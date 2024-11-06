Зенит - Ахмат 06 Ноября прямая трансляция
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
06 Ноября 2024 года в 20:45 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Ахмат, которое состоится 06 Ноября 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Сергей Абуезидович Ташуев
История личных встреч
|28.06.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|2 : 1
|19.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 5
|29.03.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|4 : 0
|28.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1
|20.09.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|3 : 3 2 : 4
|25.07.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|2 : 0
|05.11.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|06.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 0
|09.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|24-й тур
|0 : 2
|11.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|7-й тур
|3 : 1
|02.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 1
|01.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|4 : 1
|27.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|25.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|3 : 2
|22.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 6-й тур
|0 : 1
|03.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 2
|01.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|5 : 2
|26.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 3
|25.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|2 : 0
|22.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 6-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ: «Зенит» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.