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Боруссия Д - Штурм 05 Ноября прямая трансляция

Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
05 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Эрик Ламбрехтс (Бельгия);
Боруссия Д
Штурм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Штурм, которое состоится 05 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Штурм
Грац, Австрия
33ГерманияврАлександер Никлас Майер-Шаде
4ГерманиязщНико Шлоттербек
5АлжирзщРами Бенсебаини
13ГерманияпзПаскаль Грос
8ГерманияпзФеликс Нмеча
23ГерманияпзЭмре Джан
20АвстрияпзМарсель Забитцер
10ГерманияпзЮлиан Брандт
14ГерманиянпМаксимилиан Байер
43АнглиянпДжейми Байно-Гиттенс
9ГвинеянпСеру Гирасси
1НидерландыврКьелл Схерпен
22Босния и ГерцеговиназщЮсуф Газибегович
47АвстриязщЭмануэль Айву
35АвстриязщНиклас Гейрхофер
24БельгиязщДимитри Лавале
8Кот-д'ИвуарпзМалик Ялькуе
19СловенияпзТоми Хорват
21ДанияпзТочи Чуквуани
15ДаниянпВильям Бёвинг
20НорвегиянпСиди Ятта
18ДаниянпМика Биерет
Главные тренеры
ТурцияНури Шахин
АвстрияКристиан Ильцер
История личных встреч
02.11.2024Германия — Бундеслига9-й турБоруссия Д2 : 1
29.10.2024Кубок Германии1/16 финала1 : 0 ДВБоруссия Д
26.10.2024Германия — Бундеслига8-й тур2 : 1Боруссия Д
22.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 3-й тур5 : 2Боруссия Д
18.10.2024Германия — Бундеслига7-й турБоруссия Д2 : 1
02.11.2024Австрия — Бундеслига12-й турШтурм1 : 1
30.10.2024Кубок Австрии1/8 финалаШтурм2 : 1
27.10.2024Австрия — Бундеслига11-й тур1 : 2Штурм
22.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 3-й турШтурм0 : 2
19.10.2024Австрия — Бундеслига10-й турШтурм5 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Астон Вилла39
2
1/8 финала
Ливерпуль39
3
1/8 финала
Манчестер Сити37
4
1/8 финала
Монако37
5
1/8 финала
Брест37
6
1/8 финала
Байер37
7
1/8 финала
Интер М37
8
1/8 финала
Спортинг37
9
Плей-офф
Арсенал37
10
Плей-офф
Барселона36
11
Плей-офф
Боруссия Д36
12
Плей-офф
Реал Мадрид36
13
Плей-офф
Бенфика36
14
Плей-офф
Ювентус36
15
Плей-офф
Лилль36
16
Плей-офф
Фейеноорд36
17
Плей-офф
Аталанта35
18
Плей-офф
Штутгарт34
19
Плей-офф
ПСЖ34
20
Плей-офф
Селтик34
21
Плей-офф
Спарта П34
22
Плей-офф
Динамо З34
23
Плей-офф
Бавария33
24
Плей-офф
Жирона33
25 Милан33
26 Брюгге33
27 Атлетико М33
28 ПСВ Эйндховен32
29 Шахтёр31
30 Болонья31
31 РБ Лейпциг30
32 Штурм30
33 Црвена Звезда30
34 Ред Булл Зальцбург30
35 Янг Бойз30
36 Слован Бр30

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