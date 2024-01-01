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Реал Сосьедад - Барселона 10 Ноября прямая трансляция

Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 40000
10 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 13-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания);
Реал Сосьедад
Барселона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Барселона, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Барселона
Барселона
1ИспанияврАлекс Ремиро
27ВенесуэлазщХон Арамбуру
5ИспаниязщИгор Субельдия
20ИспаниязщХон Пачеко
12ИспаниязщХавьер Лопес
17ИспаниязщСерхио Гомес
4ИспанияпзМартин Субименди
23ИспанияпзБрайс Мендес
24ХорватияпзЛука Сучич
14ЯпониянпТакефуса Кубо
10ИспаниянпМикель Оярсабаль
13ИспанияврИньяки Пенья
32ИспаниязщЭктор Форт
23ФранциязщЖюль Кунде
5ИспаниязщИньиго Мартинес
3ИспаниязщАлекс Бальде
17ИспанияпзМарк Касадо
8Испанияпз Педри
19ИспанияпзЛамин Ямаль
20ИспанияпзДани Ольмо
11Бразилияпз Рафинья
9ПольшанпРоберт Левандовски
Главные тренеры
ИспанияИманол Альгуасиль
ГерманияХанс-Дитер Флик
История личных встреч
13.05.2024Испания - Примера35-й турБарселона2 : 0Реал Сосьедад
04.11.2023Испания - Примера12-й турРеал Сосьедад0 : 1Барселона
20.05.2023Испания - Примера35-й турБарселона1 : 2Реал Сосьедад
25.01.2023Кубок Испании1/4 финалаБарселона1 : 0Реал Сосьедад
21.08.2022Испания - Примера2-й турРеал Сосьедад1 : 4Барселона
21.04.2022Испания - Примера33-й турРеал Сосьедад0 : 1Барселона
15.08.2021Испания - Примера1-й турБарселона4 : 2Реал Сосьедад
21.03.2021Испания - Примера28-й турРеал Сосьедад1 : 6Барселона
13.01.2021Суперкубок Испании1/2 финалаРеал Сосьедад1 : 1 2 : 3Барселона
16.12.2020Испания - Примера19-й турБарселона2 : 1Реал Сосьедад
07.11.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 4-й тур2 : 1Реал Сосьедад
03.11.2024Испания — Примера12-й тур0 : 2Реал Сосьедад
27.10.2024Испания — Примера11-й турРеал Сосьедад0 : 2
24.10.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 3-й тур1 : 2Реал Сосьедад
19.10.2024Испания — Примера10-й тур0 : 1Реал Сосьедад
06.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур2 : 5Барселона
03.11.2024Испания — Примера12-й турБарселона3 : 1
26.10.2024Испания — Примера11-й тур0 : 4Барселона
23.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 3-й турБарселона4 : 1
20.10.2024Испания — Примера10-й турБарселона5 : 1
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Ханс-Дитер Флик и «Барселона» приятно удивили на старте сезона.Немец ввёл единые стандарты формы, гоняет на матчи молодёжки после «класико» Флик перевернул в «Барселоне» всё. И речь не о футболе 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура Примеры: «Реал Сосьедад» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1233
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1227
3
Лига чемпионов
Вильярреал1224
4
Лига чемпионов
Атлетико М1223
5
Лига Европы
Осасуна1321
6
Квалификация Лиги конференций
Атлетик Б1219
7 Бетис1219
8 Мальорка1218
9 Райо Вальекано1216
10 Сельта1216
11 Реал Сосьедад1215
12 Жирона1215
13 Севилья1215
14 Алавес1313
15 Лас-Пальмас1312
16 Леганес1211
17 Хетафе1210
18
Зона вылета
Эспаньол1210
19
Зона вылета
Вальядолид128
20
Зона вылета
Валенсия117

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