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Престон Норт Энд - Сандерленд 06 Ноября прямая трансляция

Стадион: Дипдейл (Престон, Англия), вместимость: 23408
06 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 14-й тур
Престон Норт Энд
Сандерленд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Престон Норт Энд - Сандерленд, которое состоится 06 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Дипдейл (Престон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Престон Норт Энд
Престон
Сандерленд
Сандерленд
Главные тренеры
Англия Пол Хекингботтом
Франция Режис Ле Брис
История личных встреч
13.08.2024 Англия — Кубок лиги 1-й раунд Престон Норт Энд2 : 0Сандерленд
01.01.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Сандерленд2 : 0Престон Норт Энд
12.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Престон Норт Энд2 : 1Сандерленд
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Престон Норт Энд0 : 3Сандерленд
01.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Сандерленд0 : 0Престон Норт Энд
17.03.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Сандерленд0 : 2Престон Норт Энд
30.09.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Престон Норт Энд2 : 2Сандерленд
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур Престон Норт Энд1 : 3
30.10.2024 Англия — Кубок лиги 1/8 финала Престон Норт Энд0 : 3
26.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур 3 : 3Престон Норт Энд
22.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур Престон Норт Энд2 : 2
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур Престон Норт Энд1 : 0
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур 0 : 0Сандерленд
26.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур Сандерленд2 : 0
23.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур 1 : 2Сандерленд
20.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур 0 : 1Сандерленд
04.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур Сандерленд2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд1329
2
Повышение
Лидс Юнайтед1326
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед1325
4
Плей-офф
Бёрнли1323
5
Плей-офф
Уотфорд1322
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион1321
7 Миллуолл1319
8 Блэкберн Роверс1319
9 Бристоль Сити1319
10 Норвич Сити1318
11 Мидлсбро1318
12 Суонси Сити1316
13 Ковентри Сити1315
14 Дерби Каунти1315
15 Халл Сити1315
16 Сток Сити1315
17 Кардифф Сити1315
18 Шеффилд Уэнсдей1315
19 Оксфорд Юнайтед1314
20 Престон Норт Энд1314
21 Лутон Таун1312
22
Зона вылета
Плимут Аргайл1312
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс1310
24
Зона вылета
Портсмут139

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