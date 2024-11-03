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Арока - Брага 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия), вместимость: 7000
03 Ноября 2024 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 10-й тур
Арока
Брага

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арока - Брага, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арока
Арока
Брага
Брага
58ГерманияврНико Мантль
28ПортугалиязщТиагу Эшгаю
13СербиязщБорис Попович
3ИспаниязщХосе Фонтан
27МализщАмаду Данте
5ПортугалияпзДавид Симау
21ЯпонияпзТаити Фукуи
10Испанияпз Хасон
2ГвинеяпзМорлайе Силла
7ПортугалияпзИву Родригеш
39ПортугалиянпЭнрике Араужу
1БразилияврЛима Матеус
13ПортугалиязщЖоау Феррейра
15ПортугалиязщПаулу Оливейра
4МализщСику Ньякате
25ПортугалиязщЮри Рибейру
6БразилияпзВитор Карвальо
10ПортугалияпзАндре Орта
20ИспанияпзИсмаэль Гарби
21ПортугалияпзРикарду Орта
11ПортугалиянпРожер Фернандеш
7Португалиянп Брума
Главные тренеры
ПортугалияКарлуш Карвальял
История личных встреч
06.04.2024Португалия — Примейра28-й турБрага0 : 3Арока
12.11.2023Португалия — Примейра11-й турАрока0 : 1Брага
19.02.2023Португалия - Примейра21-й турБрага2 : 0Арока
28.08.2022Португалия - Примейра4-й турАрока0 : 6Брага
08.05.2022Португалия - Примейра33-й турБрага1 : 0Арока
30.12.2021Португалия - Примейра16-й турАрока0 : 6Брага
04.03.2017Португалия - Примейра24-й турБрага3 : 1Арока
02.10.2016Португалия - Примейра7-й турАрока1 : 1Брага
27.02.2016Португалия - Примейра24-й турАрока0 : 0Брага
13.01.2016Кубок Португалии1/4 финалаБрага2 : 0Арока
26.10.2024Португалия — Примейра9-й тур4 : 1Арока
20.10.2024Кубок Португалии1/32 финала0 : 5Арока
05.10.2024Португалия — Примейра8-й турАрока1 : 1
29.09.2024Португалия — Примейра7-й тур4 : 0Арока
22.09.2024Португалия — Примейра6-й тур0 : 1Арока
27.10.2024Португалия — Примейра9-й турБрага2 : 0
23.10.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 3-й турБрага1 : 2
19.10.2024Кубок Португалии1/32 финала1 : 2Брага
06.10.2024Португалия — Примейра8-й тур2 : 1Брага
03.10.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й тур3 : 0Брага
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг1030
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту924
3
Квалификация Лиги Европы
Бенфика922
4
Квалификация Лиги конференций
Санта-Клара918
5 Брага917
6 Витория Гимарайнш915
7 Морейренсе914
8 Фамаликан913
9 Каза Пия1012
10 Жил Висенте910
11 АВС99
12 Эшторил99
13 Риу Аве109
14 Арока97
15 Боавишта96
16
Стыковая зона
Эштрела106
17
Зона вылета
Насьонал85
18
Зона вылета
Фаренсе104

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