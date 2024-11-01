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Виссел Кобе - Кванджу 05 Ноября прямая трансляция

05 Ноября 2024 года в 13:00 (+03:00). Элитная Лига Чемпионов АФК, Восток. 4-й тур
Виссел Кобе
Кванджу

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виссел Кобе - Кванджу, которое состоится 05 Ноября 2024 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Элитная Лига Чемпионов АФК, Восток. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Виссел Кобе
Кобе, Япония
Кванджу
Кванджу, Южная Корея
История личных встреч
01.11.2024Япония — Джей-лига35-й турВиссел Кобе2 : 0
23.10.2024Элитная Лига Чемпионов АФКВосток. 3-й тур0 : 2Виссел Кобе
18.10.2024Япония — Джей-лига34-й турВиссел Кобе0 : 2
06.10.2024Япония — Джей-лига33-й тур2 : 3Виссел Кобе
02.10.2024Элитная Лига Чемпионов АФКВосток. 2-й турВиссел Кобе2 : 1
22.10.2024Элитная Лига Чемпионов АФКВосток. 3-й турКванджу3 : 1
01.10.2024Элитная Лига Чемпионов АФКВосток. 2-й тур0 : 1Кванджу
17.09.2024Элитная Лига Чемпионов АФКВосток. 1-й турКванджу7 : 3
04.12.2021Южная Корея - Кей-лигаПлей-офф за право остаться. 38-й турКванджу1 : 1
27.11.2021Южная Корея - Кей-лигаПлей-офф за право остаться. 37-й тур1 : 0Кванджу
Турнирная таблица
Запад
КомандаИО
1
1/8 финала
Аль-Хиляль412
2
1/8 финала
Аль-Ахли412
3
1/8 финала
Аль-Садд48
4
1/8 финала
Аль-Наср37
5
1/8 финала
Аль-Васл47
6
1/8 финала
Аль-Гарафа44
7
1/8 финала
Эстегляль43
8
1/8 финала
Пахтакор32
9 Персеполис42
10 Аль-Шорта42
11 Аль-Айн31
12 Аль-Райян30
Восток
КомандаИО
1
1/8 финала
Кванджу39
2
1/8 финала
Виссел Кобе37
3
1/8 финала
Бурирам Юнайтед37
4
1/8 финала
Шанхай Шэньхуа36
5
1/8 финала
Шаньдун Тайшань34
6
1/8 финала
Джохор Дарул Тазим34
7
1/8 финала
Иокогама Ф. Маринос34
8
1/8 финала
Шанхай Порт34
9 Пхохан Стилерс33
10 Кавасаки Фронтале33
11 Сентрал Кост Маринерс30
12 Ульсан Хёндэ30

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