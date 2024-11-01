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Шеффилд Уэнсдей - Норвич Сити 05 Ноября прямая трансляция

Стадион: Хиллсборо (Шеффилд, Англия), вместимость: 39814
05 Ноября 2024 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 14-й тур
Шеффилд Уэнсдей
Норвич Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Уэнсдей - Норвич Сити, которое состоится 05 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Хиллсборо (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Норвич Сити
Норидж
История личных встреч
09.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Шеффилд Уэнсдей2 : 2Норвич Сити
13.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Норвич Сити3 : 1Шеффилд Уэнсдей
14.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 2Норвич Сити
05.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Норвич Сити2 : 1Шеффилд Уэнсдей
19.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Норвич Сити2 : 2Шеффилд Уэнсдей
03.11.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 4Норвич Сити
06.05.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Шеффилд Уэнсдей5 : 1Норвич Сити
09.12.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Норвич Сити3 : 1Шеффилд Уэнсдей
04.03.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Шеффилд Уэнсдей5 : 1Норвич Сити
13.08.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Норвич Сити0 : 0Шеффилд Уэнсдей
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур Шеффилд Уэнсдей2 : 6
29.10.2024 Англия — Кубок лиги 1/8 финала 1 : 1 5 : 4Шеффилд Уэнсдей
25.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур 1 : 2Шеффилд Уэнсдей
22.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 0
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 2
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур 2 : 1Норвич Сити
27.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур Норвич Сити3 : 3
22.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур 2 : 2Норвич Сити
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур 1 : 1Норвич Сити
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур Норвич Сити4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд1329
2
Повышение
Лидс Юнайтед1326
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед1325
4
Плей-офф
Бёрнли1323
5
Плей-офф
Уотфорд1322
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион1321
7 Миллуолл1319
8 Блэкберн Роверс1319
9 Бристоль Сити1319
10 Норвич Сити1318
11 Мидлсбро1318
12 Суонси Сити1316
13 Ковентри Сити1315
14 Дерби Каунти1315
15 Халл Сити1315
16 Сток Сити1315
17 Кардифф Сити1315
18 Шеффилд Уэнсдей1315
19 Оксфорд Юнайтед1314
20 Престон Норт Энд1314
21 Лутон Таун1312
22
Зона вылета
Плимут Аргайл1312
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс1310
24
Зона вылета
Портсмут139

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