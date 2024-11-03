Нант - Марсель 03 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38285
03 Ноября 2024 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Марсель, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нант
Нант
Марсель
Марсель
|1
|вр
|Альбан Лафон
|11
|зщ
|Маркус Коко
|21
|зщ
|Жан-Шарль Кастеллетто
|44
|зщ
|Натан Зезе
|3
|зщ
|Николя Козза
|6
|пз
|Дуглас
|17
|пз
|Жан-Филипп Гбамен
|22
|пз
|Сорба Томас
|39
|нп
|Маттис Аблин
|31
|нп
|Мостафа Мохамед
|10
|нп
|Тино Кадевере
|1
|вр
|Херонимо Рульи
|62
|зщ
|Микаэль Мурильо
|5
|зщ
|Леонардо Балерди
|20
|зщ
|Лилиан Брассье
|19
|пз
|Жоффрей Кондогбиа
|25
|пз
|Адриен Рабьо
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|10
|пз
|Мэйсон Гринвуд
|44
|пз
|Луис Энрике
|17
|нп
|Джонатан Роуи
|9
|нп
|Элье Ваи
Главные тренеры
|Антуан Комбуаре
|Роберто де Дзерби
История личных встреч
|10.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|2 : 0
|01.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|1 : 1
|01.02.2023
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|0 : 2
|20.08.2022
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|2 : 1
|20.04.2022
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|3 : 2
|01.12.2021
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|0 : 1
|20.02.2021
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 1
|28.11.2020
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|3 : 1
|22.02.2020
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 3
|17.08.2019
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|0 : 0
|27.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|3 : 1
|20.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|06.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 0
|29.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|2 : 2
|22.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 1
|27.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|0 : 3
|20.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|0 : 5
|04.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|1 : 1
|29.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|1 : 0
|22.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|10
|26
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|10
|20
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|10
|18
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Марсель
|9
|17
| 5
Лига Европы
|Ницца
|10
|16
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|10
|15
|7
|Реймс
|9
|14
|8
|Ланс
|10
|14
|9
|Страсбург
|9
|13
|10
|Брест
|10
|13
|11
|Ренн
|9
|11
|12
|Нант
|9
|10
|13
|Осер
|9
|10
|14
|Анже
|10
|10
|15
|Тулуза
|9
|9
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|9
|7
| 17
Зона вылета
|Гавр
|9
|6
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|9
|4