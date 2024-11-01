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Спортинг - Манчестер Сити 05 Ноября прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
05 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Спортинг
Манчестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Манчестер Сити, которое состоится 05 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1УругвайврФранко Израэль
25ПортугалиязщГонсалу Инасиу
26Кот-д'ИвуарзщУсман Дьоманде
6БельгиязщЗено Дебаст
20УругвайзщМаксимилиано Хавьер Араухо Вильчес
57ПортугалияпзДжовани Кенда
42ДанияпзМортен Юльманн
23ПортугалияпзДэниел Браганса
17ПортугалиянпФрансиску Тринкан
9ШвециянпВиктор Дьёкереш
8ПортугалиянпПедру Гонсалвеш
31Бразилиявр Эдерсон
25ШвейцариязщМануэль Аканджи
6НидерландызщНатан Аке
24ХорватиязщЙошко Гвардиол
11БельгиязщЖереми Доку
8ХорватияпзМатео Ковачич
19ГерманияпзИлкай Гюндоган
82АнглияпзРико Льюис
20ПортугалияпзБернарду Силва
27ПортугалияпзМатеус Нунес
9НорвегиянпЭрлинг Холанд
Главные тренеры
ПортугалияРубен Аморим
ИспанияХосеп Гвардиола
История личных встреч
09.03.2022Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матчМанчестер Сити0 : 0Спортинг
15.02.2022Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матчСпортинг0 : 5Манчестер Сити
16.03.2012Лига Европы1/8 финала. 2-й матчМанчестер Сити3 : 2Спортинг
08.03.2012Лига Европы1/8 финала. 1-й матчСпортинг1 : 0Манчестер Сити
01.11.2024Португалия — Примейра10-й турСпортинг5 : 1
26.10.2024Португалия — Примейра9-й тур0 : 3Спортинг
22.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 3-й тур0 : 2Спортинг
18.10.2024Кубок Португалии1/32 финала1 : 2Спортинг
05.10.2024Португалия — Примейра8-й турСпортинг2 : 0
02.11.2024Англия — Премьер-лига10-й тур2 : 1Манчестер Сити
30.10.2024Англия — Кубок лиги1/8 финала2 : 1Манчестер Сити
26.10.2024Англия — Премьер-лига9-й турМанчестер Сити1 : 0
23.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 3-й турМанчестер Сити5 : 0
20.10.2024Англия — Премьер-лига8-й тур1 : 2Манчестер Сити
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Спортинг» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Астон Вилла39
2
1/8 финала
Ливерпуль39
3
1/8 финала
Манчестер Сити37
4
1/8 финала
Монако37
5
1/8 финала
Брест37
6
1/8 финала
Байер37
7
1/8 финала
Интер М37
8
1/8 финала
Спортинг37
9
Плей-офф
Арсенал37
10
Плей-офф
Барселона36
11
Плей-офф
Боруссия Д36
12
Плей-офф
Реал Мадрид36
13
Плей-офф
Бенфика36
14
Плей-офф
Ювентус36
15
Плей-офф
Лилль36
16
Плей-офф
Фейеноорд36
17
Плей-офф
Аталанта35
18
Плей-офф
Штутгарт34
19
Плей-офф
ПСЖ34
20
Плей-офф
Селтик34
21
Плей-офф
Спарта П34
22
Плей-офф
Динамо З34
23
Плей-офф
Бавария33
24
Плей-офф
Жирона33
25 Милан33
26 Брюгге33
27 Атлетико М33
28 ПСВ Эйндховен32
29 Шахтёр31
30 Болонья31
31 РБ Лейпциг30
32 Штурм30
33 Црвена Звезда30
34 Ред Булл Зальцбург30
35 Янг Бойз30
36 Слован Бр30

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