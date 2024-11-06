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Рубин - ЦСКА 06 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия), вместимость: 45379
06 Ноября 2024 года в 18:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия);
РубинЦСКА

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - ЦСКА, которое состоится 06 Ноября 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рубин
Казань
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
Россия Рашид Маматкулович Рахимов
Сербия Марко Николич
История личных встреч
21.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур Рубин1 : 1ЦСКА
06.05.2024 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур ЦСКА2 : 2Рубин
21.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Рубин0 : 0ЦСКА
19.02.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи ЦСКА0 : 2Рубин
20.03.2022 Россия - Премьер-Лига 22-й тур ЦСКА6 : 1Рубин
20.02.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи ЦСКА1 : 1Рубин
30.10.2021 Россия - Премьер-Лига 13-й тур Рубин1 : 0ЦСКА
29.11.2020 Россия - Премьер-Лига 16-й тур Рубин1 : 0ЦСКА
22.08.2020 Россия - Премьер-Лига 4-й тур ЦСКА1 : 2Рубин
12.07.2020 Россия - Премьер-Лига 28-й тур ЦСКА1 : 1Рубин
02.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур 1 : 0Рубин
01.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Рубин1 : 2
27.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур 1 : 2Рубин
25.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 2 : 0Рубин
23.10.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 6-й тур 0 : 1Рубин
02.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур ЦСКА0 : 2
01.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 1 : 3ЦСКА
26.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур ЦСКА0 : 0
25.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов ЦСКА0 : 0
22.10.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 6-й тур ЦСКА1 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ: «Рубин» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.

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