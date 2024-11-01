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Миллуолл - Лидс Юнайтед 06 Ноября прямая трансляция

Стадион: Зе Ден (Лондон, Англия), вместимость: 20146
06 Ноября 2024 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 14-й тур
Миллуолл
Лидс Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Миллуолл - Лидс Юнайтед, которое состоится 06 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Зе Ден (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миллуолл
Лондон
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
Германия Даниэль Фарке
История личных встреч
17.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Лидс Юнайтед2 : 0Миллуолл
17.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Миллуолл0 : 3Лидс Юнайтед
28.01.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Лидс Юнайтед3 : 2Миллуолл
05.10.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Миллуолл2 : 1Лидс Юнайтед
30.03.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Лидс Юнайтед3 : 2Миллуолл
15.09.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Миллуолл1 : 1Лидс Юнайтед
20.01.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Лидс Юнайтед3 : 4Миллуолл
16.09.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Миллуолл1 : 0Лидс Юнайтед
14.02.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Лидс Юнайтед1 : 0Миллуолл
09.08.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Миллуолл2 : 0Лидс Юнайтед
03.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур Миллуолл1 : 0
26.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур 0 : 1Миллуолл
23.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур Миллуолл1 : 0
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур Миллуолл1 : 1
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур 0 : 0Миллуолл
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур Лидс Юнайтед3 : 0
26.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур 0 : 0Лидс Юнайтед
22.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур Лидс Юнайтед2 : 1
18.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур Лидс Юнайтед2 : 0
04.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур 2 : 2Лидс Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд1329
2
Повышение
Лидс Юнайтед1326
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед1325
4
Плей-офф
Бёрнли1323
5
Плей-офф
Уотфорд1322
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион1321
7 Миллуолл1319
8 Блэкберн Роверс1319
9 Бристоль Сити1319
10 Норвич Сити1318
11 Мидлсбро1318
12 Суонси Сити1316
13 Ковентри Сити1315
14 Дерби Каунти1315
15 Халл Сити1315
16 Сток Сити1315
17 Кардифф Сити1315
18 Шеффилд Уэнсдей1315
19 Оксфорд Юнайтед1314
20 Престон Норт Энд1314
21 Лутон Таун1312
22
Зона вылета
Плимут Аргайл1312
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс1310
24
Зона вылета
Портсмут139

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