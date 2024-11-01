Нюрнберг - Кайзерслаутерн 08 Ноября прямая трансляция
Стадион: Макс-Морлок (Нюрнберг, Германия), вместимость: 50000
08 Ноября 2024 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 12-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нюрнберг - Кайзерслаутерн, которое состоится 08 Ноября 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Макс-Морлок (Нюрнберг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нюрнберг
Нюрнберг
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
История личных встреч
|18.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|22-й тур
|1 : 1
|05.12.2023
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 0
|02.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|3 : 1
|07.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|3 : 3
|29.10.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|0 : 0
|30.10.2019
|Кубок Германии
|2-й раунд
|2 : 2 6 : 5
|16.12.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|18-й тур
|1 : 1
|30.07.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|3 : 0
|21.05.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|1 : 0
|19.12.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|17-й тур
|2 : 1
|03.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|11-й тур
|1 : 1
|30.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 1
|25.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|10-й тур
|8 : 3
|20.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|9-й тур
|0 : 4
|05.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|8-й тур
|3 : 2
|03.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|11-й тур
|2 : 2
|29.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 1
|26.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|10-й тур
|3 : 4
|19.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|9-й тур
|3 : 0
|05.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|8-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Ганновер-96
|11
|22
| 2
Повышение
|Падерборн 07
|11
|20
| 3
Плей-офф за повышение
|Фортуна
|11
|20
|4
|Гамбург
|11
|19
|5
|Карлсруэ
|11
|19
|6
|Нюрнберг
|11
|17
|7
|Магдебург
|11
|17
|8
|Герта
|11
|17
|9
|Эльверсберг
|11
|16
|10
|Кайзерслаутерн
|11
|16
|11
|Кёльн
|11
|15
|12
|Дармштадт 98
|11
|13
|13
|Гройтер Фюрт
|11
|13
|14
|Пройссен Мюнстер
|11
|10
|15
|Ульм 1846
|11
|9
| 16
Стыковая зона
|Шальке-04
|11
|9
| 17
Зона вылета
|Айнтрахт Б
|11
|9
| 18
Зона вылета
|Ян
|11
|7