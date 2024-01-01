Рубин - Краснодар 10 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия), вместимость: 45379
10 Ноября 2024 года в 19:45 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Краснодар, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рубин
Казань
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
|Рашид Маматкулович Рахимов
|Мурад Олегович Мусаев
История личных встреч
|19.07.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|0 : 0
|19.04.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|1 : 2
|02.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|30.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 2
|09.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|24-й тур
|0 : 1
|27.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|6-й тур
|2 : 0
|25.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|27-й тур
|0 : 1
|17.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|11-й тур
|3 : 1
|09.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|27-й тур
|1 : 0
|10.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|5-й тур
|1 : 0
|08.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|0 : 1
|06.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|0 : 0
|02.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
|01.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|1 : 2
|27.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|08.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|2 : 2
|03.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|4 : 0
|01.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|4 : 1
|28.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|25.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|0 : 0
Текстовая трансляция
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В этот уикенд пройдёт последний тур первого круга РПЛ. Топовых матчей не будет, но в каждой игре болельщиков ждёт что-то интересное.Нас ждут восемь увлекательных матчей в уикенд Дзюба забьёт «Спартаку» и как сыграет ЦСКА без двух лидеров? Интриги 15-го тура РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура РПЛ: «Рубин» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|14
|36
|2
|Локомотив М
|15
|34
|3
|Зенит
|14
|33
|4
|Динамо М
|15
|30
|5
|Спартак М
|14
|25
|6
|ЦСКА
|14
|24
|7
|Рубин
|14
|18
|8
|Ростов
|15
|17
|9
|Акрон
|14
|16
|10
|Пари Нижний Новгород
|15
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|15
|12
|Крылья Советов
|14
|12
| 13
Стыковая зона
|Химки
|15
|12
| 14
Стыковая зона
|Факел
|15
|12
| 15
Зона вылета
|Ахмат
|14
|9
| 16
Зона вылета
|Оренбург
|15
|8