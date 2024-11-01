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Лутон Таун - Кардифф Сити 06 Ноября прямая трансляция

Стадион: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия), вместимость: 12027
06 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 14-й тур
Лутон Таун
Кардифф Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лутон Таун - Кардифф Сити, которое состоится 06 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лутон Таун
Лутон
Кардифф Сити
Кардифф
История личных встреч
31.01.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Лутон Таун1 : 0Кардифф Сити
30.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Кардифф Сити1 : 2Лутон Таун
18.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Кардифф Сити0 : 1Лутон Таун
27.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Лутон Таун1 : 2Кардифф Сити
16.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Лутон Таун0 : 2Кардифф Сити
28.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Кардифф Сити4 : 0Лутон Таун
08.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Лутон Таун0 : 1Кардифф Сити
27.08.2019 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Кардифф Сити0 : 3Лутон Таун
10.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Кардифф Сити2 : 1Лутон Таун
01.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур Лутон Таун1 : 1
26.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур 3 : 2Лутон Таун
23.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур Лутон Таун1 : 2
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур Лутон Таун3 : 0
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур 2 : 0Лутон Таун
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур Кардифф Сити2 : 1
26.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур 0 : 0Кардифф Сити
22.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур Кардифф Сити2 : 0
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур Кардифф Сити5 : 0
06.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур 1 : 1Кардифф Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд1329
2
Повышение
Лидс Юнайтед1326
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед1325
4
Плей-офф
Бёрнли1323
5
Плей-офф
Уотфорд1322
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион1321
7 Миллуолл1319
8 Блэкберн Роверс1319
9 Бристоль Сити1319
10 Норвич Сити1318
11 Мидлсбро1318
12 Суонси Сити1316
13 Ковентри Сити1315
14 Дерби Каунти1315
15 Халл Сити1315
16 Сток Сити1315
17 Кардифф Сити1315
18 Шеффилд Уэнсдей1315
19 Оксфорд Юнайтед1314
20 Престон Норт Энд1314
21 Лутон Таун1312
22
Зона вылета
Плимут Аргайл1312
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс1310
24
Зона вылета
Портсмут139

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