.2024Испания - Примера27-й турСевилья3 : 2Реал Сосьедад
26.11.2023Испания - Примера14-й турРеал Сосьедад2 : 1Севилья
04.06.2023Испания - Примера38-й турРеал Сосьедад2 : 1Севилья
09.11.2022Испания - Примера14-й турСевилья1 : 2Реал Сосьедад
20.03.2022Испания - Примера29-й турСевилья0 : 0Реал Сосьедад
19.09.2021Испания - Примера5-й турРеал Сосьедад0 : 0Севилья
18.04.2021Испания - Примера33-й турРеал Сосьедад1 : 2Севилья
09.01.2021Испания - Примера18-й турСевилья3 : 2Реал Сосьедад
16.07.2020Испания - Примера37-й турРеал Сосьедад0 : 0Севилья
29.09.2019Испания - Примера7-й турСевилья3 : 2Реал Сосьедад
30.10.2024Кубок Испании1-й раунд0 : 3Севилья
25.10.2024Испания — Примера11-й тур0 : 2Севилья
20.10.2024Испания — Примера10-й тур5 : 1Севилья
06.10.2024Испания — Примера9-й турСевилья1 : 0
29.09.2024Испания — Примера8-й тур1 : 1Севилья
27.10.2024Испания — Примера11-й турРеал Сосьедад0 : 2
24.10.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 3-й тур1 : 2Реал Сосьедад
19.10.2024Испания — Примера10-й тур0 : 1Реал Сосьедад
06.10.2024Испания — Примера9-й турРеал Сосьедад1 : 1
03.10.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й турРеал Сосьедад1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1130
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1124
3
Лига чемпионов
Вильярреал1121
4
Лига чемпионов
Осасуна1221
5
Лига Европы
Атлетико М1120
6
Квалификация Лиги конференций
Мальорка1218
7 Атлетик Б1118
8 Бетис1118
9 Райо Вальекано1116
10 Жирона1215
11 Севилья1115
12 Сельта1113
13 Алавес1213
14 Реал Сосьедад1112
15 Леганес1211
16 Хетафе1110
17 Эспаньол1110
18
Зона вылета
Лас-Пальмас119
19
Зона вылета
Вальядолид128
20
Зона вылета
Валенсия117

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