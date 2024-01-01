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Лацио - Кальяри 04 Ноября прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
04 Ноября 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 11-й тур
Главный судья: Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия);
Лацио
Кальяри

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Кальяри, которое состоится 04 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лацио
Рим
Кальяри
Кальяри
94 Италия вр Иван Проведель
77 Черногория зщ Адам Марушич
34 Испания зщ Марио Хила
13 Италия зщ Алессио Романьоли
3 Италия зщ Лука Пеллегрини
5 Уругвай пз Матиас Весино
8 Франция пз Маттео Гендузи
14 Нидерланды нп Тейянни Нослин
19 Сенегал нп Булайе Диа
10 Италия нп Маттиа Дзакканьи
11 Аргентина нп Валентин Кастельянос
22 Италия вр Симоне Скуффет
28 Италия зщ Габриэле Цаппа
26 Колумбия зщ Йерри Мина
6 Италия зщ Себастьяно Луперто
33 Словакия зщ Адам Оберт
3 Италия зщ Томмазо Ауджелло
19 Италия пз Надир Цортеа
18 Румыния пз Рэзван Марин
8 Франция пз Мишель Ндари Адопо
10 Италия пз Николас Виола
91 Италия нп Роберто Пикколи
Главные тренеры
Италия Марко Барони
Италия Давиде Никола
История личных встреч
10.02.2024 Италия - Серия А 24-й тур Кальяри1 : 3Лацио
02.12.2023 Италия - Серия А 14-й тур Лацио1 : 0Кальяри
05.03.2022 Италия - Серия А 28-й тур Кальяри0 : 3Лацио
19.09.2021 Италия - Серия А 4-й тур Лацио2 : 2Кальяри
07.02.2021 Италия - Серия А 21-й тур Лацио1 : 0Кальяри
26.09.2020 Италия - Серия А 2-й тур Кальяри0 : 2Лацио
23.07.2020 Италия - Серия А 35-й тур Лацио2 : 1Кальяри
16.12.2019 Италия - Серия А 16-й тур Кальяри1 : 2Лацио
11.05.2019 Италия - Серия А 36-й тур Кальяри1 : 2Лацио
22.12.2018 Италия - Серия А 17-й тур Лацио3 : 1Кальяри
31.10.2024 Италия — Серия А 10-й тур 1 : 5Лацио
27.10.2024 Италия — Серия А 9-й тур Лацио3 : 0
24.10.2024 Лига Европы Общий этап. 3-й тур 0 : 2Лацио
19.10.2024 Италия — Серия А 8-й тур 1 : 0Лацио
06.10.2024 Италия — Серия А 7-й тур Лацио2 : 1
29.10.2024 Италия — Серия А 10-й тур Кальяри0 : 2
25.10.2024 Италия — Серия А 9-й тур 2 : 0Кальяри
20.10.2024 Италия — Серия А 8-й тур Кальяри3 : 2
06.10.2024 Италия — Серия А 7-й тур 1 : 1Кальяри
30.09.2024 Италия — Серия А 6-й тур 2 : 3Кальяри
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1125
2
Лига чемпионов
Аталанта1122
3
Лига чемпионов
Фиорентина1122
4
Лига чемпионов
Ювентус1121
5
Лига Европы
Интер М1021
6
Квалификация Лиги конференций
Лацио1019
7 Милан1017
8 Удинезе1116
9 Болонья1015
10 Торино1114
11 Рома1113
12 Верона1112
13 Эмполи1011
14 Кальяри109
15 Комо109
16 Парма109
17 Монца118
18
Зона вылета
Венеция108
19
Зона вылета
Лечче118
20
Зона вылета
Дженоа106

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