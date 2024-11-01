Утрехт - Хераклес 08 Ноября прямая трансляция
Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
08 Ноября 2024 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур
Главный судья: Робин Хенсгенс (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - Хераклес, которое состоится 08 Ноября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Утрехт
Утрехт
Хераклес
Алмело
|25
|вр
|Майкл Браувер
|2
|зщ
|Сибе Хореманс
|3
|зщ
|Mike van der Hoorn
|24
|зщ
|Ник Виргевер
|16
|зщ
|Суфьян Эль-Каруани
|9
|зщ
|Давид Мин
|6
|пз
|Оскар Фрауло
|21
|пз
|Пакстен Ааронсон
|7
|пз
|Виктор Йенсен
|77
|нп
|Оле тер Хар Ромени
|20
|нп
|Йоанн Катлин
|1
|вр
|Fabian de Keijzer
|2
|зщ
|Мимейрхел Бенита
|4
|зщ
|Дамон Мирани
|12
|зщ
|Рубен Роскен
|13
|пз
|Ян Жамбурек
|26
|пз
|Даниел ван Кам
|8
|пз
|Марио Энгельс
|10
|пз
|Shiloh Zand
|19
|пз
|Luka Kulenović
|24
|нп
|Ivan Mesik
|29
|нп
|Суф Подгоряну
Главные тренеры
|Рон Янс
|Эрвин ван де Лои
История личных встреч
|23.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|1 : 0
|16.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|1 : 3
|11.02.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|1 : 0
|28.11.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|1 : 0
|16.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|2 : 0
|01.11.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|4 : 1
|15.12.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|1 : 3
|21.05.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за ЛЕ - 1/2 финала
|3 : 0
|18.05.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за ЛЕ - 1/2 финала
|0 : 2
|02.03.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|1 : 5
|03.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|1 : 4
|31.10.2024
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 2
|27.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|0 : 2
|20.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|0 : 1
|05.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|3 : 2
|02.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|2 : 0
|30.10.2024
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|0 : 1
|27.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|5 : 0
|20.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|3 : 4
|06.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|11
|30
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|10
|25
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|10
|25
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|11
|22
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|11
|21
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|11
|17
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|11
|17
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|11
|15
|9
|НАК Бреда
|11
|15
|10
|НЕК Неймеген
|11
|13
|11
|Виллем II
|11
|12
|12
|Хераклес
|11
|12
|13
|Спарта
|11
|11
|14
|Херенвен
|11
|11
|15
|Гронинген
|11
|9
| 16
Стыковая зона
|ПЕК Зволле
|11
|9
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|11
|6
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|11
|4