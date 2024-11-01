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Суонси Сити - Уотфорд 05 Ноября прямая трансляция

Стадион: Суонси.ком (Суонси, Уэльс), вместимость: 21028
05 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 14-й тур
Суонси Сити
Уотфорд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Суонси Сити - Уотфорд, которое состоится 05 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Суонси.ком (Суонси, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Суонси Сити
Суонси
Уотфорд
Уотфорд
История личных встреч
06.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 36-й турУотфорд1 : 1Суонси Сити
24.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й турСуонси Сити0 : 1Уотфорд
30.12.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 25-й турСуонси Сити4 : 0Уотфорд
05.10.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й турУотфорд1 : 2Суонси Сити
08.05.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й турУотфорд2 : 0Суонси Сити
02.01.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й турСуонси Сити2 : 1Уотфорд
24.09.2019Англия - Кубок лиги3-й раундУотфорд2 : 1Суонси Сити
30.12.2017Англия - Премьер-лига21-й турУотфорд1 : 2Суонси Сити
23.09.2017Англия - Премьер-лига6-й турСуонси Сити1 : 2Уотфорд
15.04.2017Англия - Премьер-лига33-й турУотфорд1 : 0Суонси Сити
02.11.2024Англия — Чемпионшип13-й тур1 : 2Суонси Сити
26.10.2024Англия — Чемпионшип12-й турСуонси Сити0 : 1
22.10.2024Англия — Чемпионшип11-й тур0 : 0Суонси Сити
19.10.2024Англия — Чемпионшип10-й тур1 : 0Суонси Сити
05.10.2024Англия — Чемпионшип9-й турСуонси Сити0 : 0
02.11.2024Англия — Чемпионшип13-й тур2 : 6Уотфорд
26.10.2024Англия — Чемпионшип12-й турУотфорд1 : 0
22.10.2024Англия — Чемпионшип11-й тур2 : 1Уотфорд
19.10.2024Англия — Чемпионшип10-й тур3 : 0Уотфорд
05.10.2024Англия — Чемпионшип9-й турУотфорд2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд1329
2
Повышение
Лидс Юнайтед1326
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед1325
4
Плей-офф
Бёрнли1323
5
Плей-офф
Уотфорд1322
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион1321
7 Миллуолл1319
8 Блэкберн Роверс1319
9 Бристоль Сити1319
10 Норвич Сити1318
11 Мидлсбро1318
12 Суонси Сити1316
13 Ковентри Сити1315
14 Дерби Каунти1315
15 Халл Сити1315
16 Сток Сити1315
17 Кардифф Сити1315
18 Шеффилд Уэнсдей1315
19 Оксфорд Юнайтед1314
20 Престон Норт Энд1314
21 Лутон Таун1312
22
Зона вылета
Плимут Аргайл1312
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс1310
24
Зона вылета
Портсмут139

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