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Эльверсберг - Ганновер-96 10 Ноября прямая трансляция

Стадион: Урсафарм-Арена ан дер Кайзерлинде (Шпизен-Эльверсберг, Германия), вместимость: 11150
10 Ноября 2024 года в 15:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 12-й тур
Эльверсберг
Ганновер-96

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльверсберг - Ганновер-96, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Урсафарм-Арена ан дер Кайзерлинде (Шпизен-Эльверсберг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эльверсберг
Шпизен-Эльверсберг
Ганновер-96
Ганновер
История личных встреч
20.01.2024 Германия - Вторая Бундеслига 18-й тур Эльверсберг2 : 2Ганновер-96
29.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Ганновер-962 : 2Эльверсберг
02.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур 1 : 0Эльверсберг
29.10.2024 Кубок Германии 1/16 финала 3 : 0Эльверсберг
26.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 10-й тур Эльверсберг4 : 2
19.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 9-й тур 1 : 1Эльверсберг
05.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 8-й тур Эльверсберг1 : 0
02.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур Ганновер-962 : 1
27.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 10-й тур 0 : 3Ганновер-96
19.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 9-й тур Ганновер-961 : 0
06.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 8-й тур 2 : 0Ганновер-96
29.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 7-й тур Ганновер-962 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ганновер-961122
2
Повышение
Падерборн 071120
3
Плей-офф за повышение
Фортуна1120
4 Гамбург1219
5 Карлсруэ1119
6 Нюрнберг1218
7 Кёльн1218
8 Магдебург1218
9 Кайзерслаутерн1217
10 Герта1217
11 Эльверсберг1116
12 Дармштадт 981216
13 Гройтер Фюрт1213
14 Айнтрахт Б1212
15 Ульм 18461210
16
Стыковая зона
Пройссен Мюнстер1110
17
Зона вылета
Шальке-04119
18
Зона вылета
Ян117

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