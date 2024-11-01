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Каза Пия - Фаренсе 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия), вместимость: 8500
09 Ноября 2024 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 11-й тур
Каза Пия
Фаренсе

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Фаренсе, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Фаренсе
Фару
История личных встреч
20.01.2024 Португалия — Примейра 18-й тур Каза Пия1 : 3Фаренсе
12.08.2023 Португалия — Примейра 1-й тур Фаренсе0 : 3Каза Пия
19.11.2021 Кубок Португалии 4-й раунд Каза Пия3 : 1Фаренсе
26.01.2020 Португалия - Сегунда 18-й тур Каза Пия0 : 2Фаренсе
10.08.2019 Португалия - Сегунда 1-й тур Фаренсе3 : 1Каза Пия
02.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур 2 : 2Каза Пия
25.10.2024 Португалия — Примейра 9-й тур Каза Пия1 : 0
19.10.2024 Кубок Португалии 1/32 финала 0 : 5Каза Пия
05.10.2024 Португалия — Примейра 8-й тур 2 : 0Каза Пия
28.09.2024 Португалия — Примейра 7-й тур Каза Пия1 : 1
02.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур Фаренсе1 : 2
27.10.2024 Португалия — Примейра 9-й тур 2 : 0Фаренсе
20.10.2024 Кубок Португалии 1/32 финала 2 : 4Фаренсе
06.10.2024 Португалия — Примейра 8-й тур Фаренсе1 : 0
30.09.2024 Португалия — Примейра 7-й тур 0 : 0Фаренсе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг1030
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту1027
3
Квалификация Лиги Европы
Бенфика922
4
Квалификация Лиги конференций
Брага1020
5 Витория Гимарайнш1018
6 Санта-Клара1018
7 Фамаликан1016
8 Морейренсе1014
9 Каза Пия1012
10 Жил Висенте1010
11 АВС109
12 Эшторил109
13 Боавишта109
14 Риу Аве109
15 Насьонал98
16
Стыковая зона
Арока107
17
Зона вылета
Эштрела106
18
Зона вылета
Фаренсе104

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