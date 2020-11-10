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Интер М - Наполи 10 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
10 Ноября 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 12-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Интер М
Наполи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Наполи, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан
Наполи
Неаполь
1ШвейцарияврЯн Зоммер
28ФранциязщБенжамен Павар
15ИталиязщФранческо Ачерби
95ИталиязщАлессандро Бастони
36ИталиязщМаттео Дармиан
32ИталиязщФедерико Димарко
23ИталияпзНиколо Барелла
20ТурцияпзХакан Чалханоглу
22АрменияпзГенрих Мхитарян
9ФранциянпМаркус Тюрам
10АргентинанпЛаутаро Мартинес
1ИталияврАлекс Мерет
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
13КосовозщАмир Ррахмани
4ИталиязщАлессандро Буонджорно
17УругвайзщМатиас Оливера
99КамерунпзАндре Замбо Ангисса
68СловакияпзСтанислав Лоботка
8ШотландияпзСкотт Мактоминей
21ИталиянпМаттео Политано
11БельгиянпРомелу Лукаку
77ГрузиянпХвича Кварацхелия
Главные тренеры
ИталияСимоне Индзаги
ИталияАнтонио Конте
История личных встреч
17.03.2024Италия - Серия А29-й турИнтер М1 : 1Наполи
22.01.2024Суперкубок ИталииФиналНаполи0 : 1Интер М
03.12.2023Италия - Серия А14-й турНаполи0 : 3Интер М
21.05.2023Италия - Серия АСерия А. 36-й турНаполи3 : 1Интер М
04.01.2023Италия - Серия АСерия А. 16-й турИнтер М1 : 0Наполи
12.02.2022Италия - Серия А25-й турНаполи1 : 1Интер М
21.11.2021Италия - Серия А13-й турИнтер М3 : 2Наполи
18.04.2021Италия - Серия А31-й турНаполи1 : 1Интер М
16.12.2020Италия - Серия А12-й турИнтер М1 : 0Наполи
28.07.2020Италия - Серия А37-й турИнтер М2 : 0Наполи
06.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й турИнтер М1 : 0
03.11.2024Италия — Серия А11-й турИнтер М1 : 0
30.10.2024Италия — Серия А10-й тур0 : 3Интер М
27.10.2024Италия — Серия А9-й турИнтер М4 : 4
23.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 3-й тур0 : 1Интер М
03.11.2024Италия — Серия А11-й турНаполи0 : 3
29.10.2024Италия — Серия А10-й тур0 : 2Наполи
26.10.2024Италия — Серия А9-й турНаполи1 : 0
20.10.2024Италия — Серия А8-й тур0 : 1Наполи
04.10.2024Италия — Серия А7-й турНаполи3 : 1
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Сейчас «Наполи» проходит терапию вместе с Антонио Конте, который вывел клуб в чистилище – рай пока не гарантирован, но, если знать об «эффекте Конте», вполне достижим в конце сезона.Теперь никто не назовёт его оборонительным тренером Вы не узнаете новый «Наполи» Конте. Итальянец меняется ради экс-звезды «МЮ» 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 12-го тура Серии A: «Интер» — «Наполи». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1125
2
Лига чемпионов
Интер М1124
3
Лига чемпионов
Аталанта1122
4
Лига чемпионов
Фиорентина1122
5
Лига Европы
Лацио1122
6
Квалификация Лиги конференций
Ювентус1121
7 Милан1118
8 Удинезе1116
9 Болонья1015
10 Эмполи1215
11 Торино1114
12 Рома1113
13 Парма1212
14 Верона1112
15 Комо1210
16 Кальяри1210
17 Дженоа1210
18
Зона вылета
Лечче129
19
Зона вылета
Монца118
20
Зона вылета
Венеция128

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