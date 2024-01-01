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Рубин - Краснодар 10 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия), вместимость: 45379
10 Ноября 2024 года в 19:45 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия);
РубинКраснодар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Краснодар, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рубин
Казань
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
Россия Рашид Маматкулович Рахимов
Россия Мурад Олегович Мусаев
История личных встреч
19.07.2024 Россия — МФЛ Группа А Рубин0 : 0Краснодар
19.04.2024 Россия — МФЛ Группа А Краснодар1 : 2Рубин
02.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 19-й тур Краснодар1 : 1Рубин
30.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур Рубин0 : 2Краснодар
09.04.2022 Россия - Премьер-Лига 24-й тур Рубин0 : 1Краснодар
27.08.2021 Россия - Премьер-Лига 6-й тур Краснодар2 : 0Рубин
25.04.2021 Россия - Премьер-Лига 27-й тур Рубин0 : 1Краснодар
17.10.2020 Россия - Премьер-Лига 11-й тур Краснодар3 : 1Рубин
09.07.2020 Россия - Премьер-Лига 27-й тур Рубин1 : 0Краснодар
10.08.2019 Россия - Премьер-Лига 5-й тур Краснодар1 : 0Рубин
08.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 0 : 1Рубин
06.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч Рубин0 : 0
02.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур 1 : 0Рубин
01.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Рубин1 : 2
27.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур 1 : 2Рубин
08.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 2 : 2Краснодар
03.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур Краснодар4 : 0
01.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Краснодар4 : 1
28.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур 1 : 2Краснодар
25.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 0 : 0Краснодар
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В этот уикенд пройдёт последний тур первого круга РПЛ. Топовых матчей не будет, но в каждой игре болельщиков ждёт что-то интересное.Нас ждут восемь увлекательных матчей в уикенд Дзюба забьёт «Спартаку» и как сыграет ЦСКА без двух лидеров? Интриги 15-го тура РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура РПЛ: «Рубин» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1436
2 Локомотив М1534
3 Зенит1433
4 Динамо М1530
5 Спартак М1425
6 ЦСКА1424
7 Рубин1418
8 Ростов1517
9 Акрон1416
10 Пари Нижний Новгород1515
11 Динамо Мх1515
12 Крылья Советов1412
13
Стыковая зона
Химки1512
14
Стыковая зона
Факел1512
15
Зона вылета
Ахмат149
16
Зона вылета
Оренбург158

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