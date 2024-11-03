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Нант - Марсель 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38285
03 Ноября 2024 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
Нант
Марсель

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Марсель, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нант
Нант
Марсель
Марсель
1ФранцияврАльбан Лафон
11ФранциязщМаркус Коко
21КамерунзщЖан-Шарль Кастеллетто
44ФранциязщНатан Зезе
3ФранциязщНиколя Козза
6Бразилияпз Дуглас
17Кот-д'ИвуарпзЖан-Филипп Гбамен
22УэльспзСорба Томас
39ФранциянпМаттис Аблин
31ЕгипетнпМостафа Мохамед
10ЗимбабвенпТино Кадевере
1АргентинаврХеронимо Рульи
62ПанамазщМикаэль Мурильо
5АргентиназщЛеонардо Балерди
20ФранциязщЛилиан Брассье
19ЦАРпзЖоффрей Кондогбиа
25ФранцияпзАдриен Рабьо
23ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
10АнглияпзМэйсон Гринвуд
44БразилияпзЛуис Энрике
17АнглиянпДжонатан Роуи
9ФранциянпЭлье Ваи
Главные тренеры
ФранцияАнтуан Комбуаре
ИталияРоберто де Дзерби
История личных встреч
10.03.2024Франция - Лига 125-й турМарсель2 : 0Нант
01.09.2023Франция - Лига 14-й турНант1 : 1Марсель
01.02.2023Франция - Лига 121-й турНант0 : 2Марсель
20.08.2022Франция - Лига 13-й турМарсель2 : 1Нант
20.04.2022Франция - Лига 133-й турМарсель3 : 2Нант
01.12.2021Франция - Лига 116-й турНант0 : 1Марсель
20.02.2021Франция - Лига 126-й турНант1 : 1Марсель
28.11.2020Франция - Лига 112-й турМарсель3 : 1Нант
22.02.2020Франция - Лига 126-й турМарсель1 : 3Нант
17.08.2019Франция - Лига 12-й турНант0 : 0Марсель
27.10.2024Франция — Лига 19-й тур3 : 1Нант
20.10.2024Франция — Лига 18-й турНант1 : 1
06.10.2024Франция — Лига 17-й тур2 : 0Нант
29.09.2024Франция — Лига 16-й турНант2 : 2
22.09.2024Франция — Лига 15-й тур1 : 1Нант
27.10.2024Франция — Лига 19-й турМарсель0 : 3
20.10.2024Франция — Лига 18-й тур0 : 5Марсель
04.10.2024Франция — Лига 17-й турМарсель1 : 1
29.09.2024Франция — Лига 16-й тур1 : 0Марсель
22.09.2024Франция — Лига 15-й тур2 : 3Марсель
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1026
2
Лига чемпионов
Монако1020
3
Лига чемпионов
Лилль1018
4
Квалификация Лиги чемпионов
Марсель917
5
Лига Европы
Ницца1016
6
Квалификация Лиги конференций
Лион1015
7 Реймс914
8 Ланс1014
9 Страсбург913
10 Брест1013
11 Ренн911
12 Нант910
13 Осер910
14 Анже1010
15 Тулуза99
16
Стыковая зона
Сент-Этьен97
17
Зона вылета
Гавр96
18
Зона вылета
Монпелье94

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