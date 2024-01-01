Сельта - Хетафе 04 Ноября прямая трансляция
Стадион: Абанка Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 24791
04 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 12-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Хетафе, которое состоится 04 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Абанка Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сельта
Виго
Хетафе
Хетафе
|13
|вр
|Висенте Гуайта
|22
|зщ
|Хавьер Манкильо
|2
|зщ
|Карл Старфельт
|20
|зщ
|Маркос Алонсо
|3
|зщ
|Оскар Мингеса
|6
|пз
|Илаш Мориба
|8
|пз
|Фран Бельтран
|30
|нп
|Уго Альварес
|10
|нп
|Яго Аспас
|17
|нп
|Жонатан Бамба
|7
|нп
|Борха Иглесиас
|13
|вр
|Давид Сория
|21
|зщ
|Хуан Иглесиас
|2
|зщ
|Джене
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|16
|зщ
|Диего Рико
|5
|пз
|Луис Милья
|8
|пз
|Мауро Арамбарри
|20
|пз
|Йеллу Сантьяго
|7
|пз
|Алекс Сола
|17
|нп
|Карлес Сайоль
|10
|нп
|Бертуг Йылдырым
Главные тренеры
|Клаудио Хиральдес
|Хосе Бордалас
История личных встреч
|11.02.2024
|Испания - Примера
|24-й тур
|3 : 2
|08.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|2 : 2
|03.05.2023
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 0
|24.10.2022
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 1
|20.04.2022
|Испания - Примера
|33-й тур
|0 : 2
|25.10.2021
|Испания - Примера
|10-й тур
|0 : 3
|12.05.2021
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 0
|23.12.2020
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 1
|07.03.2020
|Испания - Примера
|27-й тур
|0 : 0
|03.11.2019
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 1
|30.10.2024
|Кубок Испании
|1-й раунд
|1 : 5
|27.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|3 : 0
|19.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|1 : 2
|05.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 1
|29.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|1 : 1
|27.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|1 : 1
|20.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|1 : 1
|05.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|1 : 1
|28.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|2 : 0
|25.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|12
|33
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|11
|24
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|12
|23
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|11
|21
| 5
Лига Европы
|Осасуна
|12
|21
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Мальорка
|12
|18
|7
|Атлетик Б
|11
|18
|8
|Бетис
|11
|18
|9
|Райо Вальекано
|11
|16
|10
|Реал Сосьедад
|12
|15
|11
|Жирона
|12
|15
|12
|Севилья
|12
|15
|13
|Сельта
|11
|13
|14
|Алавес
|12
|13
|15
|Леганес
|12
|11
|16
|Хетафе
|11
|10
|17
|Эспаньол
|12
|10
| 18
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|12
|9
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|12
|8
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|11
|7