Вест Хэм Юнайтед - Эвертон 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: Лондон (Лондон, Англия), вместимость: 64472
09 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Эвертон, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Лондон (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Эвертон
Ливерпуль
|1
|вр
|Лукаш Фабианьски
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|26
|зщ
|Макс Килман
|33
|зщ
|Эмерсон Палмиери
|15
|зщ
|Константинос Мавропанос
|24
|пз
|Гвидо Родригес
|28
|пз
|Томаш Соучек
|10
|пз
|Лукас Пакета
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
|7
|нп
|Крисенсио Саммервилл
|9
|нп
|Майкл Антонио
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|18
|зщ
|Эшли Янг
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|5
|зщ
|Майкл Кин
|19
|зщ
|Виталий Миколенко
|8
|пз
|Орель Мангала
|27
|пз
|Идрисса Гейе
|29
|пз
|Йеспер Линдстрём
|11
|нп
|Джек Харрисон
|10
|нп
|Илиман Ндиайе
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
Главные тренеры
|Хулен Лопетеги
|Шон Дайч
История личных встреч
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 3
|29.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1
|21.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 0
|18.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|03.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 1
|17.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 1
|09.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 1
|01.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 1
|30.09.2020
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|4 : 1
|18.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|02.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 0
|27.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|19.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|4 : 1
|05.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|4 : 1
|28.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|02.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
|26.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|19.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 2
|05.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 0
|28.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|10
|25
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|10
|23
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|10
|19
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|10
|18
| 5
Лига Европы
|Арсенал
|10
|18
|6
|Астон Вилла
|10
|18
|7
|Тоттенхэм Хотспур
|10
|16
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|10
|16
|9
|Фулхэм
|10
|15
|10
|Борнмут
|10
|15
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|15
|12
|Брентфорд
|10
|13
|13
|Манчестер Юнайтед
|10
|12
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|11
|15
|Лестер Сити
|10
|10
|16
|Эвертон
|10
|9
|17
|Кристал Пэлас
|10
|7
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|10
|5
| 19
Зона вылета
|Саутгемптон
|10
|4
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|10
|3