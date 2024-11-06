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Зенит - Ахмат 06 Ноября прямая трансляция

Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
06 Ноября 2024 года в 20:45 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия);
ЗенитАхмат

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Ахмат, которое состоится 06 Ноября 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
Россия Сергей Богданович Семак
Россия Сергей Абуезидович Ташуев
История личных встреч
28.06.2024 Россия — МФЛ Группа Б Ахмат2 : 1Зенит
19.05.2024 МИР Российская Премьер-лига 29-й тур Ахмат1 : 5Зенит
29.03.2024 Россия — МФЛ Группа Б Зенит4 : 0Ахмат
28.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур Зенит2 : 1Ахмат
20.09.2023 Fonbet Кубок России Группа C Ахмат3 : 3 2 : 4Зенит
25.07.2023 Fonbet Кубок России Группа C Зенит2 : 0Ахмат
05.11.2022 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур Зенит1 : 2Ахмат
06.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Ахмат0 : 0Зенит
09.04.2022 Россия - Премьер-Лига 24-й тур Ахмат0 : 2Зенит
11.09.2021 Россия - Премьер-Лига 7-й тур Зенит3 : 1Ахмат
02.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур Зенит2 : 1
01.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 4 : 1Зенит
27.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур Зенит1 : 1
25.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Зенит3 : 2
22.10.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 6-й тур 0 : 1Зенит
03.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур Ахмат0 : 2
01.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 5 : 2Ахмат
26.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур 2 : 3Ахмат
25.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Ахмат2 : 0
22.10.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 6-й тур 1 : 0Ахмат
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ: «Зенит» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.

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