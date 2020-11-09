Ювентус - Торино 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
09 Ноября 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 12-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Торино, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ювентус
Турин
Торино
Турин
|29
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|27
|зщ
|Андреа Камбьязо
|32
|зщ
|Хуан Давид Кабаль Мурильо
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|8
|пз
|Тён Копмейнерс
|22
|нп
|Тимоти Веа
|10
|нп
|Кенан Йылдыз
|9
|нп
|Душан Влахович
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|5
|зщ
|Адам Масина
|13
|зщ
|Гильермо Марипан
|16
|зщ
|Маркус Педерсен
|20
|зщ
|Валентино Лацаро
|10
|пз
|Никола Влашич
|8
|пз
|Иван Илич
|28
|пз
|Самуэле Риччи
|9
|нп
|Арнальдо Антонио Санабрия
|18
|нп
|Че Адамс
Главные тренеры
|Тьяго Мотта
|Паоло Ваноли
История личных встреч
|13.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|0 : 0
|07.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|2 : 0
|28.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 24-й тур
|4 : 2
|15.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 10-й тур
|0 : 1
|18.02.2022
|Италия - Серия А
|26-й тур
|1 : 1
|02.10.2021
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 1
|03.04.2021
|Италия - Серия А
|29-й тур
|2 : 2
|05.12.2020
|Италия - Серия А
|10-й тур
|2 : 1
|04.07.2020
|Италия - Серия А
|30-й тур
|4 : 1
|02.11.2019
|Италия - Серия А
|11-й тур
|0 : 1
|05.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 1
|02.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 2
|30.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|2 : 2
|27.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|4 : 4
|22.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 1
|03.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 1
|31.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|25.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|1 : 0
|20.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|3 : 2
|05.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|11
|25
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|11
|24
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|11
|22
| 4
Лига чемпионов
|Фиорентина
|11
|22
| 5
Лига Европы
|Лацио
|11
|22
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|11
|21
|7
|Милан
|10
|17
|8
|Удинезе
|11
|16
|9
|Болонья
|10
|15
|10
|Торино
|11
|14
|11
|Эмполи
|11
|14
|12
|Рома
|11
|13
|13
|Верона
|11
|12
|14
|Комо
|12
|10
|15
|Дженоа
|12
|10
|16
|Кальяри
|11
|9
|17
|Парма
|11
|9
| 18
Зона вылета
|Монца
|11
|8
| 19
Зона вылета
|Венеция
|11
|8
| 20
Зона вылета
|Лечче
|11
|8