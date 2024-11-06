Рубин - ЦСКА 06 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия), вместимость: 45379
06 Ноября 2024 года в 18:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - ЦСКА, которое состоится 06 Ноября 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рубин
Казань
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
|Рашид Маматкулович Рахимов
|Марко Николич
История личных встреч
|21.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|06.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 2
|21.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 0
|19.02.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|20.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|22-й тур
|6 : 1
|20.02.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|30.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|13-й тур
|1 : 0
|29.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|16-й тур
|1 : 0
|22.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|4-й тур
|1 : 2
|12.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|28-й тур
|1 : 1
|02.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
|01.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|1 : 2
|27.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|25.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|2 : 0
|23.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 6-й тур
|0 : 1
|02.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 2
|01.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 3
|26.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 0
|25.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|0 : 0
|22.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 6-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ: «Рубин» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.