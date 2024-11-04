Эмполи - Комо 04 Ноября прямая трансляция
Стадион: Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена (Эмполи, Италия), вместимость: 16284
04 Ноября 2024 года в 20:30 (+03:00). Италия — Серия А, 11-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Комо, которое состоится 04 Ноября 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эмполи
Эмполи
Комо
Комо
|23
|вр
|Девис Васкес
|22
|зщ
|Маттиа Де Шильо
|34
|зщ
|Ардиан Исмайли
|21
|зщ
|Маттиа Вити
|3
|зщ
|Джузеппе Пеццелла
|6
|пз
|Лиам Хендерсон
|93
|пз
|Юссеф Мале
|8
|пз
|Фаустино Анджорин
|10
|пз
|Якопо Фаццини
|11
|нп
|Эммануэль Гьяси
|29
|нп
|Лоренцо Коломбо
|1
|вр
|Эмиль Аудеро
|5
|зщ
|Эдоардо Гольданига
|13
|зщ
|Альберто Доссена
|2
|зщ
|Марк-Оливер Кемпф
|18
|зщ
|Альберто Морено
|36
|пз
|Лука Маццители
|26
|пз
|Янник Энгельхардт
|79
|пз
|Николас Пас
|7
|нп
|Габриэл Стрефезза
|10
|нп
|Патрик Кутроне
|11
|нп
|Андреа Белотти
Главные тренеры
|Роберто Д'Аверса
|Сеск Фабрегас
История личных встреч
|30.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|0 : 3
|27.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|1 : 1
|20.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 1
|06.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|2 : 1
|29.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|0 : 0
|31.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 5
|25.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|1 : 0
|19.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|1 : 1
|04.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|3 : 1
|29.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|11
|25
| 2
Лига чемпионов
|Аталанта
|11
|22
| 3
Лига чемпионов
|Фиорентина
|11
|22
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|11
|21
| 5
Лига Европы
|Интер М
|10
|21
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|10
|19
|7
|Милан
|10
|17
|8
|Удинезе
|11
|16
|9
|Болонья
|10
|15
|10
|Торино
|11
|14
|11
|Рома
|11
|13
|12
|Верона
|11
|12
|13
|Эмполи
|10
|11
|14
|Кальяри
|10
|9
|15
|Комо
|10
|9
|16
|Парма
|10
|9
|17
|Монца
|11
|8
| 18
Зона вылета
|Венеция
|10
|8
| 19
Зона вылета
|Лечче
|11
|8
| 20
Зона вылета
|Дженоа
|10
|6