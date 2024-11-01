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Вест Хэм Юнайтед - Эвертон 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Лондон (Лондон, Англия), вместимость: 64472
09 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Вест Хэм Юнайтед
Эвертон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Эвертон, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Лондон (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Эвертон
Ливерпуль
1 Польша вр Лукаш Фабианьски
29 Англия зщ Аарон Ван-Биссака
26 Англия зщ Макс Килман
33 Италия зщ Эмерсон Палмиери
15 Греция зщ Константинос Мавропанос
24 Аргентина пз Гвидо Родригес
28 Чехия пз Томаш Соучек
10 Бразилия пз Лукас Пакета
20 Англия нп Джаррод Боуэн
7 Нидерланды нп Крисенсио Саммервилл
9 Ямайка нп Майкл Антонио
1 Англия вр Джордан Пикфорд
18 Англия зщ Эшли Янг
6 Англия зщ Джеймс Тарковски
5 Англия зщ Майкл Кин
19 Украина зщ Виталий Миколенко
8 Бельгия пз Орель Мангала
27 Сенегал пз Идрисса Гейе
29 Дания пз Йеспер Линдстрём
11 Англия нп Джек Харрисон
10 Сенегал нп Илиман Ндиайе
9 Англия нп Доминик Калверт-Льюин
Главные тренеры
Испания Хулен Лопетеги
Англия Шон Дайч
История личных встреч
02.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур Эвертон1 : 3Вест Хэм Юнайтед
29.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 1Эвертон
21.01.2023 Англия - Премьер-лига 21-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 0Эвертон
18.09.2022 Англия - Премьер-лига 8-й тур Эвертон1 : 0Вест Хэм Юнайтед
03.04.2022 Англия - Премьер-лига 31-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 1Эвертон
17.10.2021 Англия - Премьер-лига 8-й тур Эвертон0 : 1Вест Хэм Юнайтед
09.05.2021 Англия - Премьер-лига 35-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 1Эвертон
01.01.2021 Англия - Премьер-лига 17-й тур Эвертон0 : 1Вест Хэм Юнайтед
30.09.2020 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Эвертон4 : 1Вест Хэм Юнайтед
18.01.2020 Англия - Премьер-лига 23-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1Эвертон
02.11.2024 Англия — Премьер-лига 10-й тур 3 : 0Вест Хэм Юнайтед
27.10.2024 Англия — Премьер-лига 9-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 1
19.10.2024 Англия — Премьер-лига 8-й тур 4 : 1Вест Хэм Юнайтед
05.10.2024 Англия — Премьер-лига 7-й тур Вест Хэм Юнайтед4 : 1
28.09.2024 Англия — Премьер-лига 6-й тур 1 : 1Вест Хэм Юнайтед
02.11.2024 Англия — Премьер-лига 10-й тур 1 : 0Эвертон
26.10.2024 Англия — Премьер-лига 9-й тур Эвертон1 : 1
19.10.2024 Англия — Премьер-лига 8-й тур 0 : 2Эвертон
05.10.2024 Англия — Премьер-лига 7-й тур Эвертон0 : 0
28.09.2024 Англия — Премьер-лига 6-й тур Эвертон2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1025
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1023
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест1019
4
Лига чемпионов
Челси1018
5
Лига Европы
Арсенал1018
6 Астон Вилла1018
7 Тоттенхэм Хотспур1016
8 Брайтон энд Хоув Альбион1016
9 Фулхэм1015
10 Борнмут1015
11 Ньюкасл Юнайтед1015
12 Брентфорд1013
13 Манчестер Юнайтед1012
14 Вест Хэм Юнайтед1011
15 Лестер Сити1010
16 Эвертон109
17 Кристал Пэлас107
18
Зона вылета
Ипсвич Таун105
19
Зона вылета
Саутгемптон104
20
Зона вылета
Вулверхэмптон103

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