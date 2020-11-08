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Унион - Фрайбург 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22467
08 Ноября 2024 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 10-й тур
Главный судья: Тобиас Райхель (Штутгарт, Германия);
Унион
Фрайбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Фрайбург, которое состоится 08 Ноября 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Унион
Берлин
Фрайбург
Фрайбург
1 Дания вр Фредерик Рённов
5 Нидерланды зщ Данило Дуки
2 Германия зщ Кевин Фогт
4 Португалия зщ Диогу Лейте
28 Австрия зщ Кристофер Триммель
15 Германия зщ Том Роте
36 Германия пз Алёша Кемляйн
8 Германия пз Рани Хедира
11 Южная Корея пз Чон У Ён
7 Бельгия пз Йорбе Вертессен
17 США нп Теозон-Жордан Сибачо
1 Германия вр Ноа Атуболу
17 Германия зщ Лукас Кюблер
28 Германия зщ Маттиас Гинтер
3 Австрия зщ Филипп Линхарт
30 Германия зщ Кристиан Гюнтер
8 Германия пз Максимилиан Эггештайн
6 Германия пз Патрик Остерхаге
42 Япония пз Рицу Доан
32 Италия пз Винченцо Грифо
18 Турция нп Эрен Динкчи
20 Австрия нп Чуквубуйке Адаму
Главные тренеры
Дания Бо Свенссон
Германия Юлиан Шустер
История личных встреч
18.05.2024 Германия - Бундеслига 34-й тур Унион2 : 1Фрайбург
13.01.2024 Германия - Бундеслига 17-й тур Фрайбург0 : 0Унион
13.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур Унион4 : 2Фрайбург
13.11.2022 Германия - Бундеслига 15-й тур Фрайбург4 : 1Унион
07.05.2022 Германия - Бундеслига 33-й тур Фрайбург1 : 4Унион
15.12.2021 Германия - Бундеслига 16-й тур Унион0 : 0Фрайбург
20.02.2021 Германия - Бундеслига 22-й тур Фрайбург0 : 1Унион
24.10.2020 Германия - Бундеслига 5-й тур Унион1 : 1Фрайбург
07.03.2020 Германия - Бундеслига 25-й тур Фрайбург3 : 1Унион
29.10.2019 Кубок Германии 2-й раунд Фрайбург1 : 3Унион
02.11.2024 Германия — Бундеслига 9-й тур 3 : 0Унион
30.10.2024 Кубок Германии 1/16 финала 2 : 0Унион
27.10.2024 Германия — Бундеслига 8-й тур Унион1 : 1
20.10.2024 Германия — Бундеслига 7-й тур 0 : 2Унион
05.10.2024 Германия — Бундеслига 6-й тур Унион2 : 1
03.11.2024 Германия — Бундеслига 9-й тур Фрайбург0 : 0
30.10.2024 Кубок Германии 1/16 финала Фрайбург2 : 1
26.10.2024 Германия — Бундеслига 8-й тур 3 : 1Фрайбург
19.10.2024 Германия — Бундеслига 7-й тур Фрайбург3 : 1
05.10.2024 Германия — Бундеслига 6-й тур 0 : 1Фрайбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария923
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг920
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф917
4
Лига чемпионов
Байер916
5
Лига Европы
Боруссия Д916
6
Квалификация Лиги конференций
Фрайбург916
7 Унион915
8 Штутгарт913
9 Боруссия М913
10 Вердер912
11 Аугсбург911
12 Хайденхайм910
13 Майнц910
14 Вольфсбург99
15 Санкт-Паули98
16
Стыковая зона
Хоффенхайм98
17
Зона вылета
Хольштайн95
18
Зона вылета
Бохум91

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