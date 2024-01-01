Лацио - Кальяри 04 Ноября прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
04 Ноября 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 11-й тур
Главный судья: Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Кальяри, которое состоится 04 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лацио
Рим
Кальяри
Кальяри
|94
|вр
|Иван Проведель
|77
|зщ
|Адам Марушич
|34
|зщ
|Марио Хила
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|3
|зщ
|Лука Пеллегрини
|5
|пз
|Матиас Весино
|8
|пз
|Маттео Гендузи
|14
|нп
|Тейянни Нослин
|19
|нп
|Булайе Диа
|10
|нп
|Маттиа Дзакканьи
|11
|нп
|Валентин Кастельянос
|22
|вр
|Симоне Скуффет
|28
|зщ
|Габриэле Цаппа
|26
|зщ
|Йерри Мина
|6
|зщ
|Себастьяно Луперто
|33
|зщ
|Адам Оберт
|3
|зщ
|Томмазо Ауджелло
|19
|пз
|Надир Цортеа
|18
|пз
|Рэзван Марин
|8
|пз
|Мишель Ндари Адопо
|10
|пз
|Николас Виола
|91
|нп
|Роберто Пикколи
Главные тренеры
|Марко Барони
|Давиде Никола
История личных встреч
|10.02.2024
|Италия - Серия А
|24-й тур
|1 : 3
|02.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 0
|05.03.2022
|Италия - Серия А
|28-й тур
|0 : 3
|19.09.2021
|Италия - Серия А
|4-й тур
|2 : 2
|07.02.2021
|Италия - Серия А
|21-й тур
|1 : 0
|26.09.2020
|Италия - Серия А
|2-й тур
|0 : 2
|23.07.2020
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 1
|16.12.2019
|Италия - Серия А
|16-й тур
|1 : 2
|11.05.2019
|Италия - Серия А
|36-й тур
|1 : 2
|22.12.2018
|Италия - Серия А
|17-й тур
|3 : 1
|31.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 5
|27.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|3 : 0
|24.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 2
|19.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|1 : 0
|06.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|2 : 1
|29.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|0 : 2
|25.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|2 : 0
|20.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|3 : 2
|06.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|1 : 1
|30.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|11
|25
| 2
Лига чемпионов
|Аталанта
|11
|22
| 3
Лига чемпионов
|Фиорентина
|11
|22
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|11
|21
| 5
Лига Европы
|Интер М
|10
|21
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|10
|19
|7
|Милан
|10
|17
|8
|Удинезе
|11
|16
|9
|Болонья
|10
|15
|10
|Торино
|11
|14
|11
|Рома
|11
|13
|12
|Верона
|11
|12
|13
|Эмполи
|10
|11
|14
|Кальяри
|10
|9
|15
|Комо
|10
|9
|16
|Парма
|10
|9
|17
|Монца
|11
|8
| 18
Зона вылета
|Венеция
|10
|8
| 19
Зона вылета
|Лечче
|11
|8
| 20
Зона вылета
|Дженоа
|10
|6