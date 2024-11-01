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Бавария - Бенфика 06 Ноября прямая трансляция

Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
06 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Бавария
Бенфика

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Бенфика, которое состоится 06 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен, Германия
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1ГерманияврМануэль Нойер
22ПортугалиязщРафаэл Геррейру
2ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
3Южная КореязщКим Мин Джэ
19КанадазщАльфонсо Дэвис
6ГерманиязщЙозуа Киммих
16ПортугалияпзЖоау Пальинья
17ФранцияпзМайкл Олисе
42ГерманияпзДжамал Мусиала
7ГерманияпзСерж Гнабри
9АнглиянпГарри Кейн
1УкраинаврАнатолий Трубин
6ДаниязщАлександр Бах
44ПортугалиязщТомаш Араужу
30АргентиназщНиколас Отаменди
3ИспаниязщАльваро Фернандес
11АргентинапзАнхель Ди Мария
10ТурцияпзОркун Кёкчю
17ТурцияпзКерем Актюркоглу
8НорвегияпзФредрик Эурснес
61ПортугалияпзФлорентину Луиш
14ГрециянпВангелис Павлидис
Главные тренеры
БельгияВенсан Компани
ПортугалияБруну Лаже
История личных встреч
02.11.2021Лига чемпионовГруппа E. 4-й турБавария5 : 2Бенфика
20.10.2021Лига чемпионовГруппа E. 3-й турБенфика0 : 4Бавария
27.11.2018Лига чемпионовГруппа E. 5-й турБавария5 : 1Бенфика
19.09.2018Лига чемпионовГруппа E. 1-й турБенфика0 : 2Бавария
13.04.2016Лига чемпионов1/4 финала. 2-й матчБенфика2 : 2Бавария
05.04.2016Лига чемпионов1/4 финала. 1-й матчБавария1 : 0Бенфика
02.11.2024Германия — Бундеслига9-й турБавария3 : 0
30.10.2024Кубок Германии1/16 финала0 : 4Бавария
27.10.2024Германия — Бундеслига8-й тур0 : 5Бавария
23.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 3-й тур4 : 1Бавария
19.10.2024Германия — Бундеслига7-й турБавария4 : 0
02.11.2024Португалия — Примейра10-й тур1 : 2Бенфика
27.10.2024Португалия — Примейра9-й турБенфика5 : 0
23.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 3-й турБенфика1 : 3
19.10.2024Кубок Португалии1/32 финала0 : 2Бенфика
02.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й турБенфика4 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Бавария» — «Бенфика». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Астон Вилла39
2
1/8 финала
Ливерпуль39
3
1/8 финала
Манчестер Сити37
4
1/8 финала
Монако37
5
1/8 финала
Брест37
6
1/8 финала
Байер37
7
1/8 финала
Интер М37
8
1/8 финала
Спортинг37
9
Плей-офф
Арсенал37
10
Плей-офф
Динамо З47
11
Плей-офф
Барселона36
12
Плей-офф
Боруссия Д36
13
Плей-офф
Реал Мадрид36
14
Плей-офф
Бенфика36
15
Плей-офф
Ювентус36
16
Плей-офф
Лилль36
17
Плей-офф
Фейеноорд36
18
Плей-офф
Аталанта35
19
Плей-офф
ПСВ Эйндховен45
20
Плей-офф
Штутгарт34
21
Плей-офф
ПСЖ34
22
Плей-офф
Селтик34
23
Плей-офф
Спарта П34
24
Плей-офф
Бавария33
25 Милан33
26 Жирона43
27 Брюгге33
28 Атлетико М33
29 Шахтёр31
30 Болонья31
31 РБ Лейпциг30
32 Штурм30
33 Црвена Звезда30
34 Ред Булл Зальцбург30
35 Янг Бойз30
36 Слован Бр40

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