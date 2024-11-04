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Эмполи - Комо 04 Ноября прямая трансляция

Стадион: Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена (Эмполи, Италия), вместимость: 16284
04 Ноября 2024 года в 20:30 (+03:00). Италия — Серия А, 11-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
Эмполи
Комо

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Комо, которое состоится 04 Ноября 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эмполи
Эмполи
Комо
Комо
23 Колумбия вр Девис Васкес
22 Италия зщ Маттиа Де Шильо
34 Албания зщ Ардиан Исмайли
21 Италия зщ Маттиа Вити
3 Италия зщ Джузеппе Пеццелла
6 Шотландия пз Лиам Хендерсон
93 Марокко пз Юссеф Мале
8 Англия пз Фаустино Анджорин
10 Италия пз Якопо Фаццини
11 Гана нп Эммануэль Гьяси
29 Италия нп Лоренцо Коломбо
1 Италия вр Эмиль Аудеро
5 Италия зщ Эдоардо Гольданига
13 Италия зщ Альберто Доссена
2 Германия зщ Марк-Оливер Кемпф
18 Испания зщ Альберто Морено
36 Италия пз Лука Маццители
26 Германия пз Янник Энгельхардт
79 Аргентина пз Николас Пас
7 Бразилия нп Габриэл Стрефезза
10 Италия нп Патрик Кутроне
11 Италия нп Андреа Белотти
Главные тренеры
Италия Роберто Д'Аверса
Испания Сеск Фабрегас
История личных встреч
30.10.2024 Италия — Серия А 10-й тур Эмполи0 : 3
27.10.2024 Италия — Серия А 9-й тур 1 : 1Эмполи
20.10.2024 Италия — Серия А 8-й тур Эмполи0 : 1
06.10.2024 Италия — Серия А 7-й тур 2 : 1Эмполи
29.09.2024 Италия — Серия А 6-й тур Эмполи0 : 0
31.10.2024 Италия — Серия А 10-й тур Комо1 : 5
25.10.2024 Италия — Серия А 9-й тур 1 : 0Комо
19.10.2024 Италия — Серия А 8-й тур Комо1 : 1
04.10.2024 Италия — Серия А 7-й тур 3 : 1Комо
29.09.2024 Италия — Серия А 6-й тур Комо3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1125
2
Лига чемпионов
Аталанта1122
3
Лига чемпионов
Фиорентина1122
4
Лига чемпионов
Ювентус1121
5
Лига Европы
Интер М1021
6
Квалификация Лиги конференций
Лацио1019
7 Милан1017
8 Удинезе1116
9 Болонья1015
10 Торино1114
11 Рома1113
12 Верона1112
13 Эмполи1011
14 Кальяри109
15 Комо109
16 Парма109
17 Монца118
18
Зона вылета
Венеция108
19
Зона вылета
Лечче118
20
Зона вылета
Дженоа106

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