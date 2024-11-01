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Бристоль Сити - Шеффилд Юнайтед 05 Ноября прямая трансляция

Стадион: Эштон Гейт (Бристоль, Англия), вместимость: 27000
05 Ноября 2024 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 14-й тур
Бристоль Сити
Шеффилд Юнайтед

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бристоль Сити - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 05 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Эштон Гейт (Бристоль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бристоль Сити
Бристоль
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Главные тренеры
Англия Крис Уайлдер
История личных встреч
18.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 0Бристоль Сити
01.11.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Бристоль Сити0 : 1Шеффилд Юнайтед
18.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Бристоль Сити1 : 1Шеффилд Юнайтед
28.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 0Бристоль Сити
10.02.2021 Кубок Англии 1/8 финала Шеффилд Юнайтед1 : 0Бристоль Сити
30.03.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 3Бристоль Сити
15.09.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Бристоль Сити1 : 0Шеффилд Юнайтед
06.05.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Бристоль Сити2 : 3Шеффилд Юнайтед
08.12.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 2Бристоль Сити
14.02.2015 Англия - Первая лига Первая лига. 31-й тур Бристоль Сити1 : 3Шеффилд Юнайтед
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур 1 : 3Бристоль Сити
26.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур Бристоль Сити0 : 0
22.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур 2 : 2Бристоль Сити
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур 0 : 2Бристоль Сити
06.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур Бристоль Сити1 : 1
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур 0 : 2Шеффилд Юнайтед
26.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 0
23.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур 1 : 0Шеффилд Юнайтед
18.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур 2 : 0Шеффилд Юнайтед
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд1329
2
Повышение
Лидс Юнайтед1326
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед1325
4
Плей-офф
Бёрнли1323
5
Плей-офф
Уотфорд1322
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион1321
7 Миллуолл1319
8 Блэкберн Роверс1319
9 Бристоль Сити1319
10 Норвич Сити1318
11 Мидлсбро1318
12 Суонси Сити1316
13 Ковентри Сити1315
14 Дерби Каунти1315
15 Халл Сити1315
16 Сток Сити1315
17 Кардифф Сити1315
18 Шеффилд Уэнсдей1315
19 Оксфорд Юнайтед1314
20 Престон Норт Энд1314
21 Лутон Таун1312
22
Зона вылета
Плимут Аргайл1312
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс1310
24
Зона вылета
Портсмут139

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