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Шахтёр - Янг Бойз 06 Ноября прямая трансляция

Стадион: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62278
06 Ноября 2024 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Орель Гринфилд (Израиль);
Шахтёр
Янг Бойз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр - Янг Бойз, которое состоится 06 Ноября 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шахтёр
Украина
Янг Бойз
Берн, Швейцария
31 Украина вр Дмитрий Ризнык
26 Украина зщ Ефим Конопля
5 Украина зщ Валерий Бондарь
22 Украина зщ Николай Матвиенко
13 Бразилия зщ Педро Энрике Азеведо Перейра
21 Украина пз Артём Бондаренко
8 Украина пз Дмитрий Крыськив
10 Украина пз Георгий Судаков
11 Украина нп Александр Зубков
7 Бразилия нп Эгиналдо
14 Украина нп Даниил Сикан
26 Швейцария вр Давид фон Бальмос
27 Швейцария зщ Левен Блюм
23 Швейцария зщ Лорис Бенито
24 Швейцария зщ Закари Атекаме
30 Швейцария пз Сандро Лаупер
8 Польша пз Лукаш Лакомий
21 Франция пз Алан Виржиньюс
10 Швейцария пз Кастриот Имери
77 Швейцария пз Жоэль Монтейру
7 Швейцария нп Филип Угринич
35 Конго нп Сильвер Ганвула
Главные тренеры
Нидерланды Марино Пушич
Швейцария Патрик Рахмен
История личных встреч
03.08.2016 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Янг Бойз2 : 0 4 : 2Шахтёр
26.07.2016 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Шахтёр2 : 0Янг Бойз
04.07.2012 Товарищеские матчи (клубы) Июль 2012 Янг Бойз3 : 4Шахтёр
02.11.2024 Украина — Премьер-лига 12-й тур Шахтёр2 : 1
30.10.2024 Кубок Украины 1/8 финала Шахтёр1 : 0
27.10.2024 Украина — Премьер-лига 11-й тур 1 : 1Шахтёр
22.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 1 : 0Шахтёр
18.10.2024 Украина — Премьер-лига 10-й тур 0 : 1Шахтёр
02.11.2024 Швейцария — Суперлига 13-й тур 0 : 0Янг Бойз
30.10.2024 Швейцария — Суперлига 12-й тур Янг Бойз3 : 2
27.10.2024 Швейцария — Суперлига 11-й тур 2 : 0Янг Бойз
23.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур Янг Бойз0 : 1
19.10.2024 Швейцария — Суперлига 10-й тур Янг Бойз2 : 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Шахтёр» — «Янг Бойз». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Астон Вилла39
2
1/8 финала
Ливерпуль39
3
1/8 финала
Манчестер Сити37
4
1/8 финала
Монако37
5
1/8 финала
Брест37
6
1/8 финала
Байер37
7
1/8 финала
Интер М37
8
1/8 финала
Спортинг37
9
Плей-офф
Арсенал37
10
Плей-офф
Динамо З47
11
Плей-офф
Барселона36
12
Плей-офф
Боруссия Д36
13
Плей-офф
Реал Мадрид36
14
Плей-офф
Бенфика36
15
Плей-офф
Ювентус36
16
Плей-офф
Лилль36
17
Плей-офф
Фейеноорд36
18
Плей-офф
Аталанта35
19
Плей-офф
ПСВ Эйндховен45
20
Плей-офф
Штутгарт34
21
Плей-офф
ПСЖ34
22
Плей-офф
Селтик34
23
Плей-офф
Спарта П34
24
Плей-офф
Бавария33
25 Милан33
26 Жирона43
27 Брюгге33
28 Атлетико М33
29 Шахтёр31
30 Болонья31
31 РБ Лейпциг30
32 Штурм30
33 Црвена Звезда30
34 Ред Булл Зальцбург30
35 Янг Бойз30
36 Слован Бр40

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