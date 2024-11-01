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Утрехт - Хераклес 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
08 Ноября 2024 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур
Главный судья: Робин Хенсгенс (Нидерланды);
Утрехт
Хераклес

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - Хераклес, которое состоится 08 Ноября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Утрехт
Утрехт
Хераклес
Алмело
25 Нидерланды вр Майкл Браувер
2 Бельгия зщ Сибе Хореманс
3 Нидерланды зщ Mike van der Hoorn
24 Нидерланды зщ Ник Виргевер
16 Марокко зщ Суфьян Эль-Каруани
9 Нидерланды зщ Давид Мин
6 Дания пз Оскар Фрауло
21 США пз Пакстен Ааронсон
7 Дания пз Виктор Йенсен
77 Нидерланды нп Оле тер Хар Ромени
20 Франция нп Йоанн Катлин
1 Нидерланды вр Fabian de Keijzer
2 Нидерланды зщ Мимейрхел Бенита
4 Нидерланды зщ Дамон Мирани
12 Нидерланды зщ Рубен Роскен
13 Чехия пз Ян Жамбурек
26 Нидерланды пз Даниел ван Кам
8 Германия пз Марио Энгельс
10 Нидерланды пз Shiloh Zand
19 Канада пз Luka Kulenović
24 Словакия нп Ivan Mesik
29 Израиль нп Суф Подгоряну
Главные тренеры
Нидерланды Рон Янс
Нидерланды Эрвин ван де Лои
История личных встреч
23.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур Утрехт1 : 0Хераклес
16.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур Хераклес1 : 3Утрехт
11.02.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Хераклес1 : 0Утрехт
28.11.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур Утрехт1 : 0Хераклес
16.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Утрехт2 : 0Хераклес
01.11.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Хераклес4 : 1Утрехт
15.12.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Хераклес1 : 3Утрехт
21.05.2019 Нидерланды - Эредивизия Плей-офф за ЛЕ - 1/2 финала Утрехт3 : 0Хераклес
18.05.2019 Нидерланды - Эредивизия Плей-офф за ЛЕ - 1/2 финала Хераклес0 : 2Утрехт
02.03.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Хераклес1 : 5Утрехт
03.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур 1 : 4Утрехт
31.10.2024 Кубок Нидерландов 1-й раунд 1 : 2Утрехт
27.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур Утрехт0 : 2
20.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур 0 : 1Утрехт
05.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур Утрехт3 : 2
02.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур Хераклес2 : 0
30.10.2024 Кубок Нидерландов 1-й раунд 0 : 1Хераклес
27.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур 5 : 0Хераклес
20.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур Хераклес3 : 4
06.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур 4 : 1Хераклес
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1130
2
Лига чемпионов
Аякс1025
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт1025
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1122
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1121
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1117
7
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна1117
8
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1115
9 НАК Бреда1115
10 НЕК Неймеген1113
11 Виллем II1112
12 Хераклес1112
13 Спарта1111
14 Херенвен1111
15 Гронинген119
16
Стыковая зона
ПЕК Зволле119
17
Зона вылета
Алмере Сити116
18
Зона вылета
Валвейк114

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