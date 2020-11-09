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Ювентус - Торино 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
09 Ноября 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 12-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Ювентус
Торино

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Торино, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин
Торино
Турин
29 Италия вр Микеле Ди Грегорио
27 Италия зщ Андреа Камбьязо
32 Колумбия зщ Хуан Давид Кабаль Мурильо
4 Италия зщ Федерико Гатти
15 Франция зщ Пьер Калюлю
5 Италия пз Мануэль Локателли
19 Франция пз Кефрен Тюрам-Юльен
8 Нидерланды пз Тён Копмейнерс
22 США нп Тимоти Веа
10 Турция нп Кенан Йылдыз
9 Сербия нп Душан Влахович
32 Сербия вр Ваня Милинкович-Савич
23 Экваториальная Гвинея зщ Сауль Коко-Басси
5 Марокко зщ Адам Масина
13 Чили зщ Гильермо Марипан
16 Норвегия зщ Маркус Педерсен
20 Австрия зщ Валентино Лацаро
10 Хорватия пз Никола Влашич
8 Сербия пз Иван Илич
28 Италия пз Самуэле Риччи
9 Парагвай нп Арнальдо Антонио Санабрия
18 Шотландия нп Че Адамс
Главные тренеры
Италия Тьяго Мотта
Италия Паоло Ваноли
История личных встреч
13.04.2024 Италия - Серия А 32-й тур Торино0 : 0Ювентус
07.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур Ювентус2 : 0Торино
28.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 24-й тур Ювентус4 : 2Торино
15.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 10-й тур Торино0 : 1Ювентус
18.02.2022 Италия - Серия А 26-й тур Ювентус1 : 1Торино
02.10.2021 Италия - Серия А 7-й тур Торино0 : 1Ювентус
03.04.2021 Италия - Серия А 29-й тур Торино2 : 2Ювентус
05.12.2020 Италия - Серия А 10-й тур Ювентус2 : 1Торино
04.07.2020 Италия - Серия А 30-й тур Ювентус4 : 1Торино
02.11.2019 Италия - Серия А 11-й тур Торино0 : 1Ювентус
05.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур 1 : 1Ювентус
02.11.2024 Италия — Серия А 11-й тур 0 : 2Ювентус
30.10.2024 Италия — Серия А 10-й тур Ювентус2 : 2
27.10.2024 Италия — Серия А 9-й тур 4 : 4Ювентус
22.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур Ювентус0 : 1
03.11.2024 Италия — Серия А 11-й тур Торино0 : 1
31.10.2024 Италия — Серия А 10-й тур 1 : 0Торино
25.10.2024 Италия — Серия А 9-й тур Торино1 : 0
20.10.2024 Италия — Серия А 8-й тур 3 : 2Торино
05.10.2024 Италия — Серия А 7-й тур 3 : 2Торино
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1125
2
Лига чемпионов
Интер М1124
3
Лига чемпионов
Аталанта1122
4
Лига чемпионов
Фиорентина1122
5
Лига Европы
Лацио1122
6
Квалификация Лиги конференций
Ювентус1121
7 Милан1017
8 Удинезе1116
9 Болонья1015
10 Торино1114
11 Эмполи1114
12 Рома1113
13 Верона1112
14 Комо1210
15 Дженоа1210
16 Кальяри119
17 Парма119
18
Зона вылета
Монца118
19
Зона вылета
Венеция118
20
Зона вылета
Лечче118

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