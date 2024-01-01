Спартак М - Акрон 10 Ноября прямая трансляция

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Нынешний сезон удивителен тем, что может пасть несколько, как ещё недавно казалось, незыблемых достижений. Например, бомбардирский рекорд Александра Кержакова. Или же уникальная победная серия ЦСКА.Дзюба и «Краснодар» близки к достижениям, которые будет трудно повторить Рекорды РПЛ, что могут вот-вот пасть. Выбрали 5 наиболее реальных и мощных 0'В этот уикенд пройдёт последний тур первого круга РПЛ. Топовых матчей не будет, но в каждой игре болельщиков ждёт что-то интересное.Нас ждут восемь увлекательных матчей в уикенд Дзюба забьёт «Спартаку» и как сыграет ЦСКА без двух лидеров? Интриги 15-го тура РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура РПЛ: «Спартак» — «Акрон». Начало встречи запланировано на 15:15 по московскому времени.