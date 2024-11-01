Миллуолл - Лидс Юнайтед 06 Ноября прямая трансляция
Стадион: Зе Ден (Лондон, Англия), вместимость: 20146
06 Ноября 2024 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 14-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Миллуолл - Лидс Юнайтед, которое состоится 06 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Зе Ден (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Миллуолл
Лондон
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
|Даниэль Фарке
История личных встреч
|17.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|2 : 0
|17.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|0 : 3
|28.01.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|3 : 2
|05.10.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|2 : 1
|30.03.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|3 : 2
|15.09.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|1 : 1
|20.01.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 28-й тур
|3 : 4
|16.09.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|1 : 0
|14.02.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 31-й тур
|1 : 0
|09.08.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|2 : 0
|03.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|13-й тур
|1 : 0
|26.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|12-й тур
|0 : 1
|23.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|11-й тур
|1 : 0
|19.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|10-й тур
|1 : 1
|05.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|9-й тур
|0 : 0
|02.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|13-й тур
|3 : 0
|26.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|12-й тур
|0 : 0
|22.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|11-й тур
|2 : 1
|18.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|10-й тур
|2 : 0
|04.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|9-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Сандерленд
|13
|29
| 2
Повышение
|Лидс Юнайтед
|13
|26
| 3
Плей-офф
|Шеффилд Юнайтед
|13
|25
| 4
Плей-офф
|Бёрнли
|13
|23
| 5
Плей-офф
|Уотфорд
|13
|22
| 6
Плей-офф
|Вест Бромвич Альбион
|13
|21
|7
|Миллуолл
|13
|19
|8
|Блэкберн Роверс
|13
|19
|9
|Бристоль Сити
|13
|19
|10
|Норвич Сити
|13
|18
|11
|Мидлсбро
|13
|18
|12
|Суонси Сити
|13
|16
|13
|Ковентри Сити
|13
|15
|14
|Дерби Каунти
|13
|15
|15
|Халл Сити
|13
|15
|16
|Сток Сити
|13
|15
|17
|Кардифф Сити
|13
|15
|18
|Шеффилд Уэнсдей
|13
|15
|19
|Оксфорд Юнайтед
|13
|14
|20
|Престон Норт Энд
|13
|14
|21
|Лутон Таун
|13
|12
| 22
Зона вылета
|Плимут Аргайл
|13
|12
| 23
Зона вылета
|Куинз Парк Рейнджерс
|13
|10
| 24
Зона вылета
|Портсмут
|13
|9