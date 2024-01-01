Атлетик Б - Бетис 03 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания), вместимость: 53289
03 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 12-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Бетис, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Бетис
Севилья
|13
|вр
|Хулен Ахирресабала
|18
|зщ
|Оскар де Маркос
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|4
|зщ
|Айтор Паредес
|17
|зщ
|Юри Берчиче
|16
|пз
|Иньиго Руис
|23
|пз
|Микель Хаурехисар
|8
|пз
|Ойан Сансет
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
|10
|нп
|Нико Уильямс
|12
|нп
|Горка Гурусета
|1
|вр
|Руй Силва
|23
|зщ
|Юссуф Сабали
|5
|зщ
|Марк Бартра
|3
|зщ
|Диего Льоренте
|15
|зщ
|Ромен Перро
|18
|пз
|Пабло Форнальс
|4
|пз
|Джонни Кардозо
|16
|пз
|Серхи Альтмира
|10
|нп
|Эз Абде
|8
|нп
|Витор Уго Роке Феррейра
|9
|нп
|Чими Авила
Главные тренеры
|Эрнесто Вальверде
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|25.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|3 : 1
|27.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|4 : 2
|04.05.2023
|Испания - Примера
|33-й тур
|0 : 1
|29.12.2022
|Испания - Примера
|15-й тур
|0 : 0
|13.03.2022
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 0
|19.12.2021
|Испания - Примера
|18-й тур
|3 : 2
|21.04.2021
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 0
|04.02.2021
|Кубок Испании
|1/4 финала
|1 : 1 1 : 4
|23.11.2020
|Испания - Примера
|10-й тур
|4 : 0
|20.06.2020
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 0
|28.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|0 : 0
|24.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 0
|19.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|4 : 1
|06.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|2 : 1
|03.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 0
|31.10.2024
|Кубок Испании
|1-й раунд
|1 : 6
|27.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|1 : 0
|24.10.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 1
|19.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|1 : 2
|06.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|11
|30
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|11
|24
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|11
|21
| 4
Лига чемпионов
|Осасуна
|12
|21
| 5
Лига Европы
|Атлетико М
|11
|20
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Мальорка
|12
|18
|7
|Атлетик Б
|11
|18
|8
|Бетис
|11
|18
|9
|Райо Вальекано
|11
|16
|10
|Жирона
|12
|15
|11
|Севилья
|11
|15
|12
|Сельта
|11
|13
|13
|Алавес
|12
|13
|14
|Реал Сосьедад
|11
|12
|15
|Леганес
|12
|11
|16
|Хетафе
|11
|10
|17
|Эспаньол
|11
|10
| 18
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|11
|9
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|12
|8
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|11
|7