Реал Сосьедад - Барселона 10 Ноября прямая трансляция
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 40000
10 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 13-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Барселона, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Барселона
Барселона
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|27
|зщ
|Хон Арамбуру
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|20
|зщ
|Хон Пачеко
|12
|зщ
|Хавьер Лопес
|17
|зщ
|Серхио Гомес
|4
|пз
|Мартин Субименди
|23
|пз
|Брайс Мендес
|24
|пз
|Лука Сучич
|14
|нп
|Такефуса Кубо
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
|13
|вр
|Иньяки Пенья
|32
|зщ
|Эктор Форт
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|5
|зщ
|Иньиго Мартинес
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|17
|пз
|Марк Касадо
|8
|пз
|Педри
|19
|пз
|Ламин Ямаль
|20
|пз
|Дани Ольмо
|11
|пз
|Рафинья
|9
|нп
|Роберт Левандовски
Главные тренеры
|Иманол Альгуасиль
|Ханс-Дитер Флик
История личных встреч
|13.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 0
|04.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 1
|20.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 2
|25.01.2023
|Кубок Испании
|1/4 финала
|1 : 0
|21.08.2022
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 4
|21.04.2022
|Испания - Примера
|33-й тур
|0 : 1
|15.08.2021
|Испания - Примера
|1-й тур
|4 : 2
|21.03.2021
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 6
|13.01.2021
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|1 : 1 2 : 3
|16.12.2020
|Испания - Примера
|19-й тур
|2 : 1
|07.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 1
|03.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|0 : 2
|27.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|0 : 2
|24.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 2
|19.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|0 : 1
|06.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 5
|03.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|3 : 1
|26.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|0 : 4
|23.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|4 : 1
|20.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|5 : 1
Текстовая трансляция
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Ханс-Дитер Флик и «Барселона» приятно удивили на старте сезона.Немец ввёл единые стандарты формы, гоняет на матчи молодёжки после «класико» Флик перевернул в «Барселоне» всё. И речь не о футболе 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура Примеры: «Реал Сосьедад» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|12
|33
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|12
|27
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|12
|24
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|12
|23
| 5
Лига Европы
|Осасуна
|13
|21
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Атлетик Б
|12
|19
|7
|Бетис
|12
|19
|8
|Мальорка
|12
|18
|9
|Райо Вальекано
|12
|16
|10
|Сельта
|12
|16
|11
|Реал Сосьедад
|12
|15
|12
|Жирона
|12
|15
|13
|Севилья
|12
|15
|14
|Алавес
|13
|13
|15
|Лас-Пальмас
|13
|12
|16
|Леганес
|12
|11
|17
|Хетафе
|12
|10
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|12
|10
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|12
|8
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|11
|7