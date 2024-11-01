Леганес - Севилья 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: Мунисипаль де Бутарке (Леганес, Испания), вместимость: 12450
09 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 13-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леганес - Севилья, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Бутарке (Леганес, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Леганес
Леганес
Севилья
Севилья
|13
|вр
|Марко Дмитрович
|2
|зщ
|Адрия Альтимира
|6
|зщ
|Серхио Гонсалес
|22
|зщ
|Матия Настасич
|20
|зщ
|Хавьер Эрнандес
|15
|зщ
|Энрик Франкеса
|8
|пз
|Сейдуба Сиссе
|5
|пз
|Ренато Тапиа
|14
|пз
|Дарко Брашанац
|11
|нп
|Хуан Крус
|9
|нп
|Мигель Де ла Фуэнте
|1
|вр
|Альваро Фернандес
|16
|зщ
|Хесус Навас
|32
|зщ
|Хосе Анхель Кармона
|23
|зщ
|Маркан
|4
|зщ
|Кике Салас
|3
|зщ
|Адрия Педроса
|26
|зщ
|Хуанлу Санчес
|6
|зщ
|Неманья Гудель
|11
|пз
|Доди Лукебакио
|12
|пз
|Альберт-Самби Локонга
|7
|нп
|Исаак Ромеро
Главные тренеры
|Борха Саэс Хименес
|Гарсия Пимьента
История личных встреч
|16.01.2021
|Кубок Испании
|1/16 финала
|0 : 1 ДВ
|30.06.2020
|Испания - Примера
|33-й тур
|0 : 3
|01.12.2019
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 0
|03.05.2019
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 3
|23.12.2018
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 1
|18.03.2018
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 1
|07.02.2018
|Кубок Испании
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 0
|31.01.2018
|Кубок Испании
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 1
|28.10.2017
|Испания - Примера
|10-й тур
|2 : 1
|11.03.2017
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 1
|02.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|4 : 3
|30.10.2024
|Кубок Испании
|1-й раунд
|1 : 2
|27.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|3 : 0
|20.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|3 : 1
|04.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 0
|03.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|0 : 2
|30.10.2024
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 3
|25.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|0 : 2
|20.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|5 : 1
|06.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|12
|33
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|11
|24
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|12
|23
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|11
|21
| 5
Лига Европы
|Осасуна
|12
|21
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Атлетик Б
|12
|19
|7
|Бетис
|12
|19
|8
|Мальорка
|12
|18
|9
|Райо Вальекано
|11
|16
|10
|Сельта
|12
|16
|11
|Реал Сосьедад
|12
|15
|12
|Жирона
|12
|15
|13
|Севилья
|12
|15
|14
|Алавес
|12
|13
|15
|Леганес
|12
|11
|16
|Хетафе
|12
|10
|17
|Эспаньол
|12
|10
| 18
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|12
|9
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|12
|8
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|11
|7