Фиорентина - Верона 10 Ноября прямая трансляция
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
10 Ноября 2024 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 12-й тур
Главный судья: Лука Цуфферли (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Верона, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Верона
Верона
|43
|вр
|Давид де Хеа
|2
|зщ
|Додо
|15
|зщ
|Пьетро Комуццо
|6
|зщ
|Лука Раньери
|21
|пз
|Робин Госенс
|29
|пз
|Ясин Адли
|8
|пз
|Роландо Мандрагора
|23
|пз
|Андреа Кольпани
|4
|пз
|Эдоардо Бове
|9
|нп
|Лукас Бельтран
|20
|нп
|Мойзе Кин
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|38
|зщ
|Джексон Тчатчуа
|23
|зщ
|Джанджакомо Маньяни
|42
|зщ
|Диего Коппола
|12
|зщ
|Домагой Брадарич
|33
|пз
|Ондрей Дуда
|25
|пз
|Суат Сердар
|20
|пз
|Григорис Кастанос
|8
|пз
|Дарко Лазович
|31
|нп
|Томаш Суслов
|11
|нп
|Каспер Тенгстедт
Главные тренеры
|Раффаэле Палладино
|Паоло Дзанетти
История личных встреч
|05.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 1
|17.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|1 : 0
|27.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 24-й тур
|0 : 3
|18.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 7-й тур
|2 : 0
|06.03.2022
|Италия - Серия А
|28-й тур
|1 : 1
|22.12.2021
|Италия - Серия А
|19-й тур
|1 : 1
|20.04.2021
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 2
|19.12.2020
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 1
|12.07.2020
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 1
|24.11.2019
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 0
|07.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 1
|03.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 1
|31.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|0 : 1
|27.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|5 : 1
|24.10.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 4
|03.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|3 : 2
|29.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|26.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|6 : 1
|21.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 3
|04.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|11
|25
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|11
|24
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|11
|22
| 4
Лига чемпионов
|Фиорентина
|11
|22
| 5
Лига Европы
|Лацио
|11
|22
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|11
|21
|7
|Милан
|11
|18
|8
|Удинезе
|11
|16
|9
|Болонья
|10
|15
|10
|Эмполи
|12
|15
|11
|Торино
|11
|14
|12
|Рома
|11
|13
|13
|Парма
|12
|12
|14
|Верона
|11
|12
|15
|Комо
|12
|10
|16
|Кальяри
|12
|10
|17
|Дженоа
|12
|10
| 18
Зона вылета
|Лечче
|12
|9
| 19
Зона вылета
|Монца
|11
|8
| 20
Зона вылета
|Венеция
|12
|8