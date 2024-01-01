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Хетафе - Жирона 10 Ноября прямая трансляция

Стадион: Колисеум (Хетафе, Испания), вместимость: 17393
10 Ноября 2024 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 13-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
Хетафе
Жирона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Жирона, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хетафе
Хетафе
Жирона
Жирона
13ИспанияврДавид Сория
12КамерунзщАллан Ньом
2Тогозщ Джене
15ПарагвайзщОмар Альдерете
16ИспаниязщДиего Рико
6НигерияпзКрисантус Уче
5ИспанияпзЛуис Милья
8УругвайпзМауро Арамбарри
7ИспанияпзАлекс Сола
17ИспаниянпКарлес Сайоль
18УругвайнпАльваро Родригес
13АргентинаврПауло Гассанига
4ИспаниязщАрнау Мартинес
18ЧехиязщЛадислав Крейчи
5ИспаниязщДавид Лопес
17НидерландызщДейли Блинд
3ИспаниязщМигель Гутьеррес
6НидерландыпзДонни ван де Бек
14ИспанияпзОриоль Ромеу
21ВенесуэлапзЯнхель Эррера
19Северная МакедониянпБоян Миовски
20ИспаниянпБрайан Хиль
Главные тренеры
ИспанияХосе Бордалас
ИспанияАнхель Мичел
История личных встреч
16.03.2024Испания - Примера29-й турХетафе1 : 0Жирона
20.08.2023Испания - Примера2-й турЖирона3 : 0Хетафе
04.03.2023Испания - Примера24-й турХетафе3 : 2Жирона
22.08.2022Испания - Примера2-й турЖирона3 : 1Хетафе
05.05.2019Испания - Примера36-й турХетафе2 : 0Жирона
21.12.2018Испания - Примера17-й турЖирона1 : 1Хетафе
29.04.2018Испания - Примера35-й турХетафе1 : 1Жирона
17.12.2017Испания - Примера16-й турЖирона1 : 0Хетафе
04.03.2017Испания - СегундаСегунда. 28-й турЖирона5 : 1Хетафе
25.09.2016Испания - СегундаСегунда. 7-й турХетафе0 : 2Жирона
04.11.2024Испания — Примера12-й тур1 : 0Хетафе
27.10.2024Испания — Примера11-й турХетафе1 : 1
20.10.2024Испания — Примера10-й тур1 : 1Хетафе
05.10.2024Испания — Примера9-й турХетафе1 : 1
28.09.2024Испания — Примера8-й турХетафе2 : 0
05.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур4 : 0Жирона
02.11.2024Испания — Примера12-й турЖирона4 : 3
30.10.2024Кубок Испании1-й раунд0 : 4Жирона
26.10.2024Испания — Примера11-й тур1 : 0Жирона
22.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 3-й турЖирона2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1233
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1227
3
Лига чемпионов
Вильярреал1224
4
Лига чемпионов
Атлетико М1223
5
Лига Европы
Осасуна1321
6
Квалификация Лиги конференций
Атлетик Б1219
7 Бетис1219
8 Мальорка1218
9 Райо Вальекано1216
10 Сельта1216
11 Реал Сосьедад1215
12 Жирона1215
13 Севилья1215
14 Алавес1313
15 Лас-Пальмас1312
16 Леганес1211
17 Хетафе1210
18
Зона вылета
Эспаньол1210
19
Зона вылета
Вальядолид128
20
Зона вылета
Валенсия117

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