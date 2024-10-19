Ливерпуль - Байер 05 Ноября прямая трансляция
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
05 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Байер, которое состоится 05 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Байер
Леверкузен, Германия
|62
|вр
|Кивин Келлехер
|66
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|2
|зщ
|Джозеф Гомес
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|26
|зщ
|Эндрю Робертсон
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|11
|пз
|Мохамед Салах
|17
|пз
|Кёртис Джонс
|7
|нп
|Луис Диас
|9
|нп
|Дарвин Нуньес
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|4
|зщ
|Жонатан Та
|3
|зщ
|Пьеро Инкапье
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|34
|пз
|Гранит Джака
|24
|пз
|Алеш Гарсия
|11
|пз
|Мартен Терье
|10
|пз
|Флориан Вирц
|22
|нп
|Виктор Бонифасе
Главные тренеры
|Арне Слот
|Хаби Алонсо
История личных встреч
|02.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|30.10.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 3
|27.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 2
|23.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 1
|20.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 1
|01.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|0 : 0
|29.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|3 : 0
|26.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|2 : 2
|23.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 1
|19.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Ливерпуль» — «Байер». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Астон Вилла
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Ливерпуль
|3
|9
| 3
1/8 финала
|Манчестер Сити
|3
|7
| 4
1/8 финала
|Монако
|3
|7
| 5
1/8 финала
|Брест
|3
|7
| 6
1/8 финала
|Байер
|3
|7
| 7
1/8 финала
|Интер М
|3
|7
| 8
1/8 финала
|Спортинг
|3
|7
| 9
Плей-офф
|Арсенал
|3
|7
| 10
Плей-офф
|Барселона
|3
|6
| 11
Плей-офф
|Боруссия Д
|3
|6
| 12
Плей-офф
|Реал Мадрид
|3
|6
| 13
Плей-офф
|Бенфика
|3
|6
| 14
Плей-офф
|Ювентус
|3
|6
| 15
Плей-офф
|Лилль
|3
|6
| 16
Плей-офф
|Фейеноорд
|3
|6
| 17
Плей-офф
|Аталанта
|3
|5
| 18
Плей-офф
|Штутгарт
|3
|4
| 19
Плей-офф
|ПСЖ
|3
|4
| 20
Плей-офф
|Селтик
|3
|4
| 21
Плей-офф
|Спарта П
|3
|4
| 22
Плей-офф
|Динамо З
|3
|4
| 23
Плей-офф
|Бавария
|3
|3
| 24
Плей-офф
|Жирона
|3
|3
|25
|Милан
|3
|3
|26
|Брюгге
|3
|3
|27
|Атлетико М
|3
|3
|28
|ПСВ Эйндховен
|3
|2
|29
|Шахтёр
|3
|1
|30
|Болонья
|3
|1
|31
|РБ Лейпциг
|3
|0
|32
|Штурм
|3
|0
|33
|Црвена Звезда
|3
|0
|34
|Ред Булл Зальцбург
|3
|0
|35
|Янг Бойз
|3
|0
|36
|Слован Бр
|3
|0