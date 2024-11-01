Шахтёр - Янг Бойз 06 Ноября прямая трансляция
Стадион: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62278
06 Ноября 2024 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Орель Гринфилд (Израиль);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр - Янг Бойз, которое состоится 06 Ноября 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шахтёр
Украина
Янг Бойз
Берн, Швейцария
|31
|вр
|Дмитрий Ризнык
|26
|зщ
|Ефим Конопля
|5
|зщ
|Валерий Бондарь
|22
|зщ
|Николай Матвиенко
|13
|зщ
|Педро Энрике Азеведо Перейра
|21
|пз
|Артём Бондаренко
|8
|пз
|Дмитрий Крыськив
|10
|пз
|Георгий Судаков
|11
|нп
|Александр Зубков
|7
|нп
|Эгиналдо
|14
|нп
|Даниил Сикан
|26
|вр
|Давид фон Бальмос
|27
|зщ
|Левен Блюм
|23
|зщ
|Лорис Бенито
|24
|зщ
|Закари Атекаме
|30
|пз
|Сандро Лаупер
|8
|пз
|Лукаш Лакомий
|21
|пз
|Алан Виржиньюс
|10
|пз
|Кастриот Имери
|77
|пз
|Жоэль Монтейру
|7
|нп
|Филип Угринич
|35
|нп
|Сильвер Ганвула
Главные тренеры
|Марино Пушич
|Патрик Рахмен
История личных встреч
|03.08.2016
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0 4 : 2
|26.07.2016
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 0
|04.07.2012
|Товарищеские матчи (клубы)
|Июль 2012
|3 : 4
|02.11.2024
|Украина — Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 1
|30.10.2024
|Кубок Украины
|1/8 финала
|1 : 0
|27.10.2024
|Украина — Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|22.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 0
|18.10.2024
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1
|02.11.2024
|Швейцария — Суперлига
|13-й тур
|0 : 0
|30.10.2024
|Швейцария — Суперлига
|12-й тур
|3 : 2
|27.10.2024
|Швейцария — Суперлига
|11-й тур
|2 : 0
|23.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 1
|19.10.2024
|Швейцария — Суперлига
|10-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Шахтёр» — «Янг Бойз». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Астон Вилла
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Ливерпуль
|3
|9
| 3
1/8 финала
|Манчестер Сити
|3
|7
| 4
1/8 финала
|Монако
|3
|7
| 5
1/8 финала
|Брест
|3
|7
| 6
1/8 финала
|Байер
|3
|7
| 7
1/8 финала
|Интер М
|3
|7
| 8
1/8 финала
|Спортинг
|3
|7
| 9
Плей-офф
|Арсенал
|3
|7
| 10
Плей-офф
|Динамо З
|4
|7
| 11
Плей-офф
|Барселона
|3
|6
| 12
Плей-офф
|Боруссия Д
|3
|6
| 13
Плей-офф
|Реал Мадрид
|3
|6
| 14
Плей-офф
|Бенфика
|3
|6
| 15
Плей-офф
|Ювентус
|3
|6
| 16
Плей-офф
|Лилль
|3
|6
| 17
Плей-офф
|Фейеноорд
|3
|6
| 18
Плей-офф
|Аталанта
|3
|5
| 19
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|4
|5
| 20
Плей-офф
|Штутгарт
|3
|4
| 21
Плей-офф
|ПСЖ
|3
|4
| 22
Плей-офф
|Селтик
|3
|4
| 23
Плей-офф
|Спарта П
|3
|4
| 24
Плей-офф
|Бавария
|3
|3
|25
|Милан
|3
|3
|26
|Жирона
|4
|3
|27
|Брюгге
|3
|3
|28
|Атлетико М
|3
|3
|29
|Шахтёр
|3
|1
|30
|Болонья
|3
|1
|31
|РБ Лейпциг
|3
|0
|32
|Штурм
|3
|0
|33
|Црвена Звезда
|3
|0
|34
|Ред Булл Зальцбург
|3
|0
|35
|Янг Бойз
|3
|0
|36
|Слован Бр
|4
|0