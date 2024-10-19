Интер - Арсенал 06 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
06 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Иштван Ковач (Карей, Румыния);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Арсенал, которое состоится 06 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер М
Милан, Италия
Арсенал
Лондон, Англия
|1
|вр
|Ян Зоммер
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
|6
|зщ
|Стефан де Врей
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|23
|пз
|Николо Барелла
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|36
|пз
|Маттео Дармиан
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|32
|пз
|Федерико Димарко
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
|22
|вр
|Давид Райя
|4
|зщ
|Бен Уайт
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальянс
|12
|зщ
|Юрриен Тимбер
|19
|пз
|Леандро Троссард
|5
|пз
|Томас Парти
|23
|пз
|Микель Мерино
|20
|пз
|Жоржиньо
|29
|нп
|Кай Хаверц
|7
|нп
|Букайо Сака
Главные тренеры
|Симоне Индзаги
|Микель Артета
История личных встреч
|03.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|1 : 0
|30.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|0 : 3
|27.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|4 : 4
|23.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 1
|20.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 1
|02.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
|30.10.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|0 : 3
|27.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 2
|22.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 0
|19.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Интер» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Астон Вилла
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Ливерпуль
|3
|9
| 3
1/8 финала
|Манчестер Сити
|3
|7
| 4
1/8 финала
|Монако
|3
|7
| 5
1/8 финала
|Брест
|3
|7
| 6
1/8 финала
|Байер
|3
|7
| 7
1/8 финала
|Интер М
|3
|7
| 8
1/8 финала
|Спортинг
|3
|7
| 9
Плей-офф
|Арсенал
|3
|7
| 10
Плей-офф
|Динамо З
|4
|7
| 11
Плей-офф
|Барселона
|3
|6
| 12
Плей-офф
|Боруссия Д
|3
|6
| 13
Плей-офф
|Реал Мадрид
|3
|6
| 14
Плей-офф
|Бенфика
|3
|6
| 15
Плей-офф
|Ювентус
|3
|6
| 16
Плей-офф
|Лилль
|3
|6
| 17
Плей-офф
|Фейеноорд
|3
|6
| 18
Плей-офф
|Аталанта
|3
|5
| 19
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|4
|5
| 20
Плей-офф
|Штутгарт
|3
|4
| 21
Плей-офф
|ПСЖ
|3
|4
| 22
Плей-офф
|Селтик
|3
|4
| 23
Плей-офф
|Спарта П
|3
|4
| 24
Плей-офф
|Бавария
|3
|3
|25
|Милан
|3
|3
|26
|Жирона
|4
|3
|27
|Брюгге
|3
|3
|28
|Атлетико М
|3
|3
|29
|Шахтёр
|3
|1
|30
|Болонья
|3
|1
|31
|РБ Лейпциг
|3
|0
|32
|Штурм
|3
|0
|33
|Црвена Звезда
|3
|0
|34
|Ред Булл Зальцбург
|3
|0
|35
|Янг Бойз
|3
|0
|36
|Слован Бр
|4
|0