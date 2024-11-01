Джохор Дарул Тазим - Ульсан Хёндэ 05 Ноября прямая трансляция
05 Ноября 2024 года в 15:00 (+03:00). Элитная Лига Чемпионов АФК, Восток. 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Джохор Дарул Тазим - Ульсан Хёндэ, которое состоится 05 Ноября 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Элитная Лига Чемпионов АФК, Восток. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Джохор Дарул Тазим
Джохор-Бару, Малайзия
Ульсан Хёндэ
Ульсан, Южная Корея
Главные тренеры
|Ким Пан-Гон
История личных встреч
|07.11.2023
|Лига чемпионов АФК - 2024
|Группа I. 4-й тур
|2 : 1
|24.10.2023
|Лига чемпионов АФК - 2024
|Группа I. 3-й тур
|3 : 1
|22.10.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Восток. 3-й тур
|3 : 1
|01.10.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Восток. 2-й тур
|3 : 0
|18.09.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Восток. 1-й тур
|2 : 2
|12.12.2023
|Лига чемпионов АФК - 2024
|Группа I. 6-й тур
|4 : 1
|28.11.2023
|Лига чемпионов АФК - 2024
|Группа I. 5-й тур
|5 : 0
|23.10.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Восток. 3-й тур
|0 : 2
|02.10.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Восток. 2-й тур
|4 : 0
|18.09.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Восток. 1-й тур
|0 : 1
|24.04.2024
|Лига чемпионов АФК - 2024
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 2 5 : 4
|17.04.2024
|Лига чемпионов АФК - 2024
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
Турнирная таблица
Запад
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Аль-Хиляль
|4
|12
| 2
1/8 финала
|Аль-Ахли
|4
|12
| 3
1/8 финала
|Аль-Садд
|4
|8
| 4
1/8 финала
|Аль-Наср
|3
|7
| 5
1/8 финала
|Аль-Васл
|4
|7
| 6
1/8 финала
|Аль-Гарафа
|4
|4
| 7
1/8 финала
|Эстегляль
|4
|3
| 8
1/8 финала
|Пахтакор
|3
|2
|9
|Персеполис
|4
|2
|10
|Аль-Шорта
|4
|2
|11
|Аль-Айн
|3
|1
|12
|Аль-Райян
|3
|0
Восток
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Кванджу
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Виссел Кобе
|3
|7
| 3
1/8 финала
|Бурирам Юнайтед
|3
|7
| 4
1/8 финала
|Шанхай Шэньхуа
|3
|6
| 5
1/8 финала
|Шаньдун Тайшань
|3
|4
| 6
1/8 финала
|Джохор Дарул Тазим
|3
|4
| 7
1/8 финала
|Иокогама Ф. Маринос
|3
|4
| 8
1/8 финала
|Шанхай Порт
|3
|4
|9
|Пхохан Стилерс
|3
|3
|10
|Кавасаки Фронтале
|3
|3
|11
|Сентрал Кост Маринерс
|3
|0
|12
|Ульсан Хёндэ
|3
|0