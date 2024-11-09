Бохум - Байер 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 27599
09 Ноября 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 10-й тур
Главный судья: Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой, Германия);
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Байер, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бохум
Бохум
Байер
Леверкузен
|27
|вр
|Патрик Древес
|15
|зщ
|Феликс Пасслак
|20
|зщ
|Иван Ордец
|4
|зщ
|Эрхан Машович
|32
|пз
|Максимилиан Виттек
|23
|пз
|Кодзи Миёси
|8
|пз
|Энтони Лосийя
|6
|пз
|Ибраима Сиссоко
|10
|пз
|Дани де Вит
|29
|пз
|Мориц Брошински
|33
|нп
|Филипп Хофман
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|4
|зщ
|Жонатан Та
|3
|зщ
|Пьеро Инкапье
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|34
|пз
|Гранит Джака
|8
|пз
|Роберт Андрих
|10
|пз
|Флориан Вирц
|11
|нп
|Мартен Терье
|22
|нп
|Виктор Бонифасе
Главные тренеры
|Петер Цейдлер
|Дитер Хеккинг
|Хаби Алонсо
История личных встреч
|12.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|0 : 5
|20.12.2023
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|4 : 0
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|3 : 0
|25.01.2023
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|2 : 0
|10.04.2022
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|0 : 0
|20.11.2021
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 0
|06.02.2010
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|1 : 1
|29.08.2009
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|2 : 1
|08.03.2009
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|27.09.2008
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|2 : 3
|02.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|7 : 2
|27.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|0 : 5
|19.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1
|05.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|1 : 3
|27.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|4 : 2
|05.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|4 : 0
|01.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|0 : 0
|29.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|3 : 0
|26.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|2 : 2
|23.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|9
|23
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|9
|20
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|9
|17
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|9
|16
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|9
|16
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фрайбург
|9
|16
|7
|Унион
|9
|15
|8
|Штутгарт
|9
|13
|9
|Боруссия М
|9
|13
|10
|Вердер
|9
|12
|11
|Аугсбург
|9
|11
|12
|Хайденхайм
|9
|10
|13
|Майнц
|9
|10
|14
|Вольфсбург
|9
|9
|15
|Санкт-Паули
|9
|8
| 16
Стыковая зона
|Хоффенхайм
|9
|8
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|9
|5
| 18
Зона вылета
|Бохум
|9
|1