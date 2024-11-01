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Нюрнберг - Кайзерслаутерн 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Макс-Морлок (Нюрнберг, Германия), вместимость: 50000
08 Ноября 2024 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 12-й тур
Нюрнберг
Кайзерслаутерн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нюрнберг - Кайзерслаутерн, которое состоится 08 Ноября 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Макс-Морлок (Нюрнберг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нюрнберг
Нюрнберг
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
История личных встреч
18.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур Нюрнберг1 : 1Кайзерслаутерн
05.12.2023 Кубок Германии 1/8 финала Кайзерслаутерн2 : 0Нюрнберг
02.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Кайзерслаутерн3 : 1Нюрнберг
07.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Нюрнберг3 : 3Кайзерслаутерн
29.10.2022 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур Кайзерслаутерн0 : 0Нюрнберг
30.10.2019 Кубок Германии 2-й раунд Кайзерслаутерн2 : 2 6 : 5Нюрнберг
16.12.2017 Германия - Вторая Бундеслига 18-й тур Кайзерслаутерн1 : 1Нюрнберг
30.07.2017 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Нюрнберг3 : 0Кайзерслаутерн
21.05.2017 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Кайзерслаутерн1 : 0Нюрнберг
19.12.2016 Германия - Вторая Бундеслига 17-й тур Нюрнберг2 : 1Кайзерслаутерн
03.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур 1 : 1Нюрнберг
30.10.2024 Кубок Германии 1/16 финала 2 : 1Нюрнберг
25.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 10-й тур Нюрнберг8 : 3
20.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 9-й тур 0 : 4Нюрнберг
05.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 8-й тур Нюрнберг3 : 2
03.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур Кайзерслаутерн2 : 2
29.10.2024 Кубок Германии 1/16 финала 2 : 1Кайзерслаутерн
26.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 10-й тур 3 : 4Кайзерслаутерн
19.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 9-й тур Кайзерслаутерн3 : 0
05.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 8-й тур 1 : 0Кайзерслаутерн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ганновер-961122
2
Повышение
Падерборн 071120
3
Плей-офф за повышение
Фортуна1120
4 Гамбург1119
5 Карлсруэ1119
6 Нюрнберг1117
7 Магдебург1117
8 Герта1117
9 Эльверсберг1116
10 Кайзерслаутерн1116
11 Кёльн1115
12 Дармштадт 981113
13 Гройтер Фюрт1113
14 Пройссен Мюнстер1110
15 Ульм 1846119
16
Стыковая зона
Шальке-04119
17
Зона вылета
Айнтрахт Б119
18
Зона вылета
Ян117

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