Бавария - Бенфика 06 Ноября прямая трансляция
Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
06 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Бенфика, которое состоится 06 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен, Германия
Бенфика
Лиссабон, Португалия
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|22
|зщ
|Рафаэл Геррейру
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|6
|зщ
|Йозуа Киммих
|16
|пз
|Жоау Пальинья
|17
|пз
|Майкл Олисе
|42
|пз
|Джамал Мусиала
|7
|пз
|Серж Гнабри
|9
|нп
|Гарри Кейн
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|6
|зщ
|Александр Бах
|44
|зщ
|Томаш Араужу
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|3
|зщ
|Альваро Фернандес
|11
|пз
|Анхель Ди Мария
|10
|пз
|Оркун Кёкчю
|17
|пз
|Керем Актюркоглу
|8
|пз
|Фредрик Эурснес
|61
|пз
|Флорентину Луиш
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
Главные тренеры
|Венсан Компани
|Бруну Лаже
История личных встреч
|02.11.2021
|Лига чемпионов
|Группа E. 4-й тур
|5 : 2
|20.10.2021
|Лига чемпионов
|Группа E. 3-й тур
|0 : 4
|27.11.2018
|Лига чемпионов
|Группа E. 5-й тур
|5 : 1
|19.09.2018
|Лига чемпионов
|Группа E. 1-й тур
|0 : 2
|13.04.2016
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|2 : 2
|05.04.2016
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 0
|02.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|3 : 0
|30.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|0 : 4
|27.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|0 : 5
|23.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|4 : 1
|19.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|4 : 0
|02.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|1 : 2
|27.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|5 : 0
|23.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 3
|19.10.2024
|Кубок Португалии
|1/32 финала
|0 : 2
|02.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|4 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Бавария» — «Бенфика». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Астон Вилла
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Ливерпуль
|3
|9
| 3
1/8 финала
|Манчестер Сити
|3
|7
| 4
1/8 финала
|Монако
|3
|7
| 5
1/8 финала
|Брест
|3
|7
| 6
1/8 финала
|Байер
|3
|7
| 7
1/8 финала
|Интер М
|3
|7
| 8
1/8 финала
|Спортинг
|3
|7
| 9
Плей-офф
|Арсенал
|3
|7
| 10
Плей-офф
|Динамо З
|4
|7
| 11
Плей-офф
|Барселона
|3
|6
| 12
Плей-офф
|Боруссия Д
|3
|6
| 13
Плей-офф
|Реал Мадрид
|3
|6
| 14
Плей-офф
|Бенфика
|3
|6
| 15
Плей-офф
|Ювентус
|3
|6
| 16
Плей-офф
|Лилль
|3
|6
| 17
Плей-офф
|Фейеноорд
|3
|6
| 18
Плей-офф
|Аталанта
|3
|5
| 19
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|4
|5
| 20
Плей-офф
|Штутгарт
|3
|4
| 21
Плей-офф
|ПСЖ
|3
|4
| 22
Плей-офф
|Селтик
|3
|4
| 23
Плей-офф
|Спарта П
|3
|4
| 24
Плей-офф
|Бавария
|3
|3
|25
|Милан
|3
|3
|26
|Жирона
|4
|3
|27
|Брюгге
|3
|3
|28
|Атлетико М
|3
|3
|29
|Шахтёр
|3
|1
|30
|Болонья
|3
|1
|31
|РБ Лейпциг
|3
|0
|32
|Штурм
|3
|0
|33
|Црвена Звезда
|3
|0
|34
|Ред Булл Зальцбург
|3
|0
|35
|Янг Бойз
|3
|0
|36
|Слован Бр
|4
|0