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Селтик - РБ Лейпциг 05 Ноября прямая трансляция

Стадион: Селтик Парк (Глазго, Шотландия), вместимость: 60832
05 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Селтик
РБ Лейпциг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Селтик - РБ Лейпциг, которое состоится 05 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Селтик Парк (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Селтик
Глазго, Шотландия
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
1ДанияврКаспер Шмейхель
20СШАзщКэмерон Картер-Викерс
6СШАзщОстон Трасти
2КанадазщАлистер Джонстон
3ШотландиязщГрег Тейлор
27БельгияпзАрне Энгелс
42ШотландияпзКаллум Макгрегор
41ЯпонияпзРео Хататэ
38ЯпониянпДайдзэн Маэда
10ГерманиянпНиколас-Геррит Кюн
8ЯпониянпКиого Фурухаси
1ВенгрияврПетер Гулачи
3НидерландызщЛютсхарел Гертрейда
4ВенгриязщВилли Орбан
16ГерманиязщЛукас Клостерман
39ГерманиязщБенджамин Хенрихс
14АвстрияпзКристоф Баумгартнер
18БельгияпзАртур Вермерен
8МалипзАмаду Айдара
7НорвегияпзАнтонио Нуса
30СловенияпзБеньямин Шешко
11БельгиянпЛуа Опенда
Главные тренеры
Северная ИрландияБрендан Роджерс
ГерманияМарко Розе
История личных встреч
11.10.2022Лига чемпионовГруппа F. 4-й турСелтик0 : 2РБ Лейпциг
05.10.2022Лига чемпионовГруппа F. 3-й турРБ Лейпциг3 : 1Селтик
08.11.2018Лига ЕвропыГруппа B. 4-й турСелтик2 : 1РБ Лейпциг
25.10.2018Лига ЕвропыГруппа B. 3-й турРБ Лейпциг2 : 0Селтик
02.11.2024Шотландия — Кубок лиги1/2 финалаСелтик6 : 0
30.10.2024Шотландия — Премьер-лига10-й турСелтик2 : 0
27.10.2024Шотландия — Премьер-лига9-й тур0 : 3Селтик
23.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 3-й тур0 : 0Селтик
19.10.2024Шотландия — Премьер-лига8-й турСелтик2 : 2
02.11.2024Германия — Бундеслига9-й тур2 : 1РБ Лейпциг
29.10.2024Кубок Германии1/16 финалаРБ Лейпциг4 : 2
26.10.2024Германия — Бундеслига8-й турРБ Лейпциг3 : 1
23.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 3-й турРБ Лейпциг0 : 1
19.10.2024Германия — Бундеслига7-й тур0 : 2РБ Лейпциг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Астон Вилла39
2
1/8 финала
Ливерпуль39
3
1/8 финала
Манчестер Сити37
4
1/8 финала
Монако37
5
1/8 финала
Брест37
6
1/8 финала
Байер37
7
1/8 финала
Интер М37
8
1/8 финала
Спортинг37
9
Плей-офф
Арсенал37
10
Плей-офф
Барселона36
11
Плей-офф
Боруссия Д36
12
Плей-офф
Реал Мадрид36
13
Плей-офф
Бенфика36
14
Плей-офф
Ювентус36
15
Плей-офф
Лилль36
16
Плей-офф
Фейеноорд36
17
Плей-офф
Аталанта35
18
Плей-офф
Штутгарт34
19
Плей-офф
ПСЖ34
20
Плей-офф
Селтик34
21
Плей-офф
Спарта П34
22
Плей-офф
Динамо З34
23
Плей-офф
Бавария33
24
Плей-офф
Жирона33
25 Милан33
26 Брюгге33
27 Атлетико М33
28 ПСВ Эйндховен32
29 Шахтёр31
30 Болонья31
31 РБ Лейпциг30
32 Штурм30
33 Црвена Звезда30
34 Ред Булл Зальцбург30
35 Янг Бойз30
36 Слован Бр30

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