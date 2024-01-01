Торино - Фиорентина 03 Ноября прямая трансляция
Стадион: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия), вместимость: 27958
03 Ноября 2024 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 11-й тур
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Фиорентина, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торино
Турин
Фиорентина
Флоренция
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|20
|зщ
|Валентино Лацаро
|13
|зщ
|Гильермо Марипан
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|5
|зщ
|Адам Масина
|61
|пз
|Адриен Тамез
|28
|пз
|Самуэле Риччи
|66
|пз
|Гвидас Гинейтис
|10
|пз
|Никола Влашич
|18
|нп
|Че Адамс
|92
|нп
|Альё Нжие
|43
|вр
|Давид де Хеа
|2
|зщ
|Додо
|15
|зщ
|Пьетро Комуццо
|6
|зщ
|Лука Раньери
|21
|пз
|Робин Госенс
|24
|пз
|Амир Ричардсон
|29
|пз
|Ясин Адли
|4
|пз
|Эдоардо Бове
|11
|нп
|Нанитамо Иконе
|9
|нп
|Лукас Бельтран
|99
|нп
|Кристиан Куаме
Главные тренеры
|Паоло Ваноли
|Раффаэле Палладино
История личных встреч
|02.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|0 : 0
|29.12.2023
|Италия - Серия А
|18-й тур
|1 : 0
|21.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 36-й тур
|1 : 1
|01.02.2023
|Кубок Италии
|1/4 финала
|2 : 1
|21.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 19-й тур
|0 : 1
|10.01.2022
|Италия - Серия А
|21-й тур
|4 : 0
|28.08.2021
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 1
|29.01.2021
|Италия - Серия А
|20-й тур
|1 : 1
|19.09.2020
|Италия - Серия А
|1-й тур
|1 : 0
|19.07.2020
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 0
|31.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|25.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|1 : 0
|20.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|3 : 2
|05.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|3 : 2
|29.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|2 : 3
|31.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|0 : 1
|27.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|5 : 1
|24.10.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 4
|20.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 6
|06.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|10
|25
| 2
Лига чемпионов
|Ювентус
|11
|21
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|10
|21
| 4
Лига чемпионов
|Аталанта
|10
|19
| 5
Лига Европы
|Фиорентина
|10
|19
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|10
|19
|7
|Удинезе
|11
|16
|8
|Болонья
|10
|15
|9
|Милан
|9
|14
|10
|Торино
|10
|14
|11
|Рома
|10
|13
|12
|Эмполи
|10
|11
|13
|Комо
|10
|9
|14
|Кальяри
|10
|9
|15
|Парма
|10
|9
|16
|Верона
|10
|9
|17
|Монца
|10
|8
| 18
Зона вылета
|Венеция
|10
|8
| 19
Зона вылета
|Лечче
|11
|8
| 20
Зона вылета
|Дженоа
|10
|6