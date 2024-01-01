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Фиорентина - Верона 10 Ноября прямая трансляция

Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
10 Ноября 2024 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 12-й тур
Главный судья: Лука Цуфферли (Италия);
Фиорентина
Верона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Верона, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Верона
Верона
43ИспанияврДавид де Хеа
2Бразилиязщ Додо
15ИталиязщПьетро Комуццо
6ИталиязщЛука Раньери
21ГерманияпзРобин Госенс
29ФранцияпзЯсин Адли
8ИталияпзРоландо Мандрагора
23ИталияпзАндреа Кольпани
4ИталияпзЭдоардо Бове
9АргентинанпЛукас Бельтран
20ИталиянпМойзе Кин
1ИталияврЛоренцо Монтипо
38БельгиязщДжексон Тчатчуа
23ИталиязщДжанджакомо Маньяни
42ИталиязщДиего Коппола
12ХорватиязщДомагой Брадарич
33СловакияпзОндрей Дуда
25ГерманияпзСуат Сердар
20КипрпзГригорис Кастанос
8СербияпзДарко Лазович
31СловакиянпТомаш Суслов
11ДаниянпКаспер Тенгстедт
Главные тренеры
ИталияРаффаэле Палладино
ИталияПаоло Дзанетти
История личных встреч
05.05.2024Италия - Серия А35-й турВерона2 : 1Фиорентина
17.12.2023Италия - Серия А16-й турФиорентина1 : 0Верона
27.02.2023Италия - Серия АСерия А. 24-й турВерона0 : 3Фиорентина
18.09.2022Италия - Серия АСерия А. 7-й турФиорентина2 : 0Верона
06.03.2022Италия - Серия А28-й турФиорентина1 : 1Верона
22.12.2021Италия - Серия А19-й турВерона1 : 1Фиорентина
20.04.2021Италия - Серия А32-й турВерона1 : 2Фиорентина
19.12.2020Италия - Серия А13-й турФиорентина1 : 1Верона
12.07.2020Италия - Серия А32-й турФиорентина1 : 1Верона
24.11.2019Италия - Серия А13-й турВерона1 : 0Фиорентина
07.11.2024Лига конференцийОбщий этап. 3-й тур2 : 1Фиорентина
03.11.2024Италия — Серия А11-й тур0 : 1Фиорентина
31.10.2024Италия — Серия А10-й тур0 : 1Фиорентина
27.10.2024Италия — Серия А9-й турФиорентина5 : 1
24.10.2024Лига конференцийОбщий этап. 2-й тур2 : 4Фиорентина
03.11.2024Италия — Серия А11-й турВерона3 : 2
29.10.2024Италия — Серия А10-й тур1 : 0Верона
26.10.2024Италия — Серия А9-й тур6 : 1Верона
21.10.2024Италия — Серия А8-й турВерона0 : 3
04.10.2024Италия — Серия А7-й турВерона2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1125
2
Лига чемпионов
Интер М1124
3
Лига чемпионов
Аталанта1122
4
Лига чемпионов
Фиорентина1122
5
Лига Европы
Лацио1122
6
Квалификация Лиги конференций
Ювентус1121
7 Милан1118
8 Удинезе1116
9 Болонья1015
10 Эмполи1215
11 Торино1114
12 Рома1113
13 Парма1212
14 Верона1112
15 Комо1210
16 Кальяри1210
17 Дженоа1210
18
Зона вылета
Лечче129
19
Зона вылета
Монца118
20
Зона вылета
Венеция128

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