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Кальяри - Милан 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16416
09 Ноября 2024 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 12-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
Кальяри
Милан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Милан, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кальяри
Кальяри
Милан
Милан
22 Италия вр Симоне Скуффет
28 Италия зщ Габриэле Цаппа
24 Аргентина зщ Хосе Паломино
6 Италия зщ Себастьяно Луперто
3 Италия зщ Томмазо Ауджелло
29 Конго пз Энтони Макумбу
14 Италия пз Алессандро Дейола
19 Италия пз Надир Цортеа
70 Италия пз Джанлука Гаэтано
77 Ангола нп Зиту Лувумбу
91 Италия нп Роберто Пикколи
16 Франция вр Мик Меньян
22 Бразилия зщ Эмерсон Роял
28 Германия зщ Малик Тшау
23 Англия зщ Фикайо Томори
19 Франция зщ Тео Эрнандес
29 Франция пз Юссуф Фофана
14 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
21 Нигерия нп Саму Чуквезе
11 США нп Кристиан Пулишич
10 Португалия нп Рафаэл Леау
73 Италия нп Франческо Камарда
Главные тренеры
Италия Давиде Никола
Португалия Паулу Фонсека
История личных встреч
11.05.2024 Италия - Серия А 36-й тур Милан5 : 1Кальяри
02.01.2024 Кубок Италии 1/8 финала Милан4 : 1Кальяри
27.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур Кальяри1 : 3Милан
19.03.2022 Италия - Серия А 30-й тур Кальяри0 : 1Милан
29.08.2021 Италия - Серия А 2-й тур Милан4 : 1Кальяри
16.05.2021 Италия - Серия А 37-й тур Милан0 : 0Кальяри
18.01.2021 Италия - Серия А 18-й тур Кальяри0 : 2Милан
01.08.2020 Италия - Серия А 38-й тур Милан3 : 0Кальяри
11.01.2020 Италия - Серия А 19-й тур Кальяри0 : 2Милан
10.02.2019 Италия - Серия А 23-й тур Милан3 : 0Кальяри
04.11.2024 Италия — Серия А 11-й тур 2 : 1Кальяри
29.10.2024 Италия — Серия А 10-й тур Кальяри0 : 2
25.10.2024 Италия — Серия А 9-й тур 2 : 0Кальяри
20.10.2024 Италия — Серия А 8-й тур Кальяри3 : 2
06.10.2024 Италия — Серия А 7-й тур 1 : 1Кальяри
05.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур 1 : 3Милан
02.11.2024 Италия — Серия А 11-й тур 0 : 1Милан
29.10.2024 Италия — Серия А 10-й тур Милан0 : 2
22.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур Милан3 : 1
19.10.2024 Италия — Серия А 8-й тур Милан1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1125
2
Лига чемпионов
Интер М1124
3
Лига чемпионов
Аталанта1122
4
Лига чемпионов
Фиорентина1122
5
Лига Европы
Лацио1122
6
Квалификация Лиги конференций
Ювентус1121
7 Милан1017
8 Удинезе1116
9 Болонья1015
10 Торино1114
11 Эмполи1114
12 Рома1113
13 Верона1112
14 Комо1210
15 Дженоа1210
16 Кальяри119
17 Парма119
18
Зона вылета
Монца118
19
Зона вылета
Венеция118
20
Зона вылета
Лечче118

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