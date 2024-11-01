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Плимут Аргайл - Портсмут 05 Ноября прямая трансляция

Стадион: Хоум Парк (Плимут, Англия), вместимость: 19500
05 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 14-й тур
Плимут Аргайл
Портсмут

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Плимут Аргайл - Портсмут, которое состоится 05 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Парк (Плимут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Плимут Аргайл
Плимут
Портсмут
Портсмут
История личных встреч
06.02.2021Англия - Первая лигаПервая лига. 28-й турПортсмут2 : 2Плимут Аргайл
16.11.2020Англия - Первая лигаПервая лига. 12-й турПлимут Аргайл2 : 2Портсмут
09.02.2019Англия - Первая лигаПервая лига. 32-й турПлимут Аргайл1 : 1Портсмут
01.09.2018Англия - Первая лигаПервая лига. 6-й турПортсмут3 : 0Плимут Аргайл
14.04.2018Англия - Первая лигаПервая лига. 43-й турПлимут Аргайл0 : 0Портсмут
25.11.2017Англия - Первая лигаПервая лига. 20-й турПортсмут1 : 0Плимут Аргайл
14.04.2017Англия - Вторая лигаВторая лига. 42-й турПортсмут1 : 1Плимут Аргайл
15.10.2016Англия - Вторая лигаВторая лига. 13-й турПлимут Аргайл2 : 2Портсмут
15.05.2016Англия - Вторая лигаПлей-офф - 1/2 финала. 2-й матчПлимут Аргайл1 : 0Портсмут
12.05.2016Англия - Вторая лигаПлей-офф - 1/2 финала. 1-й матчПортсмут2 : 2Плимут Аргайл
02.11.2024Англия — Чемпионшип13-й тур3 : 0Плимут Аргайл
26.10.2024Англия — Чемпионшип12-й турПлимут Аргайл3 : 3
23.10.2024Англия — Чемпионшип11-й тур1 : 0Плимут Аргайл
19.10.2024Англия — Чемпионшип10-й тур5 : 0Плимут Аргайл
05.10.2024Англия — Чемпионшип9-й турПлимут Аргайл2 : 1
02.11.2024Англия — Чемпионшип13-й тур1 : 1Портсмут
25.10.2024Англия — Чемпионшип12-й турПортсмут1 : 2
22.10.2024Англия — Чемпионшип11-й тур2 : 0Портсмут
19.10.2024Англия — Чемпионшип10-й тур1 : 2Портсмут
05.10.2024Англия — Чемпионшип9-й турПортсмут1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд1329
2
Повышение
Лидс Юнайтед1326
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед1325
4
Плей-офф
Бёрнли1323
5
Плей-офф
Уотфорд1322
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион1321
7 Миллуолл1319
8 Блэкберн Роверс1319
9 Бристоль Сити1319
10 Норвич Сити1318
11 Мидлсбро1318
12 Суонси Сити1316
13 Ковентри Сити1315
14 Дерби Каунти1315
15 Халл Сити1315
16 Сток Сити1315
17 Кардифф Сити1315
18 Шеффилд Уэнсдей1315
19 Оксфорд Юнайтед1314
20 Престон Норт Энд1314
21 Лутон Таун1312
22
Зона вылета
Плимут Аргайл1312
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс1310
24
Зона вылета
Портсмут139

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