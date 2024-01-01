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Атлетик Б - Бетис 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания), вместимость: 53289
03 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 12-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
Атлетик Б
Бетис

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Бетис, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Бетис
Севилья
13ИспанияврХулен Ахирресабала
18ИспаниязщОскар де Маркос
3ИспаниязщДани Вивиан
4ИспаниязщАйтор Паредес
17ИспаниязщЮри Берчиче
16ИспанияпзИньиго Руис
23ИспанияпзМикель Хаурехисар
8ИспанияпзОйан Сансет
9ГананпИньяки Уильямс
10ИспаниянпНико Уильямс
12ИспаниянпГорка Гурусета
1ПортугалияврРуй Силва
23СенегалзщЮссуф Сабали
5ИспаниязщМарк Бартра
3ИспаниязщДиего Льоренте
15ФранциязщРомен Перро
18ИспанияпзПабло Форнальс
4СШАпзДжонни Кардозо
16ИспанияпзСерхи Альтмира
10МарокконпЭз Абде
8БразилиянпВитор Уго Роке Феррейра
9АргентинанпЧими Авила
Главные тренеры
ИспанияЭрнесто Вальверде
ЧилиМануэль Пеллегрини
История личных встреч
25.02.2024Испания - Примера26-й турБетис3 : 1Атлетик Б
27.08.2023Испания - Примера3-й турАтлетик Б4 : 2Бетис
04.05.2023Испания - Примера33-й турАтлетик Б0 : 1Бетис
29.12.2022Испания - Примера15-й турБетис0 : 0Атлетик Б
13.03.2022Испания - Примера28-й турБетис1 : 0Атлетик Б
19.12.2021Испания - Примера18-й турАтлетик Б3 : 2Бетис
21.04.2021Испания - Примера31-й турБетис0 : 0Атлетик Б
04.02.2021Кубок Испании1/4 финалаБетис1 : 1 1 : 4Атлетик Б
23.11.2020Испания - Примера10-й турАтлетик Б4 : 0Бетис
20.06.2020Испания - Примера30-й турАтлетик Б1 : 0Бетис
28.10.2024Испания — Примера11-й тур0 : 0Атлетик Б
24.10.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 3-й турАтлетик Б1 : 0
19.10.2024Испания — Примера10-й турАтлетик Б4 : 1
06.10.2024Испания — Примера9-й тур2 : 1Атлетик Б
03.10.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й турАтлетик Б2 : 0
31.10.2024Кубок Испании1-й раунд1 : 6Бетис
27.10.2024Испания — Примера11-й турБетис1 : 0
24.10.2024Лига конференцийОбщий этап. 2-й турБетис1 : 1
19.10.2024Испания — Примера10-й тур1 : 2Бетис
06.10.2024Испания — Примера9-й тур1 : 0Бетис
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1130
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1124
3
Лига чемпионов
Вильярреал1121
4
Лига чемпионов
Осасуна1221
5
Лига Европы
Атлетико М1120
6
Квалификация Лиги конференций
Мальорка1218
7 Атлетик Б1118
8 Бетис1118
9 Райо Вальекано1116
10 Жирона1215
11 Севилья1115
12 Сельта1113
13 Алавес1213
14 Реал Сосьедад1112
15 Леганес1211
16 Хетафе1110
17 Эспаньол1110
18
Зона вылета
Лас-Пальмас119
19
Зона вылета
Вальядолид128
20
Зона вылета
Валенсия117

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