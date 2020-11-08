Сабуртало - Дила 08 Ноября прямая трансляция
08 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 32-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сабуртало - Дила, которое состоится 08 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 32-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сабуртало
Тбилиси
Дила
Гори
История личных встреч
|31.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|23-й тур
|1 : 3
|14.05.2024
|Грузия — Высшая лига
|14-й тур
|1 : 4
|29.03.2024
|Грузия — Высшая лига
|5-й тур
|3 : 1
|28.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|31-й тур
|3 : 0
|20.08.2023
|Грузия - Высшая лига
|22-й тур
|1 : 2
|09.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 1
|12.03.2023
|Грузия - Высшая лига
|4-й тур
|0 : 0
|06.11.2022
|Грузия - Высшая лига
|33-й тур
|0 : 2
|30.08.2022
|Грузия - Высшая лига
|24-й тур
|3 : 0
|22.05.2022
|Грузия - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 2
|01.11.2024
|Грузия — Высшая лига
|31-й тур
|0 : 2
|27.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|30-й тур
|0 : 1
|20.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|29-й тур
|3 : 0
|05.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|28-й тур
|1 : 2
|30.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|27-й тур
|3 : 4
|02.11.2024
|Грузия — Высшая лига
|31-й тур
|1 : 1
|28.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|30-й тур
|1 : 0
|20.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|29-й тур
|2 : 1
|06.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|28-й тур
|0 : 5
|01.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|27-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Сабуртало
|31
|64
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо Кт
|31
|61
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Дила
|31
|59
|4
|Динамо Бт
|31
|49
|5
|Динамо Тб
|31
|38
|6
|Самгурали
|31
|33
|7
|Гагра
|31
|32
| 8
Стыковая зона
|Колхети-1913
|31
|31
| 9
Стыковая зона
|Телави
|31
|27
| 10
Зона вылета
|Самтредиа
|31
|26