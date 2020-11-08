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Сабуртало - Дила 08 Ноября прямая трансляция

08 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 32-й тур
Сабуртало
Дила

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сабуртало - Дила, которое состоится 08 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 32-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сабуртало
Тбилиси
Дила
Гори
История личных встреч
31.08.2024 Грузия — Высшая лига 23-й тур Дила1 : 3Сабуртало
14.05.2024 Грузия — Высшая лига 14-й тур Сабуртало1 : 4Дила
29.03.2024 Грузия — Высшая лига 5-й тур Дила3 : 1Сабуртало
28.10.2023 Грузия - Высшая лига 31-й тур Дила3 : 0Сабуртало
20.08.2023 Грузия - Высшая лига 22-й тур Сабуртало1 : 2Дила
09.05.2023 Грузия - Высшая лига 13-й тур Дила1 : 1Сабуртало
12.03.2023 Грузия - Высшая лига 4-й тур Сабуртало0 : 0Дила
06.11.2022 Грузия - Высшая лига 33-й тур Сабуртало0 : 2Дила
30.08.2022 Грузия - Высшая лига 24-й тур Дила3 : 0Сабуртало
22.05.2022 Грузия - Высшая лига 15-й тур Сабуртало0 : 2Дила
01.11.2024 Грузия — Высшая лига 31-й тур 0 : 2Сабуртало
27.10.2024 Грузия — Высшая лига 30-й тур 0 : 1Сабуртало
20.10.2024 Грузия — Высшая лига 29-й тур Сабуртало3 : 0
05.10.2024 Грузия — Высшая лига 28-й тур 1 : 2Сабуртало
30.09.2024 Грузия — Высшая лига 27-й тур 3 : 4Сабуртало
02.11.2024 Грузия — Высшая лига 31-й тур Дила1 : 1
28.10.2024 Грузия — Высшая лига 30-й тур 1 : 0Дила
20.10.2024 Грузия — Высшая лига 29-й тур Дила2 : 1
06.10.2024 Грузия — Высшая лига 28-й тур 0 : 5Дила
01.10.2024 Грузия — Высшая лига 27-й тур 2 : 2Дила
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Сабуртало3164
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо Кт3161
3
Квалификация Лиги конференций
Дила3159
4 Динамо Бт3149
5 Динамо Тб3138
6 Самгурали3133
7 Гагра3132
8
Стыковая зона
Колхети-19133131
9
Стыковая зона
Телави3127
10
Зона вылета
Самтредиа3126

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