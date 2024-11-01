Норвич Сити - Бристоль Сити 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: Кэрроу Роуд (Норвич, Англия), вместимость: 27606
09 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 15-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвич Сити - Бристоль Сити, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Кэрроу Роуд (Норвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Норвич Сити
Норидж
Бристоль Сити
Бристоль
История личных встреч
|20.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|1 : 1
|03.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|1 : 2
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 1
|11.02.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 31-й тур
|1 : 0
|14.09.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|3 : 2
|20.01.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 25-й тур
|2 : 0
|31.10.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|1 : 3
|23.02.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 34-й тур
|3 : 2
|15.12.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|2 : 2
|13.01.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 27-й тур
|0 : 1
|05.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|14-й тур
|2 : 0
|02.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|13-й тур
|2 : 1
|27.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|12-й тур
|3 : 3
|22.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|11-й тур
|2 : 2
|19.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|10-й тур
|1 : 1
|05.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|14-й тур
|1 : 2
|02.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|13-й тур
|1 : 3
|26.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|12-й тур
|0 : 0
|22.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|11-й тур
|2 : 2
|19.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|10-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Сандерленд
|14
|30
| 2
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|14
|28
| 3
Плей-офф
|Лидс Юнайтед
|14
|26
| 4
Плей-офф
|Бёрнли
|14
|24
| 5
Плей-офф
|Вест Бромвич Альбион
|14
|22
| 6
Плей-офф
|Миллуолл
|14
|22
|7
|Уотфорд
|14
|22
|8
|Мидлсбро
|14
|21
|9
|Суонси Сити
|14
|19
|10
|Блэкберн Роверс
|14
|19
|11
|Бристоль Сити
|14
|19
|12
|Норвич Сити
|14
|18
|13
|Дерби Каунти
|14
|18
|14
|Сток Сити
|14
|18
|15
|Шеффилд Уэнсдей
|14
|18
|16
|Оксфорд Юнайтед
|14
|17
|17
|Ковентри Сити
|14
|15
|18
|Халл Сити
|14
|15
|19
|Лутон Таун
|14
|15
|20
|Престон Норт Энд
|14
|15
|21
|Кардифф Сити
|14
|15
| 22
Зона вылета
|Плимут Аргайл
|14
|15
| 23
Зона вылета
|Куинз Парк Рейнджерс
|14
|10
| 24
Зона вылета
|Портсмут
|14
|9