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Леганес - Севилья 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Бутарке (Леганес, Испания), вместимость: 12450
09 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 13-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания);
Леганес
Севилья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леганес - Севилья, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Бутарке (Леганес, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Леганес
Леганес
Севилья
Севилья
13 Сербия вр Марко Дмитрович
2 Испания зщ Адрия Альтимира
6 Испания зщ Серхио Гонсалес
22 Сербия зщ Матия Настасич
20 Испания зщ Хавьер Эрнандес
15 Испания зщ Энрик Франкеса
8 Гвинея пз Сейдуба Сиссе
5 Перу пз Ренато Тапиа
14 Сербия пз Дарко Брашанац
11 Испания нп Хуан Крус
9 Испания нп Мигель Де ла Фуэнте
1 Испания вр Альваро Фернандес
16 Испания зщ Хесус Навас
32 Испания зщ Хосе Анхель Кармона
23 Бразилия зщ Маркан
4 Испания зщ Кике Салас
3 Испания зщ Адрия Педроса
26 Испания зщ Хуанлу Санчес
6 Сербия зщ Неманья Гудель
11 Бельгия пз Доди Лукебакио
12 Бельгия пз Альберт-Самби Локонга
7 Испания нп Исаак Ромеро
Главные тренеры
Испания Борха Саэс Хименес
Испания Гарсия Пимьента
История личных встреч
16.01.2021 Кубок Испании 1/16 финала Леганес0 : 1 ДВСевилья
30.06.2020 Испания - Примера 33-й тур Леганес0 : 3Севилья
01.12.2019 Испания - Примера 15-й тур Севилья1 : 0Леганес
03.05.2019 Испания - Примера 36-й тур Севилья0 : 3Леганес
23.12.2018 Испания - Примера 17-й тур Леганес1 : 1Севилья
18.03.2018 Испания - Примера 29-й тур Леганес2 : 1Севилья
07.02.2018 Кубок Испании 1/2 финала. 2-й матч Севилья2 : 0Леганес
31.01.2018 Кубок Испании 1/2 финала. 1-й матч Леганес1 : 1Севилья
28.10.2017 Испания - Примера 10-й тур Севилья2 : 1Леганес
11.03.2017 Испания - Примера 27-й тур Севилья1 : 1Леганес
02.11.2024 Испания — Примера 12-й тур 4 : 3Леганес
30.10.2024 Кубок Испании 1-й раунд 1 : 2Леганес
27.10.2024 Испания — Примера 11-й тур Леганес3 : 0
20.10.2024 Испания — Примера 10-й тур 3 : 1Леганес
04.10.2024 Испания — Примера 9-й тур Леганес0 : 0
03.11.2024 Испания — Примера 12-й тур Севилья0 : 2
30.10.2024 Кубок Испании 1-й раунд 0 : 3Севилья
25.10.2024 Испания — Примера 11-й тур 0 : 2Севилья
20.10.2024 Испания — Примера 10-й тур 5 : 1Севилья
06.10.2024 Испания — Примера 9-й тур Севилья1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1233
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1124
3
Лига чемпионов
Атлетико М1223
4
Лига чемпионов
Вильярреал1121
5
Лига Европы
Осасуна1221
6
Квалификация Лиги конференций
Атлетик Б1219
7 Бетис1219
8 Мальорка1218
9 Райо Вальекано1116
10 Сельта1216
11 Реал Сосьедад1215
12 Жирона1215
13 Севилья1215
14 Алавес1213
15 Леганес1211
16 Хетафе1210
17 Эспаньол1210
18
Зона вылета
Лас-Пальмас129
19
Зона вылета
Вальядолид128
20
Зона вылета
Валенсия117

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