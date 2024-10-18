Боруссия Д - Штурм 05 Ноября прямая трансляция
Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
05 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Эрик Ламбрехтс (Бельгия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Штурм, которое состоится 05 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Штурм
Грац, Австрия
|33
|вр
|Александер Никлас Майер-Шаде
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|5
|зщ
|Рами Бенсебаини
|13
|пз
|Паскаль Грос
|8
|пз
|Феликс Нмеча
|23
|пз
|Эмре Джан
|20
|пз
|Марсель Забитцер
|10
|пз
|Юлиан Брандт
|14
|нп
|Максимилиан Байер
|43
|нп
|Джейми Байно-Гиттенс
|9
|нп
|Серу Гирасси
|1
|вр
|Кьелл Схерпен
|22
|зщ
|Юсуф Газибегович
|47
|зщ
|Эмануэль Айву
|35
|зщ
|Никлас Гейрхофер
|24
|зщ
|Димитри Лавале
|8
|пз
|Малик Ялькуе
|19
|пз
|Томи Хорват
|21
|пз
|Точи Чуквуани
|15
|нп
|Вильям Бёвинг
|20
|нп
|Сиди Ятта
|18
|нп
|Мика Биерет
Главные тренеры
|Нури Шахин
|Кристиан Ильцер
История личных встреч
|02.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|2 : 1
|29.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 0 ДВ
|26.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|2 : 1
|22.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|5 : 2
|18.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|2 : 1
|02.11.2024
|Австрия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|30.10.2024
|Кубок Австрии
|1/8 финала
|2 : 1
|27.10.2024
|Австрия — Бундеслига
|11-й тур
|1 : 2
|22.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 2
|19.10.2024
|Австрия — Бундеслига
|10-й тур
|5 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Астон Вилла
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Ливерпуль
|3
|9
| 3
1/8 финала
|Манчестер Сити
|3
|7
| 4
1/8 финала
|Монако
|3
|7
| 5
1/8 финала
|Брест
|3
|7
| 6
1/8 финала
|Байер
|3
|7
| 7
1/8 финала
|Интер М
|3
|7
| 8
1/8 финала
|Спортинг
|3
|7
| 9
Плей-офф
|Арсенал
|3
|7
| 10
Плей-офф
|Барселона
|3
|6
| 11
Плей-офф
|Боруссия Д
|3
|6
| 12
Плей-офф
|Реал Мадрид
|3
|6
| 13
Плей-офф
|Бенфика
|3
|6
| 14
Плей-офф
|Ювентус
|3
|6
| 15
Плей-офф
|Лилль
|3
|6
| 16
Плей-офф
|Фейеноорд
|3
|6
| 17
Плей-офф
|Аталанта
|3
|5
| 18
Плей-офф
|Штутгарт
|3
|4
| 19
Плей-офф
|ПСЖ
|3
|4
| 20
Плей-офф
|Селтик
|3
|4
| 21
Плей-офф
|Спарта П
|3
|4
| 22
Плей-офф
|Динамо З
|3
|4
| 23
Плей-офф
|Бавария
|3
|3
| 24
Плей-офф
|Жирона
|3
|3
|25
|Милан
|3
|3
|26
|Брюгге
|3
|3
|27
|Атлетико М
|3
|3
|28
|ПСВ Эйндховен
|3
|2
|29
|Шахтёр
|3
|1
|30
|Болонья
|3
|1
|31
|РБ Лейпциг
|3
|0
|32
|Штурм
|3
|0
|33
|Црвена Звезда
|3
|0
|34
|Ред Булл Зальцбург
|3
|0
|35
|Янг Бойз
|3
|0
|36
|Слован Бр
|3
|0