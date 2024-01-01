03:01 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 10 ноября
Свернуть список

Спартак М - Акрон 10 Ноября прямая трансляция

Стадион: Лукойл Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
10 Ноября 2024 года в 15:15 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия);
Спартак МАкрон

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Акрон, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 15:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Лукойл Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак М
Москва
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
Сербия Деян Станкович
Россия Заурбек Эдуардович Тедеев
История личных встреч
08.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Спартак М0 : 2Акрон
08.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Спартак М1 : 1Акрон
19.04.2023 Fonbet Кубок России 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов) Акрон2 : 1Спартак М
08.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 3 : 1Спартак М
05.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч Спартак М0 : 1
02.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур 0 : 2Спартак М
01.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Спартак М1 : 3
27.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур 0 : 2Спартак М
03.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур Акрон2 : 0
26.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур 1 : 1Акрон
23.10.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 6-й тур Акрон0 : 1
18.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Акрон0 : 5
05.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур Акрон2 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Нынешний сезон удивителен тем, что может пасть несколько, как ещё недавно казалось, незыблемых достижений. Например, бомбардирский рекорд Александра Кержакова. Или же уникальная победная серия ЦСКА.Дзюба и «Краснодар» близки к достижениям, которые будет трудно повторить Рекорды РПЛ, что могут вот-вот пасть. Выбрали 5 наиболее реальных и мощных 0'В этот уикенд пройдёт последний тур первого круга РПЛ. Топовых матчей не будет, но в каждой игре болельщиков ждёт что-то интересное.Нас ждут восемь увлекательных матчей в уикенд Дзюба забьёт «Спартаку» и как сыграет ЦСКА без двух лидеров? Интриги 15-го тура РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура РПЛ: «Спартак» — «Акрон». Начало встречи запланировано на 15:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1436
2 Локомотив М1534
3 Зенит1433
4 Динамо М1530
5 Спартак М1425
6 ЦСКА1424
7 Рубин1418
8 Ростов1517
9 Акрон1416
10 Пари Нижний Новгород1515
11 Динамо Мх1515
12 Крылья Советов1412
13
Стыковая зона
Химки1512
14
Стыковая зона
Факел1512
15
Зона вылета
Ахмат149
16
Зона вылета
Оренбург158

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close