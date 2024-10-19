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Ливерпуль - Байер 05 Ноября прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
05 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Ливерпуль
Байер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Байер, которое состоится 05 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Байер
Леверкузен, Германия
62ИрландияврКивин Келлехер
66АнглиязщТрент Александер-Арнольд
2АнглиязщДжозеф Гомес
4НидерландызщВирджил ван Дейк
26ШотландиязщЭндрю Робертсон
38НидерландыпзРайан Гравенберх
10АргентинапзАлексис Мак Аллистер
11ЕгипетпзМохамед Салах
17АнглияпзКёртис Джонс
7КолумбиянпЛуис Диас
9УругвайнпДарвин Нуньес
1ФинляндияврЛукаш Градецки
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
4ГерманиязщЖонатан Та
3ЭквадорзщПьеро Инкапье
30НидерландызщЖереми Фримпонг
20ИспаниязщАлехандро Гримальдо
34ШвейцарияпзГранит Джака
24ИспанияпзАлеш Гарсия
11ФранцияпзМартен Терье
10ГерманияпзФлориан Вирц
22НигериянпВиктор Бонифасе
Главные тренеры
НидерландыАрне Слот
ИспанияХаби Алонсо
История личных встреч
02.11.2024Англия — Премьер-лига10-й турЛиверпуль2 : 1
30.10.2024Англия — Кубок лиги1/8 финала2 : 3Ливерпуль
27.10.2024Англия — Премьер-лига9-й тур2 : 2Ливерпуль
23.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 3-й тур0 : 1Ливерпуль
20.10.2024Англия — Премьер-лига8-й турЛиверпуль2 : 1
01.11.2024Германия — Бундеслига9-й турБайер0 : 0
29.10.2024Кубок Германии1/16 финалаБайер3 : 0
26.10.2024Германия — Бундеслига8-й тур2 : 2Байер
23.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 3-й тур1 : 1Байер
19.10.2024Германия — Бундеслига7-й турБайер2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Ливерпуль» — «Байер». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Астон Вилла39
2
1/8 финала
Ливерпуль39
3
1/8 финала
Манчестер Сити37
4
1/8 финала
Монако37
5
1/8 финала
Брест37
6
1/8 финала
Байер37
7
1/8 финала
Интер М37
8
1/8 финала
Спортинг37
9
Плей-офф
Арсенал37
10
Плей-офф
Барселона36
11
Плей-офф
Боруссия Д36
12
Плей-офф
Реал Мадрид36
13
Плей-офф
Бенфика36
14
Плей-офф
Ювентус36
15
Плей-офф
Лилль36
16
Плей-офф
Фейеноорд36
17
Плей-офф
Аталанта35
18
Плей-офф
Штутгарт34
19
Плей-офф
ПСЖ34
20
Плей-офф
Селтик34
21
Плей-офф
Спарта П34
22
Плей-офф
Динамо З34
23
Плей-офф
Бавария33
24
Плей-офф
Жирона33
25 Милан33
26 Брюгге33
27 Атлетико М33
28 ПСВ Эйндховен32
29 Шахтёр31
30 Болонья31
31 РБ Лейпциг30
32 Штурм30
33 Црвена Звезда30
34 Ред Булл Зальцбург30
35 Янг Бойз30
36 Слован Бр30

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