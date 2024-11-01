Селтик - РБ Лейпциг 05 Ноября прямая трансляция
Стадион: Селтик Парк (Глазго, Шотландия), вместимость: 60832
05 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Селтик - РБ Лейпциг, которое состоится 05 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Селтик Парк (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Селтик
Глазго, Шотландия
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
|1
|вр
|Каспер Шмейхель
|20
|зщ
|Кэмерон Картер-Викерс
|6
|зщ
|Остон Трасти
|2
|зщ
|Алистер Джонстон
|3
|зщ
|Грег Тейлор
|27
|пз
|Арне Энгелс
|42
|пз
|Каллум Макгрегор
|41
|пз
|Рео Хататэ
|38
|нп
|Дайдзэн Маэда
|10
|нп
|Николас-Геррит Кюн
|8
|нп
|Киого Фурухаси
|1
|вр
|Петер Гулачи
|3
|зщ
|Лютсхарел Гертрейда
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|16
|зщ
|Лукас Клостерман
|39
|зщ
|Бенджамин Хенрихс
|14
|пз
|Кристоф Баумгартнер
|18
|пз
|Артур Вермерен
|8
|пз
|Амаду Айдара
|7
|пз
|Антонио Нуса
|30
|пз
|Беньямин Шешко
|11
|нп
|Луа Опенда
Главные тренеры
|Брендан Роджерс
|Марко Розе
История личных встреч
|11.10.2022
|Лига чемпионов
|Группа F. 4-й тур
|0 : 2
|05.10.2022
|Лига чемпионов
|Группа F. 3-й тур
|3 : 1
|08.11.2018
|Лига Европы
|Группа B. 4-й тур
|2 : 1
|25.10.2018
|Лига Европы
|Группа B. 3-й тур
|2 : 0
|02.11.2024
|Шотландия — Кубок лиги
|1/2 финала
|6 : 0
|30.10.2024
|Шотландия — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 0
|27.10.2024
|Шотландия — Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 3
|23.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 0
|19.10.2024
|Шотландия — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 2
|02.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|2 : 1
|29.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|4 : 2
|26.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|3 : 1
|23.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 1
|19.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Астон Вилла
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Ливерпуль
|3
|9
| 3
1/8 финала
|Манчестер Сити
|3
|7
| 4
1/8 финала
|Монако
|3
|7
| 5
1/8 финала
|Брест
|3
|7
| 6
1/8 финала
|Байер
|3
|7
| 7
1/8 финала
|Интер М
|3
|7
| 8
1/8 финала
|Спортинг
|3
|7
| 9
Плей-офф
|Арсенал
|3
|7
| 10
Плей-офф
|Барселона
|3
|6
| 11
Плей-офф
|Боруссия Д
|3
|6
| 12
Плей-офф
|Реал Мадрид
|3
|6
| 13
Плей-офф
|Бенфика
|3
|6
| 14
Плей-офф
|Ювентус
|3
|6
| 15
Плей-офф
|Лилль
|3
|6
| 16
Плей-офф
|Фейеноорд
|3
|6
| 17
Плей-офф
|Аталанта
|3
|5
| 18
Плей-офф
|Штутгарт
|3
|4
| 19
Плей-офф
|ПСЖ
|3
|4
| 20
Плей-офф
|Селтик
|3
|4
| 21
Плей-офф
|Спарта П
|3
|4
| 22
Плей-офф
|Динамо З
|3
|4
| 23
Плей-офф
|Бавария
|3
|3
| 24
Плей-офф
|Жирона
|3
|3
|25
|Милан
|3
|3
|26
|Брюгге
|3
|3
|27
|Атлетико М
|3
|3
|28
|ПСВ Эйндховен
|3
|2
|29
|Шахтёр
|3
|1
|30
|Болонья
|3
|1
|31
|РБ Лейпциг
|3
|0
|32
|Штурм
|3
|0
|33
|Црвена Звезда
|3
|0
|34
|Ред Булл Зальцбург
|3
|0
|35
|Янг Бойз
|3
|0
|36
|Слован Бр
|3
|0