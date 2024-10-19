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Штутгарт - Аталанта 06 Ноября прямая трансляция

Стадион: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60469
06 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Раде Обренович (Словения);
Штутгарт
Аталанта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Аталанта, которое состоится 06 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт, Германия
Аталанта
Бергамо, Италия
33ГерманияврАлександр Нюбель
4ГерманиязщЙоша Вагноман
24ГерманиязщЮлиан Хабот
7ГерманиязщМаксимилиан Миттельштедт
29ФранцияпзАнтони Руо
16ТурцияпзАтакан Каразор
6ГерманияпзАнгело Штиллер
26ГерманиянпДениз Ундав
27ГерманиянпКрис Фюрих
8ФранциянпЭнцо Мийо
10МалинпЭль Билал Туре
29ИталияврМарко Карнезекки
19АлбаниязщБерат Джимсити
4ШвециязщИсак Хин
23Босния и ГерцеговиназщСеад Колашинац
16ИталиязщРауль Белланова
15НидерландызщМартен де Рон
77ИталиязщДавиде Дзаппакоста
13Бразилияпз Эдерсон
17БельгияпзШарль Де Кетеларе
11НигерияпзАдемола Лукман
32ИталиянпМатео Ретеги
Главные тренеры
ГерманияСебастьян Хёнес
ИталияДжан Пьеро Гасперини
История личных встреч
01.11.2024Германия — Бундеслига9-й тур0 : 0Штутгарт
29.10.2024Кубок Германии1/16 финалаШтутгарт2 : 1
26.10.2024Германия — Бундеслига8-й турШтутгарт2 : 1
22.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 3-й тур0 : 1Штутгарт
19.10.2024Германия — Бундеслига7-й тур4 : 0Штутгарт
03.11.2024Италия — Серия А11-й тур0 : 3Аталанта
30.10.2024Италия — Серия А10-й турАталанта2 : 0
26.10.2024Италия — Серия А9-й турАталанта6 : 1
23.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 3-й турАталанта0 : 0
20.10.2024Италия — Серия А8-й тур0 : 2Аталанта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Астон Вилла39
2
1/8 финала
Ливерпуль39
3
1/8 финала
Манчестер Сити37
4
1/8 финала
Монако37
5
1/8 финала
Брест37
6
1/8 финала
Байер37
7
1/8 финала
Интер М37
8
1/8 финала
Спортинг37
9
Плей-офф
Арсенал37
10
Плей-офф
Динамо З47
11
Плей-офф
Барселона36
12
Плей-офф
Боруссия Д36
13
Плей-офф
Реал Мадрид36
14
Плей-офф
Бенфика36
15
Плей-офф
Ювентус36
16
Плей-офф
Лилль36
17
Плей-офф
Фейеноорд36
18
Плей-офф
Аталанта35
19
Плей-офф
ПСВ Эйндховен45
20
Плей-офф
Штутгарт34
21
Плей-офф
ПСЖ34
22
Плей-офф
Селтик34
23
Плей-офф
Спарта П34
24
Плей-офф
Бавария33
25 Милан33
26 Жирона43
27 Брюгге33
28 Атлетико М33
29 Шахтёр31
30 Болонья31
31 РБ Лейпциг30
32 Штурм30
33 Црвена Звезда30
34 Ред Булл Зальцбург30
35 Янг Бойз30
36 Слован Бр40

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