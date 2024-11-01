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Оксфорд Юнайтед - Халл Сити 05 Ноября прямая трансляция

Стадион: Кассам (Оксфорд, Англия), вместимость: 12500
05 Ноября 2024 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 14-й тур
Оксфорд Юнайтед
Халл Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оксфорд Юнайтед - Халл Сити, которое состоится 05 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Кассам (Оксфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оксфорд Юнайтед
Оксфорд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Главные тренеры
Германия Тим Вальтер
Германия Тим Вальтер
История личных встреч
13.03.2021 Англия - Первая лига Первая лига. 36-й тур Халл Сити2 : 0Оксфорд Юнайтед
05.12.2020 Англия - Первая лига Первая лига. 16-й тур Оксфорд Юнайтед1 : 1Халл Сити
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур Оксфорд Юнайтед1 : 2
26.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур 2 : 0Оксфорд Юнайтед
22.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур Оксфорд Юнайтед1 : 1
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур Оксфорд Юнайтед1 : 1
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур 1 : 1Оксфорд Юнайтед
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур Халл Сити1 : 1
26.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур 1 : 1Халл Сити
23.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур Халл Сити1 : 1
20.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур Халл Сити0 : 1
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур 4 : 0Халл Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд1329
2
Повышение
Лидс Юнайтед1326
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед1325
4
Плей-офф
Бёрнли1323
5
Плей-офф
Уотфорд1322
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион1321
7 Миллуолл1319
8 Блэкберн Роверс1319
9 Бристоль Сити1319
10 Норвич Сити1318
11 Мидлсбро1318
12 Суонси Сити1316
13 Ковентри Сити1315
14 Дерби Каунти1315
15 Халл Сити1315
16 Сток Сити1315
17 Кардифф Сити1315
18 Шеффилд Уэнсдей1315
19 Оксфорд Юнайтед1314
20 Престон Норт Энд1314
21 Лутон Таун1312
22
Зона вылета
Плимут Аргайл1312
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс1310
24
Зона вылета
Портсмут139

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