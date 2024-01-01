Спартак М - Акрон 10 Ноября прямая трансляция
Стадион: Лукойл Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
10 Ноября 2024 года в 15:15 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Акрон, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 15:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Лукойл Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спартак М
Москва
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
|Деян Станкович
|Заурбек Эдуардович Тедеев
История личных встреч
|08.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|08.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|19.04.2023
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|2 : 1
|08.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|3 : 1
|05.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|0 : 1
|02.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 2
|01.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 3
|27.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 2
|03.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
|26.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|23.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 6-й тур
|0 : 1
|18.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 5
|05.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
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Нынешний сезон удивителен тем, что может пасть несколько, как ещё недавно казалось, незыблемых достижений. Например, бомбардирский рекорд Александра Кержакова. Или же уникальная победная серия ЦСКА.Дзюба и «Краснодар» близки к достижениям, которые будет трудно повторить Рекорды РПЛ, что могут вот-вот пасть. Выбрали 5 наиболее реальных и мощных 0'В этот уикенд пройдёт последний тур первого круга РПЛ. Топовых матчей не будет, но в каждой игре болельщиков ждёт что-то интересное.Нас ждут восемь увлекательных матчей в уикенд Дзюба забьёт «Спартаку» и как сыграет ЦСКА без двух лидеров? Интриги 15-го тура РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура РПЛ: «Спартак» — «Акрон». Начало встречи запланировано на 15:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|14
|36
|2
|Локомотив М
|15
|34
|3
|Зенит
|14
|33
|4
|Динамо М
|15
|30
|5
|Спартак М
|14
|25
|6
|ЦСКА
|14
|24
|7
|Рубин
|14
|18
|8
|Ростов
|15
|17
|9
|Акрон
|14
|16
|10
|Пари Нижний Новгород
|15
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|15
|12
|Крылья Советов
|14
|12
| 13
Стыковая зона
|Химки
|15
|12
| 14
Стыковая зона
|Факел
|15
|12
| 15
Зона вылета
|Ахмат
|14
|9
| 16
Зона вылета
|Оренбург
|15
|8