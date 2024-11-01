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Норвич Сити - Бристоль Сити 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Кэрроу Роуд (Норвич, Англия), вместимость: 27606
09 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 15-й тур
Норвич Сити
Бристоль Сити

Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвич Сити - Бристоль Сити, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Кэрроу Роуд (Норвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Норвич Сити
Норидж
Бристоль Сити
Бристоль
История личных встреч
20.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Норвич Сити1 : 1Бристоль Сити
03.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Бристоль Сити1 : 2Норвич Сити
29.08.2023 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Бристоль Сити0 : 1Норвич Сити
11.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Бристоль Сити1 : 0Норвич Сити
14.09.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Норвич Сити3 : 2Бристоль Сити
20.01.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур Норвич Сити2 : 0Бристоль Сити
31.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Бристоль Сити1 : 3Норвич Сити
23.02.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Норвич Сити3 : 2Бристоль Сити
15.12.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Бристоль Сити2 : 2Норвич Сити
13.01.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Бристоль Сити0 : 1Норвич Сити
05.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур 2 : 0Норвич Сити
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур 2 : 1Норвич Сити
27.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур Норвич Сити3 : 3
22.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур 2 : 2Норвич Сити
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур 1 : 1Норвич Сити
05.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур Бристоль Сити1 : 2
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур 1 : 3Бристоль Сити
26.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур Бристоль Сити0 : 0
22.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур 2 : 2Бристоль Сити
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур 0 : 2Бристоль Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд1430
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед1428
3
Плей-офф
Лидс Юнайтед1426
4
Плей-офф
Бёрнли1424
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион1422
6
Плей-офф
Миллуолл1422
7 Уотфорд1422
8 Мидлсбро1421
9 Суонси Сити1419
10 Блэкберн Роверс1419
11 Бристоль Сити1419
12 Норвич Сити1418
13 Дерби Каунти1418
14 Сток Сити1418
15 Шеффилд Уэнсдей1418
16 Оксфорд Юнайтед1417
17 Ковентри Сити1415
18 Халл Сити1415
19 Лутон Таун1415
20 Престон Норт Энд1415
21 Кардифф Сити1415
22
Зона вылета
Плимут Аргайл1415
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс1410
24
Зона вылета
Портсмут149

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