Оксфорд Юнайтед - Халл Сити 05 Ноября прямая трансляция
Стадион: Кассам (Оксфорд, Англия), вместимость: 12500
05 Ноября 2024 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 14-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оксфорд Юнайтед - Халл Сити, которое состоится 05 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Кассам (Оксфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оксфорд Юнайтед
Оксфорд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Главные тренеры
|Тим Вальтер
|Тим Вальтер
История личных встреч
|13.03.2021
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 36-й тур
|2 : 0
|05.12.2020
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 16-й тур
|1 : 1
|02.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|13-й тур
|1 : 2
|26.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|12-й тур
|2 : 0
|22.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|11-й тур
|1 : 1
|19.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|10-й тур
|1 : 1
|05.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|9-й тур
|1 : 1
|02.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|13-й тур
|1 : 1
|26.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|12-й тур
|1 : 1
|23.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|11-й тур
|1 : 1
|20.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|10-й тур
|0 : 1
|05.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|9-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Сандерленд
|13
|29
| 2
Повышение
|Лидс Юнайтед
|13
|26
| 3
Плей-офф
|Шеффилд Юнайтед
|13
|25
| 4
Плей-офф
|Бёрнли
|13
|23
| 5
Плей-офф
|Уотфорд
|13
|22
| 6
Плей-офф
|Вест Бромвич Альбион
|13
|21
|7
|Миллуолл
|13
|19
|8
|Блэкберн Роверс
|13
|19
|9
|Бристоль Сити
|13
|19
|10
|Норвич Сити
|13
|18
|11
|Мидлсбро
|13
|18
|12
|Суонси Сити
|13
|16
|13
|Ковентри Сити
|13
|15
|14
|Дерби Каунти
|13
|15
|15
|Халл Сити
|13
|15
|16
|Сток Сити
|13
|15
|17
|Кардифф Сити
|13
|15
|18
|Шеффилд Уэнсдей
|13
|15
|19
|Оксфорд Юнайтед
|13
|14
|20
|Престон Норт Энд
|13
|14
|21
|Лутон Таун
|13
|12
| 22
Зона вылета
|Плимут Аргайл
|13
|12
| 23
Зона вылета
|Куинз Парк Рейнджерс
|13
|10
| 24
Зона вылета
|Портсмут
|13
|9