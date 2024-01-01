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Торино - Фиорентина 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия), вместимость: 27958
03 Ноября 2024 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 11-й тур
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);
Торино
Фиорентина

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Фиорентина, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торино
Турин
Фиорентина
Флоренция
32СербияврВаня Милинкович-Савич
20АвстриязщВалентино Лацаро
13ЧилизщГильермо Марипан
23Экваториальная ГвинеязщСауль Коко-Басси
5МароккозщАдам Масина
61ФранцияпзАдриен Тамез
28ИталияпзСамуэле Риччи
66ЛитвапзГвидас Гинейтис
10ХорватияпзНикола Влашич
18ШотландиянпЧе Адамс
92ШвециянпАльё Нжие
43ИспанияврДавид де Хеа
2Бразилиязщ Додо
15ИталиязщПьетро Комуццо
6ИталиязщЛука Раньери
21ГерманияпзРобин Госенс
24МароккопзАмир Ричардсон
29ФранцияпзЯсин Адли
4ИталияпзЭдоардо Бове
11ФранциянпНанитамо Иконе
9АргентинанпЛукас Бельтран
99Кот-д'ИвуарнпКристиан Куаме
Главные тренеры
ИталияПаоло Ваноли
ИталияРаффаэле Палладино
История личных встреч
02.03.2024Италия - Серия А27-й турТорино0 : 0Фиорентина
29.12.2023Италия - Серия А18-й турФиорентина1 : 0Торино
21.05.2023Италия - Серия АСерия А. 36-й турТорино1 : 1Фиорентина
01.02.2023Кубок Италии1/4 финалаФиорентина2 : 1Торино
21.01.2023Италия - Серия АСерия А. 19-й турФиорентина0 : 1Торино
10.01.2022Италия - Серия А21-й турТорино4 : 0Фиорентина
28.08.2021Италия - Серия А2-й турФиорентина2 : 1Торино
29.01.2021Италия - Серия А20-й турТорино1 : 1Фиорентина
19.09.2020Италия - Серия А1-й турФиорентина1 : 0Торино
19.07.2020Италия - Серия А34-й турФиорентина2 : 0Торино
31.10.2024Италия — Серия А10-й тур1 : 0Торино
25.10.2024Италия — Серия А9-й турТорино1 : 0
20.10.2024Италия — Серия А8-й тур3 : 2Торино
05.10.2024Италия — Серия А7-й тур3 : 2Торино
29.09.2024Италия — Серия А6-й турТорино2 : 3
31.10.2024Италия — Серия А10-й тур0 : 1Фиорентина
27.10.2024Италия — Серия А9-й турФиорентина5 : 1
24.10.2024Лига конференцийОбщий этап. 2-й тур2 : 4Фиорентина
20.10.2024Италия — Серия А8-й тур0 : 6Фиорентина
06.10.2024Италия — Серия А7-й турФиорентина2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1025
2
Лига чемпионов
Ювентус1121
3
Лига чемпионов
Интер М1021
4
Лига чемпионов
Аталанта1019
5
Лига Европы
Фиорентина1019
6
Квалификация Лиги конференций
Лацио1019
7 Удинезе1116
8 Болонья1015
9 Милан914
10 Торино1014
11 Рома1013
12 Эмполи1011
13 Комо109
14 Кальяри109
15 Парма109
16 Верона109
17 Монца108
18
Зона вылета
Венеция108
19
Зона вылета
Лечче118
20
Зона вылета
Дженоа106

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