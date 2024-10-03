Будё-Глимт - Карабах 07 Ноября прямая трансляция
Стадион: Аспмюра (Будё, Норвегия), вместимость: 7513
07 Ноября 2024 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Будё-Глимт - Карабах, которое состоится 07 Ноября 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Аспмюра (Будё, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Карабах
Агдам, Азербайджан
Главные тренеры
|Хьетиль Кнутсен
|Гурбан Гурбанов
История личных встреч
|03.11.2024
|Норвегия — Элитсерия
|27-й тур
|3 : 3
|28.10.2024
|Норвегия — Элитсерия
|26-й тур
|2 : 3
|23.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 2
|19.10.2024
|Норвегия — Элитсерия
|25-й тур
|0 : 0
|03.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|0 : 0
|01.11.2024
|Азербайджан — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 0
|27.10.2024
|Азербайджан — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 0
|24.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 3
|18.10.2024
|Азербайджан — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 5
|06.10.2024
|Азербайджан — Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Лацио
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Тоттенхэм Хотспур
|3
|9
| 3
1/8 финала
|Андерлехт
|3
|9
| 4
1/8 финала
|Аякс
|3
|7
| 5
1/8 финала
|Галатасарай
|3
|7
| 6
1/8 финала
|Айнтрахт Ф
|3
|7
| 7
1/8 финала
|Мидтьюлланн
|3
|7
| 8
1/8 финала
|Атлетик Б
|3
|7
| 9
Плей-офф
|Будё-Глимт
|3
|7
| 10
Плей-офф
|Лион
|3
|6
| 11
Плей-офф
|Рейнджерс
|3
|6
| 12
Плей-офф
|Олимпиакос
|3
|6
| 13
Плей-офф
|Стяуа
|3
|6
| 14
Плей-офф
|Бешикташ
|4
|6
| 15
Плей-офф
|Фенербахче
|3
|5
| 16
Плей-офф
|Порту
|3
|4
| 17
Плей-офф
|Славия П
|3
|4
| 18
Плей-офф
|Реал Сосьедад
|3
|4
| 19
Плей-офф
|Хоффенхайм
|3
|4
| 20
Плей-офф
|Рома
|3
|4
| 21
Плей-офф
|Виктория Пльзень
|3
|3
| 22
Плей-офф
|Манчестер Юнайтед
|3
|3
| 23
Плей-офф
|Эльфсборг
|3
|3
| 24
Плей-офф
|Ференцварош
|3
|3
|25
|АЗ Алкмар
|3
|3
|26
|Мальмё
|4
|3
|27
|Брага
|3
|3
|28
|Твенте
|3
|2
|29
|Юнион
|3
|1
|30
|ПАОК
|3
|1
|31
|РФШ
|3
|1
|32
|Ницца
|3
|1
|33
|Лудогорец
|3
|1
|34
|Маккаби Т-А
|3
|0
|35
|Динамо К
|3
|0
|36
|Карабах
|3
|0