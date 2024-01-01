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НЕК Неймеген - Гронинген 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12540
03 Ноября 2024 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур
Главный судья: Мартейн Вос (Нидерланды);
НЕК Неймеген
Гронинген

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - Гронинген, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
Гронинген
Гронинген
22НидерландыврРобин Руфс
2ФранциязщБрайанн Перейра
4ИспаниязщИван Маркес
17НидерландызщБрам Нуйтинк
5НидерландызщТомас Ауэян
6НидерландыпзМес Худемакерс
23ЯпонияпзКодаи Сано
32НидерландыпзВито ван Кроой
11НидерландынпБашар Ональ
25НидерландынпСами Уаисса
18ЯпониянпКоки Огава
1НидерландыврЭтьен Вассен
7КюрасаозщЛеандро Бакуна
5ГерманиязщМарко Ренте
3НидерландызщТеймен Блокзейл
2НидерландызщWouter Prins
8НорвегияпзЙохан Хове
10ИталияпзЛучано Валенте
14НидерландыпзJorg Schreuders
25НидерландынпТейс Остинг
29НидерландынпПостема Романо
26НидерландынпThom van Bergen
Главные тренеры
НидерландыРогьер Мейер
НидерландыДик Люккин
История личных встреч
25.04.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 30-й турГронинген0 : 1НЕК Неймеген
26.08.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 4-й турНЕК Неймеген1 : 1Гронинген
12.03.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 26-й турГронинген4 : 3НЕК Неймеген
19.01.2022Кубок Нидерландов1/8 финалаГронинген1 : 2НЕК Неймеген
31.10.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 11-й турНЕК Неймеген3 : 0Гронинген
05.04.2017Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 29-й турГронинген2 : 0НЕК Неймеген
05.11.2016Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 12-й турНЕК Неймеген1 : 1Гронинген
22.01.2016Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 19-й турГронинген0 : 0НЕК Неймеген
25.10.2015Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 10-й турНЕК Неймеген1 : 1Гронинген
22.12.2013Нидерланды - Эредивизия18-й турГронинген5 : 2НЕК Неймеген
29.10.2024Кубок Нидерландов1-й раундНЕК Неймеген4 : 3 ДВ
25.10.2024Нидерланды — Эредивизия10-й тур1 : 0НЕК Неймеген
19.10.2024Нидерланды — Эредивизия9-й турНЕК Неймеген3 : 0
05.10.2024Нидерланды — Эредивизия8-й тур1 : 0НЕК Неймеген
28.09.2024Нидерланды — Эредивизия7-й турНЕК Неймеген1 : 1
29.10.2024Кубок Нидерландов1-й раунд1 : 5Гронинген
26.10.2024Нидерланды — Эредивизия10-й тур1 : 0Гронинген
20.10.2024Нидерланды — Эредивизия9-й турГронинген0 : 1
06.10.2024Нидерланды — Эредивизия8-й тур3 : 1Гронинген
29.09.2024Нидерланды — Эредивизия7-й турГронинген0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1130
2
Лига чемпионов
Аякс1025
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт922
4
Квалификация Лиги Европы
Твенте1121
5
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд1019
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1017
7
Плей-офф Лиги конференций
НАК Бреда1115
8
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1014
9 Фортуна1014
10 Виллем II1112
11 Хераклес1112
12 Спарта1011
13 Херенвен1011
14 НЕК Неймеген1010
15 Гронинген109
16
Стыковая зона
ПЕК Зволле108
17
Зона вылета
Алмере Сити106
18
Зона вылета
Валвейк101

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