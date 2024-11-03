Арока - Брага 03 Ноября прямая трансляция
Стадион: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия), вместимость: 7000
03 Ноября 2024 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арока - Брага, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арока
Арока
Брага
Брага
|58
|вр
|Нико Мантль
|28
|зщ
|Тиагу Эшгаю
|13
|зщ
|Борис Попович
|3
|зщ
|Хосе Фонтан
|27
|зщ
|Амаду Данте
|5
|пз
|Давид Симау
|21
|пз
|Таити Фукуи
|10
|пз
|Хасон
|2
|пз
|Морлайе Силла
|7
|пз
|Иву Родригеш
|39
|нп
|Энрике Араужу
|1
|вр
|Лима Матеус
|13
|зщ
|Жоау Феррейра
|15
|зщ
|Паулу Оливейра
|4
|зщ
|Сику Ньякате
|25
|зщ
|Юри Рибейру
|6
|пз
|Витор Карвальо
|10
|пз
|Андре Орта
|20
|пз
|Исмаэль Гарби
|21
|пз
|Рикарду Орта
|11
|нп
|Рожер Фернандеш
|7
|нп
|Брума
Главные тренеры
|Карлуш Карвальял
История личных встреч
|06.04.2024
|Португалия — Примейра
|28-й тур
|0 : 3
|12.11.2023
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|0 : 1
|19.02.2023
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|2 : 0
|28.08.2022
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|0 : 6
|08.05.2022
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|1 : 0
|30.12.2021
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|0 : 6
|04.03.2017
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|3 : 1
|02.10.2016
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|1 : 1
|27.02.2016
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|0 : 0
|13.01.2016
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|2 : 0
|26.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|4 : 1
|20.10.2024
|Кубок Португалии
|1/32 финала
|0 : 5
|05.10.2024
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|1 : 1
|29.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|4 : 0
|22.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|0 : 1
|27.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|2 : 0
|23.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 2
|19.10.2024
|Кубок Португалии
|1/32 финала
|1 : 2
|06.10.2024
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|2 : 1
|03.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|10
|30
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|9
|24
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Бенфика
|9
|22
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Санта-Клара
|9
|18
|5
|Брага
|9
|17
|6
|Витория Гимарайнш
|9
|15
|7
|Морейренсе
|9
|14
|8
|Фамаликан
|9
|13
|9
|Каза Пия
|10
|12
|10
|Жил Висенте
|9
|10
|11
|АВС
|9
|9
|12
|Эшторил
|9
|9
|13
|Риу Аве
|10
|9
|14
|Арока
|9
|7
|15
|Боавишта
|9
|6
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|10
|6
| 17
Зона вылета
|Насьонал
|8
|5
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|10
|4