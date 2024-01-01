Хетафе - Жирона 10 Ноября прямая трансляция
Стадион: Колисеум (Хетафе, Испания), вместимость: 17393
10 Ноября 2024 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 13-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Жирона, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хетафе
Хетафе
Жирона
Жирона
|13
|вр
|Давид Сория
|12
|зщ
|Аллан Ньом
|2
|зщ
|Джене
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|16
|зщ
|Диего Рико
|6
|пз
|Крисантус Уче
|5
|пз
|Луис Милья
|8
|пз
|Мауро Арамбарри
|7
|пз
|Алекс Сола
|17
|нп
|Карлес Сайоль
|18
|нп
|Альваро Родригес
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|4
|зщ
|Арнау Мартинес
|18
|зщ
|Ладислав Крейчи
|5
|зщ
|Давид Лопес
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|6
|пз
|Донни ван де Бек
|14
|пз
|Ориоль Ромеу
|21
|пз
|Янхель Эррера
|19
|нп
|Боян Миовски
|20
|нп
|Брайан Хиль
Главные тренеры
|Хосе Бордалас
|Анхель Мичел
История личных встреч
|16.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 0
|20.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|3 : 0
|04.03.2023
|Испания - Примера
|24-й тур
|3 : 2
|22.08.2022
|Испания - Примера
|2-й тур
|3 : 1
|05.05.2019
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 0
|21.12.2018
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 1
|29.04.2018
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 1
|17.12.2017
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 0
|04.03.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 28-й тур
|5 : 1
|25.09.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 7-й тур
|0 : 2
|04.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 0
|27.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|1 : 1
|20.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|1 : 1
|05.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|1 : 1
|28.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|2 : 0
|05.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|4 : 0
|02.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|4 : 3
|30.10.2024
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 4
|26.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|1 : 0
|22.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|12
|33
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|12
|27
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|12
|24
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|12
|23
| 5
Лига Европы
|Осасуна
|13
|21
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Атлетик Б
|12
|19
|7
|Бетис
|12
|19
|8
|Мальорка
|12
|18
|9
|Райо Вальекано
|12
|16
|10
|Сельта
|12
|16
|11
|Реал Сосьедад
|12
|15
|12
|Жирона
|12
|15
|13
|Севилья
|12
|15
|14
|Алавес
|13
|13
|15
|Лас-Пальмас
|13
|12
|16
|Леганес
|12
|11
|17
|Хетафе
|12
|10
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|12
|10
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|12
|8
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|11
|7