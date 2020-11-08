Унион - Фрайбург 08 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22467
08 Ноября 2024 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 10-й тур
Главный судья: Тобиас Райхель (Штутгарт, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Фрайбург, которое состоится 08 Ноября 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Унион
Берлин
Фрайбург
Фрайбург
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|5
|зщ
|Данило Дуки
|2
|зщ
|Кевин Фогт
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|28
|зщ
|Кристофер Триммель
|15
|зщ
|Том Роте
|36
|пз
|Алёша Кемляйн
|8
|пз
|Рани Хедира
|11
|пз
|Чон У Ён
|7
|пз
|Йорбе Вертессен
|17
|нп
|Теозон-Жордан Сибачо
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|17
|зщ
|Лукас Кюблер
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|3
|зщ
|Филипп Линхарт
|30
|зщ
|Кристиан Гюнтер
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|6
|пз
|Патрик Остерхаге
|42
|пз
|Рицу Доан
|32
|пз
|Винченцо Грифо
|18
|нп
|Эрен Динкчи
|20
|нп
|Чуквубуйке Адаму
Главные тренеры
|Бо Свенссон
|Юлиан Шустер
История личных встреч
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|13.01.2024
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|0 : 0
|13.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|4 : 2
|13.11.2022
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|4 : 1
|07.05.2022
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 4
|15.12.2021
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|0 : 0
|20.02.2021
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|0 : 1
|24.10.2020
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1
|07.03.2020
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|3 : 1
|29.10.2019
|Кубок Германии
|2-й раунд
|1 : 3
|02.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|3 : 0
|30.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 0
|27.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|1 : 1
|20.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|0 : 2
|05.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|2 : 1
|03.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|0 : 0
|30.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 1
|26.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|3 : 1
|19.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1
|05.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|9
|23
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|9
|20
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|9
|17
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|9
|16
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|9
|16
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фрайбург
|9
|16
|7
|Унион
|9
|15
|8
|Штутгарт
|9
|13
|9
|Боруссия М
|9
|13
|10
|Вердер
|9
|12
|11
|Аугсбург
|9
|11
|12
|Хайденхайм
|9
|10
|13
|Майнц
|9
|10
|14
|Вольфсбург
|9
|9
|15
|Санкт-Паули
|9
|8
| 16
Стыковая зона
|Хоффенхайм
|9
|8
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|9
|5
| 18
Зона вылета
|Бохум
|9
|1