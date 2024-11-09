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Бохум - Байер 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 27599
09 Ноября 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 10-й тур
Главный судья: Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой, Германия);
Бохум
Байер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Байер, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бохум
Бохум
Байер
Леверкузен
27ГерманияврПатрик Древес
15ГерманиязщФеликс Пасслак
20УкраиназщИван Ордец
4СербиязщЭрхан Машович
32ГерманияпзМаксимилиан Виттек
23ЯпонияпзКодзи Миёси
8ФранцияпзЭнтони Лосийя
6ФранцияпзИбраима Сиссоко
10НидерландыпзДани де Вит
29ГерманияпзМориц Брошински
33ГерманиянпФилипп Хофман
1ФинляндияврЛукаш Градецки
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
4ГерманиязщЖонатан Та
3ЭквадорзщПьеро Инкапье
30НидерландызщЖереми Фримпонг
20ИспаниязщАлехандро Гримальдо
34ШвейцарияпзГранит Джака
8ГерманияпзРоберт Андрих
10ГерманияпзФлориан Вирц
11ФранциянпМартен Терье
22НигериянпВиктор Бонифасе
Главные тренеры
ГерманияПетер Цейдлер
ГерманияДитер Хеккинг
ИспанияХаби Алонсо
История личных встреч
12.05.2024Германия - Бундеслига33-й турБохум0 : 5Байер
20.12.2023Германия - Бундеслига16-й турБайер4 : 0Бохум
27.05.2023Германия - Бундеслига34-й турБохум3 : 0Байер
25.01.2023Германия - Бундеслига17-й турБайер2 : 0Бохум
10.04.2022Германия - Бундеслига29-й турБохум0 : 0Байер
20.11.2021Германия - Бундеслига12-й турБайер1 : 0Бохум
06.02.2010Германия - Бундеслига21-й турБохум1 : 1Байер
29.08.2009Германия - Бундеслига4-й турБайер2 : 1Бохум
08.03.2009Германия - Бундеслига23-й турБайер1 : 1Бохум
27.09.2008Германия - Бундеслига6-й турБохум2 : 3Байер
02.11.2024Германия — Бундеслига9-й тур7 : 2Бохум
27.10.2024Германия — Бундеслига8-й турБохум0 : 5
19.10.2024Германия — Бундеслига7-й тур3 : 1Бохум
05.10.2024Германия — Бундеслига6-й турБохум1 : 3
27.09.2024Германия — Бундеслига5-й тур4 : 2Бохум
05.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур4 : 0Байер
01.11.2024Германия — Бундеслига9-й турБайер0 : 0
29.10.2024Кубок Германии1/16 финалаБайер3 : 0
26.10.2024Германия — Бундеслига8-й тур2 : 2Байер
23.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 3-й тур1 : 1Байер
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария923
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг920
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф917
4
Лига чемпионов
Байер916
5
Лига Европы
Боруссия Д916
6
Квалификация Лиги конференций
Фрайбург916
7 Унион915
8 Штутгарт913
9 Боруссия М913
10 Вердер912
11 Аугсбург911
12 Хайденхайм910
13 Майнц910
14 Вольфсбург99
15 Санкт-Паули98
16
Стыковая зона
Хоффенхайм98
17
Зона вылета
Хольштайн95
18
Зона вылета
Бохум91

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