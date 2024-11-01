Каза Пия - Фаренсе 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия), вместимость: 8500
09 Ноября 2024 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 11-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Фаренсе, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Фаренсе
Фару
История личных встреч
|20.01.2024
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|1 : 3
|12.08.2023
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|0 : 3
|19.11.2021
|Кубок Португалии
|4-й раунд
|3 : 1
|26.01.2020
|Португалия - Сегунда
|18-й тур
|0 : 2
|10.08.2019
|Португалия - Сегунда
|1-й тур
|3 : 1
|02.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|2 : 2
|25.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|1 : 0
|19.10.2024
|Кубок Португалии
|1/32 финала
|0 : 5
|05.10.2024
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|2 : 0
|28.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|1 : 1
|02.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|1 : 2
|27.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|2 : 0
|20.10.2024
|Кубок Португалии
|1/32 финала
|2 : 4
|06.10.2024
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|1 : 0
|30.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|10
|30
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|10
|27
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Бенфика
|9
|22
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|10
|20
|5
|Витория Гимарайнш
|10
|18
|6
|Санта-Клара
|10
|18
|7
|Фамаликан
|10
|16
|8
|Морейренсе
|10
|14
|9
|Каза Пия
|10
|12
|10
|Жил Висенте
|10
|10
|11
|АВС
|10
|9
|12
|Эшторил
|10
|9
|13
|Боавишта
|10
|9
|14
|Риу Аве
|10
|9
|15
|Насьонал
|9
|8
| 16
Стыковая зона
|Арока
|10
|7
| 17
Зона вылета
|Эштрела
|10
|6
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|10
|4