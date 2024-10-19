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Интер - Арсенал 06 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
06 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Иштван Ковач (Карей, Румыния);
Интер М
Арсенал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Арсенал, которое состоится 06 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан, Италия
Арсенал
Лондон, Англия
1 Швейцария вр Ян Зоммер
28 Франция зщ Бенжамен Павар
6 Нидерланды зщ Стефан де Врей
95 Италия зщ Алессандро Бастони
23 Италия пз Николо Барелла
20 Турция пз Хакан Чалханоглу
36 Италия пз Маттео Дармиан
22 Армения пз Генрих Мхитарян
32 Италия пз Федерико Димарко
9 Франция нп Маркус Тюрам
10 Аргентина нп Лаутаро Мартинес
22 Испания вр Давид Райя
4 Англия зщ Бен Уайт
2 Франция зщ Вильям Салиба
6 Бразилия зщ Габриэл Магальянс
12 Нидерланды зщ Юрриен Тимбер
19 Бельгия пз Леандро Троссард
5 Гана пз Томас Парти
23 Испания пз Микель Мерино
20 Италия пз Жоржиньо
29 Германия нп Кай Хаверц
7 Англия нп Букайо Сака
Главные тренеры
Италия Симоне Индзаги
Испания Микель Артета
История личных встреч
03.11.2024 Италия — Серия А 11-й тур Интер М1 : 0
30.10.2024 Италия — Серия А 10-й тур 0 : 3Интер М
27.10.2024 Италия — Серия А 9-й тур Интер М4 : 4
23.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 0 : 1Интер М
20.10.2024 Италия — Серия А 8-й тур 0 : 1Интер М
02.11.2024 Англия — Премьер-лига 10-й тур 1 : 0Арсенал
30.10.2024 Англия — Кубок лиги 1/8 финала 0 : 3Арсенал
27.10.2024 Англия — Премьер-лига 9-й тур Арсенал2 : 2
22.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур Арсенал1 : 0
19.10.2024 Англия — Премьер-лига 8-й тур 2 : 0Арсенал
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Интер» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Астон Вилла39
2
1/8 финала
Ливерпуль39
3
1/8 финала
Манчестер Сити37
4
1/8 финала
Монако37
5
1/8 финала
Брест37
6
1/8 финала
Байер37
7
1/8 финала
Интер М37
8
1/8 финала
Спортинг37
9
Плей-офф
Арсенал37
10
Плей-офф
Динамо З47
11
Плей-офф
Барселона36
12
Плей-офф
Боруссия Д36
13
Плей-офф
Реал Мадрид36
14
Плей-офф
Бенфика36
15
Плей-офф
Ювентус36
16
Плей-офф
Лилль36
17
Плей-офф
Фейеноорд36
18
Плей-офф
Аталанта35
19
Плей-офф
ПСВ Эйндховен45
20
Плей-офф
Штутгарт34
21
Плей-офф
ПСЖ34
22
Плей-офф
Селтик34
23
Плей-офф
Спарта П34
24
Плей-офф
Бавария33
25 Милан33
26 Жирона43
27 Брюгге33
28 Атлетико М33
29 Шахтёр31
30 Болонья31
31 РБ Лейпциг30
32 Штурм30
33 Црвена Звезда30
34 Ред Булл Зальцбург30
35 Янг Бойз30
36 Слован Бр40

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