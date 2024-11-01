Кальяри - Милан 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16416
09 Ноября 2024 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 12-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Милан, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кальяри
Кальяри
Милан
Милан
|22
|вр
|Симоне Скуффет
|28
|зщ
|Габриэле Цаппа
|24
|зщ
|Хосе Паломино
|6
|зщ
|Себастьяно Луперто
|3
|зщ
|Томмазо Ауджелло
|29
|пз
|Энтони Макумбу
|14
|пз
|Алессандро Дейола
|19
|пз
|Надир Цортеа
|70
|пз
|Джанлука Гаэтано
|77
|нп
|Зиту Лувумбу
|91
|нп
|Роберто Пикколи
|16
|вр
|Мик Меньян
|22
|зщ
|Эмерсон Роял
|28
|зщ
|Малик Тшау
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|29
|пз
|Юссуф Фофана
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|21
|нп
|Саму Чуквезе
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|10
|нп
|Рафаэл Леау
|73
|нп
|Франческо Камарда
Главные тренеры
|Давиде Никола
|Паулу Фонсека
История личных встреч
|11.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|5 : 1
|02.01.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала
|4 : 1
|27.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 3
|19.03.2022
|Италия - Серия А
|30-й тур
|0 : 1
|29.08.2021
|Италия - Серия А
|2-й тур
|4 : 1
|16.05.2021
|Италия - Серия А
|37-й тур
|0 : 0
|18.01.2021
|Италия - Серия А
|18-й тур
|0 : 2
|01.08.2020
|Италия - Серия А
|38-й тур
|3 : 0
|11.01.2020
|Италия - Серия А
|19-й тур
|0 : 2
|10.02.2019
|Италия - Серия А
|23-й тур
|3 : 0
|04.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|2 : 1
|29.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|0 : 2
|25.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|2 : 0
|20.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|3 : 2
|06.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|1 : 1
|05.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 3
|02.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 1
|29.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|0 : 2
|22.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|3 : 1
|19.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|11
|25
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|11
|24
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|11
|22
| 4
Лига чемпионов
|Фиорентина
|11
|22
| 5
Лига Европы
|Лацио
|11
|22
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|11
|21
|7
|Милан
|10
|17
|8
|Удинезе
|11
|16
|9
|Болонья
|10
|15
|10
|Торино
|11
|14
|11
|Эмполи
|11
|14
|12
|Рома
|11
|13
|13
|Верона
|11
|12
|14
|Комо
|12
|10
|15
|Дженоа
|12
|10
|16
|Кальяри
|11
|9
|17
|Парма
|11
|9
| 18
Зона вылета
|Монца
|11
|8
| 19
Зона вылета
|Венеция
|11
|8
| 20
Зона вылета
|Лечче
|11
|8