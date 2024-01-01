НЕК Неймеген - Гронинген 03 Ноября прямая трансляция
Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12540
03 Ноября 2024 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур
Главный судья: Мартейн Вос (Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - Гронинген, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
Гронинген
Гронинген
|22
|вр
|Робин Руфс
|2
|зщ
|Брайанн Перейра
|4
|зщ
|Иван Маркес
|17
|зщ
|Брам Нуйтинк
|5
|зщ
|Томас Ауэян
|6
|пз
|Мес Худемакерс
|23
|пз
|Кодаи Сано
|32
|пз
|Вито ван Кроой
|11
|нп
|Башар Ональ
|25
|нп
|Сами Уаисса
|18
|нп
|Коки Огава
|1
|вр
|Этьен Вассен
|7
|зщ
|Леандро Бакуна
|5
|зщ
|Марко Ренте
|3
|зщ
|Теймен Блокзейл
|2
|зщ
|Wouter Prins
|8
|пз
|Йохан Хове
|10
|пз
|Лучано Валенте
|14
|пз
|Jorg Schreuders
|25
|нп
|Тейс Остинг
|29
|нп
|Постема Романо
|26
|нп
|Thom van Bergen
Главные тренеры
|Рогьер Мейер
|Дик Люккин
История личных встреч
|25.04.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|0 : 1
|26.08.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|1 : 1
|12.03.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|4 : 3
|19.01.2022
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|1 : 2
|31.10.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|3 : 0
|05.04.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|2 : 0
|05.11.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|1 : 1
|22.01.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|0 : 0
|25.10.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|1 : 1
|22.12.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|18-й тур
|5 : 2
|29.10.2024
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|4 : 3 ДВ
|25.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|1 : 0
|19.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|3 : 0
|05.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|1 : 0
|28.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|1 : 1
|29.10.2024
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 5
|26.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|1 : 0
|20.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|0 : 1
|06.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|3 : 1
|29.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|11
|30
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|10
|25
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|9
|22
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Твенте
|11
|21
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|10
|19
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|10
|17
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|НАК Бреда
|11
|15
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|10
|14
|9
|Фортуна
|10
|14
|10
|Виллем II
|11
|12
|11
|Хераклес
|11
|12
|12
|Спарта
|10
|11
|13
|Херенвен
|10
|11
|14
|НЕК Неймеген
|10
|10
|15
|Гронинген
|10
|9
| 16
Стыковая зона
|ПЕК Зволле
|10
|8
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|10
|6
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|10
|1