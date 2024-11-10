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Шинник - Урал 10 Ноября прямая трансляция

Стадион: Шинник (Ярославль, Россия), вместимость: 23000
10 Ноября 2024 года в 15:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 18-й тур
Главный судья: Николай Волошин (Смоленск, Россия);
Шинник
Урал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шинник - Урал, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Шинник (Ярославль, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шинник
Ярославль
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
Россия Дмитрий Николаевич Черышев
Россия Евгений Геннадьевич Аверьянов
История личных встреч
20.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур Урал2 : 1Шинник
24.06.2020 Кубок России 1/4 финала Шинник0 : 2Урал
20.02.2018 Кубок ФНЛ Плей-офф Шинник0 : 2Урал
20.09.2017 Кубок России 1/16 финала Шинник3 : 0Урал
19.05.2013 ФНЛ - Первый дивизион 33-й тур Урал0 : 0Шинник
22.10.2012 ФНЛ - Первый дивизион 17-й тур Шинник1 : 1Урал
25.04.2012 ФНЛ - Первый дивизион 48-й тур Шинник2 : 1Урал
20.03.2012 ФНЛ - Первый дивизион 41-й тур Урал0 : 1Шинник
20.02.2012 Кубок ФНЛ Финал Шинник0 : 1Урал
24.10.2011 ФНЛ - Первый дивизион 35-й тур Урал0 : 2Шинник
03.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 17-й тур 0 : 1Шинник
30.10.2024 Fonbet Кубок России 1/8 финала Шинник0 : 0 4 : 2
26.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 16-й тур 1 : 1Шинник
20.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 15-й тур Шинник1 : 3
15.10.2024 Fonbet Кубок России 1/16 финала 0 : 1Шинник
08.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Урал1 : 3
04.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 17-й тур Урал0 : 0
01.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 1 : 6Урал
29.10.2024 Fonbet Кубок России 1/8 финала 0 : 1Урал
26.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 16-й тур 2 : 1Урал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Торпедо М1836
2
Повышение
Балтика1836
3
Стыковая зона
Арсенал Т1829
4
Стыковая зона
Сочи1828
5 Урал1727
6 Чайка1725
7 Черноморец1724
8 Енисей1823
9 Ротор1823
10 КАМАЗ1822
11 Нефтехимик1822
12 Родина1721
13 СКА-Хабаровск1721
14 Сокол1819
15 Шинник1718
16
Зона вылета
Алания1818
17
Зона вылета
Уфа1717
18
Зона вылета
Тюмень179

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