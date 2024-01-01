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Сельта - Хетафе 04 Ноября прямая трансляция

Стадион: Абанка Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 24791
04 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 12-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Сельта
Хетафе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Хетафе, которое состоится 04 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Абанка Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сельта
Виго
Хетафе
Хетафе
13 Испания вр Висенте Гуайта
22 Испания зщ Хавьер Манкильо
2 Швеция зщ Карл Старфельт
20 Испания зщ Маркос Алонсо
3 Испания зщ Оскар Мингеса
6 Гвинея пз Илаш Мориба
8 Испания пз Фран Бельтран
30 Испания нп Уго Альварес
10 Испания нп Яго Аспас
17 Кот-д'Ивуар нп Жонатан Бамба
7 Испания нп Борха Иглесиас
13 Испания вр Давид Сория
21 Испания зщ Хуан Иглесиас
2 Того зщ Джене
15 Парагвай зщ Омар Альдерете
16 Испания зщ Диего Рико
5 Испания пз Луис Милья
8 Уругвай пз Мауро Арамбарри
20 Испания пз Йеллу Сантьяго
7 Испания пз Алекс Сола
17 Испания нп Карлес Сайоль
10 Турция нп Бертуг Йылдырым
Главные тренеры
Испания Клаудио Хиральдес
Испания Хосе Бордалас
История личных встреч
11.02.2024 Испания - Примера 24-й тур Хетафе3 : 2Сельта
08.10.2023 Испания - Примера 9-й тур Сельта2 : 2Хетафе
03.05.2023 Испания - Примера 33-й тур Хетафе1 : 0Сельта
24.10.2022 Испания - Примера 11-й тур Сельта1 : 1Хетафе
20.04.2022 Испания - Примера 33-й тур Сельта0 : 2Хетафе
25.10.2021 Испания - Примера 10-й тур Хетафе0 : 3Сельта
12.05.2021 Испания - Примера 36-й тур Сельта1 : 0Хетафе
23.12.2020 Испания - Примера 15-й тур Хетафе1 : 1Сельта
07.03.2020 Испания - Примера 27-й тур Хетафе0 : 0Сельта
03.11.2019 Испания - Примера 12-й тур Сельта0 : 1Хетафе
30.10.2024 Кубок Испании 1-й раунд 1 : 5Сельта
27.10.2024 Испания — Примера 11-й тур 3 : 0Сельта
19.10.2024 Испания — Примера 10-й тур Сельта1 : 2
05.10.2024 Испания — Примера 9-й тур 0 : 1Сельта
29.09.2024 Испания — Примера 8-й тур Сельта1 : 1
27.10.2024 Испания — Примера 11-й тур Хетафе1 : 1
20.10.2024 Испания — Примера 10-й тур 1 : 1Хетафе
05.10.2024 Испания — Примера 9-й тур Хетафе1 : 1
28.09.2024 Испания — Примера 8-й тур Хетафе2 : 0
25.09.2024 Испания — Примера 7-й тур 1 : 0Хетафе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1233
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1124
3
Лига чемпионов
Атлетико М1223
4
Лига чемпионов
Вильярреал1121
5
Лига Европы
Осасуна1221
6
Квалификация Лиги конференций
Мальорка1218
7 Атлетик Б1118
8 Бетис1118
9 Райо Вальекано1116
10 Реал Сосьедад1215
11 Жирона1215
12 Севилья1215
13 Сельта1113
14 Алавес1213
15 Леганес1211
16 Хетафе1110
17 Эспаньол1210
18
Зона вылета
Лас-Пальмас129
19
Зона вылета
Вальядолид128
20
Зона вылета
Валенсия117

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