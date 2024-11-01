03:01 ()
Свернуть список

Джохор Дарул Тазим - Ульсан Хёндэ 05 Ноября прямая трансляция

05 Ноября 2024 года в 15:00 (+03:00). Элитная Лига Чемпионов АФК, Восток. 4-й тур
Джохор Дарул Тазим
Ульсан Хёндэ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Джохор Дарул Тазим - Ульсан Хёндэ, которое состоится 05 Ноября 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Элитная Лига Чемпионов АФК, Восток. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Джохор Дарул Тазим
Джохор-Бару, Малайзия
Ульсан Хёндэ
Ульсан, Южная Корея
Главные тренеры
Южная Корея Ким Пан-Гон
История личных встреч
07.11.2023 Лига чемпионов АФК - 2024 Группа I. 4-й тур Джохор Дарул Тазим2 : 1Ульсан Хёндэ
24.10.2023 Лига чемпионов АФК - 2024 Группа I. 3-й тур Ульсан Хёндэ3 : 1Джохор Дарул Тазим
22.10.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Восток. 3-й тур 3 : 1Джохор Дарул Тазим
01.10.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Восток. 2-й тур Джохор Дарул Тазим3 : 0
18.09.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Восток. 1-й тур 2 : 2Джохор Дарул Тазим
12.12.2023 Лига чемпионов АФК - 2024 Группа I. 6-й тур Джохор Дарул Тазим4 : 1
28.11.2023 Лига чемпионов АФК - 2024 Группа I. 5-й тур 5 : 0Джохор Дарул Тазим
23.10.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Восток. 3-й тур Ульсан Хёндэ0 : 2
02.10.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Восток. 2-й тур 4 : 0Ульсан Хёндэ
18.09.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Восток. 1-й тур Ульсан Хёндэ0 : 1
24.04.2024 Лига чемпионов АФК - 2024 1/2 финала. 2-й матч 3 : 2 5 : 4Ульсан Хёндэ
17.04.2024 Лига чемпионов АФК - 2024 1/2 финала. 1-й матч Ульсан Хёндэ1 : 0
Турнирная таблица
Запад
КомандаИО
1
1/8 финала
Аль-Хиляль412
2
1/8 финала
Аль-Ахли412
3
1/8 финала
Аль-Садд48
4
1/8 финала
Аль-Наср37
5
1/8 финала
Аль-Васл47
6
1/8 финала
Аль-Гарафа44
7
1/8 финала
Эстегляль43
8
1/8 финала
Пахтакор32
9 Персеполис42
10 Аль-Шорта42
11 Аль-Айн31
12 Аль-Райян30
Восток
КомандаИО
1
1/8 финала
Кванджу39
2
1/8 финала
Виссел Кобе37
3
1/8 финала
Бурирам Юнайтед37
4
1/8 финала
Шанхай Шэньхуа36
5
1/8 финала
Шаньдун Тайшань34
6
1/8 финала
Джохор Дарул Тазим34
7
1/8 финала
Иокогама Ф. Маринос34
8
1/8 финала
Шанхай Порт34
9 Пхохан Стилерс33
10 Кавасаки Фронтале33
11 Сентрал Кост Маринерс30
12 Ульсан Хёндэ30

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close